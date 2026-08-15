Narendra Modi cède face à la fronde étudiante

Narendra Modi a annoncé le 15 août des cours en ligne gratuits pour préparer les concours en Inde, après une fronde étudiante. Cette mesure vise à alléger la pression financière des familles et regagner la confiance de la jeunesse.

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé samedi la mise en place de cours gratuits de préparation en ligne aux concours, en réponse à la contestation de la jeunesse indienne ayant contraint le ministre de l'Education à démissionner.

Narendra Modi a affirmé que cette mesure vise à soulager des millions de familles du poids financier d'un système éducatif très compétitif. Le chef du gouvernement ultranationaliste a annoncé cette mesure à l'occasion de son discours de la fête de l'Indépendance, prononcé depuis les remparts du Fort Rouge de New Delhi.

«Nous avons décidé de proposer des cours de préparation gratuits en ligne pour différents concours. Nous disposons des infrastructures publiques numériques nécessaires et nous pouvons compter sur des enseignants et des éducateurs hautement qualifiés», a-t-il déclaré. Cette décision intervient quelques semaines après la fronde étudiante menée par le «Parti du peuple des cafards» (CJP), le plus important mouvement de contestation depuis la réélection de Narendra Modi en 2024.

Déclenchée par des accusations de fuites de sujets lors d'un concours national d'entrée en médecine organisé en mai et des allégations de fraude dans d'autres examens, elle avait conduit fin juillet à la démission du ministre de l'Education, Dharmendra Pradhan. Aux revendications sur la réforme du système éducatif, les jeunes ont ajouté leurs préoccupations quant au chômage, malgré la forte croissance économique de l'Inde, et les critiques sur la dérive autoritaire de Narendra Modi, Premier ministre depuis 2014.

Former à l'IA

Ce mouvement a souligné l'immense pression qui pèse sur les étudiants, pour lesquels intégrer l'administration reste l'une des voies les plus prisées pour s'assurer un emploi bien rémunéré et stable. Mais l'intensité de la concurrence a également alimenté une vaste industrie du soutien scolaire et des cours de préparation aux concours, auxquels certains étudiants consacrent plusieurs années.

Narendra Modi a affirmé que les cours en ligne gratuits permettraient d'alléger la charge financière qui pèse sur «les familles pauvres et de classe moyenne». «Cette mesure permettra (aux enfants) de rester auprès de leur famille, de bénéficier de son soutien et d'éviter de lui imposer une charge financière supplémentaire», a-t-il assuré.

Le Premier ministre a également annoncé des projets visant à former dix millions de jeunes à l'intelligence artificielle. Depuis les manifestations, les autorités tentent de regagner la confiance de la jeunesse. Le parlement indien a adopté fin juillet une loi durcissant les sanctions contre les auteurs de fraudes aux examens.

Plan de développement

Dans un discours de plus d'une heure, Narendra Modi a également réitéré l'engagement de son gouvernement à faire accéder l'Inde au rang de pays développé d'ici vingt ans, et a dévoilé un plan de développement et de réformes articulé autour de sept axes.

Cette feuille de route se concentrerait sur l'industrie manufacturière, l'agriculture, la technologie et la défense, ainsi que sur le «soft power» de l'Inde à travers le yoga, le tourisme et l'artisanat. L'Inde, troisième économie d'Asie, doit «s'imposer comme un partenaire fiable pour la chaîne d'approvisionnement mondiale», a déclaré Narendra Modi au sujet de l'industrie manufacturière.

Dans les années à venir, a-t-il indiqué, l'Inde comptera huit nouvelles usines de fabrication de semi-conducteurs et cinq réacteurs nucléaires qui produiront 100 gigawatts d'électricité d'ici 2047. L'an dernier, dans son discours, Narendra Modi avait déclaré que son pays, troisième importateur mondial de pétrole, cherchait à atteindre l'autosuffisance notamment en matière d'énergie.

La hausse mondiale des prix des hydrocarbures, liée aux restrictions de navigation dans le détroit d'Ormuz, pèse sur l'économie indienne et assombrit les perspectives de croissance. «Les jeunes ont un rôle essentiel à jouer sur la voie d'une Inde développée. Les premiers bénéficiaires d'une Inde développée seront les jeunes du pays», a affirmé le chef du gouvernement.







