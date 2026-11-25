Les cures ayurvédiques, alliant plantes médicinales et soins holistiques, séduisent les visiteurs au Kerala. Face à l'intérêt mondial, l'Inde promeut ce savoir traditionnel menacé par le changement climatique et l'urbanisation.

Les touristes fans d'ayurvéda se heurtent au déclin des plantes en Inde

Les touristes fans d'ayurvéda se heurtent au déclin des plantes en Inde

En bref Au Kerala, berceau de l'ayurvéda, cette médecine traditionnelle indienne attire de plus en plus d'étrangers cherchant bien-être et solutions préventives ou thérapeutiques. Bien que son efficacité scientifique reste débattue, l'intérêt mondial pour ces pratiques ne cesse de croître.

Les centres spécialisés, comme le Nattika Beach Ayurveda Resort, proposent des cures incluant massages, régimes et soins, avec des programmes coûtant entre moins de 1000 et plus de 3000 euros pour une semaine ou plus.

L'OMS estime que 40 à 90% de la population dans ses États membres utilise des remèdes traditionnels, mais le changement climatique menace les plantes médicinales essentielles à l'ayurvéda, dont certaines sont déjà en voie d'extinction.

Dans l'Etat du Kerala (sud), berceau de l'ayurvéda, la médecine traditionnelle indienne, les cures ont le vent en poupe auprès d'étrangers en quête de bien-être, soucieux de vieillir en bonne santé ou d'atténuer les effets de certaines maladies. Les preuves scientifiques de l'efficacité de cette pratique, largement fondée sur l'usage de plantes, ne sont pas avérées mais elle suscite un intérêt croissant.

«Les gens sont de plus en plus conscients de l'importance de prendre soin de leur santé, non seulement lorsqu'une maladie survient, mais aussi préventivement», dit Deepa Padinjappurath, praticienne ayurvédique au sein du groupe Rajah Ayurveda.

Trente ans après l'ouverture du premier centre, son réseau en compte quatre, qui accueillent une clientèle en forte croissance venue d'Inde et de l'étranger, France, Suède, Allemagne ou Russie.

«Nous combinons les méthodes de diagnostic modernes à une approche ayurvédique, qui consiste à examiner le patient dans sa globalité: l'écouter, l'observer, le palper et évaluer aussi son état mental», explique Deepa Padinjappurath qui, comme ses confrères, a suivi plus de cinq ans d'études.

«Calme et sérénité»

Silvana Invernizzi, une Suissesse, effectue son huitième séjour de «panchakarma», une cure de deux semaines associant massages, régime alimentaire et soins de bien-être, au Nattika Beach Ayurveda Resort. Ses séjours lui permettent, estime-t-elle, «d'éviter de graves problèmes de santé».

Une autre patiente de 40 ans, d'origine indienne installée au Moyen-Orient et qui préfère taire son nom, fréquente ce lieu depuis quinze ans pour rééquilibrer ses trois «doshas», les énergies qui, selon l'ayurvéda, gouvernent l'équilibre du corps. Le temps d'une semaine, cette juriste apprécie de pouvoir se reconnecter à la nature et décrocher de son téléphone.

Elle est une adepte du «Shirodhara», un soin au cours duquel un filet d'huile tiède est versé sur le front et qui, dit-elle, «contribue grandement à retrouver un sentiment de calme et de sérénité». Selon K.P. Hema, médecin en chef du Nattika Beach Ayurveda Resort, les visiteurs viennent aussi bien pour une cure «détox» ou «de rajeunissement» que pour traiter des maladies comme l'arthrite, le psoriasis, l'asthme ou des affections inflammatoires.

«Un état d'esprit»

Sa patientèle est majoritairement féminine, tous âges confondus, explique le directeur, Ashok Sukumaran. Pour lui, depuis la pandémie de Covid, «l'état d'esprit de tout le monde a changé» en matière de santé et bien-être, renforçant l'intérêt pour l'ayurvéda. Portée par son succès, la famille Kodath, propriétaire de l'établissement, a ouvert des centres à Kovalam (Kerala) et en Allemagne. Un engouement soutenu par le gouvernement, qui fait de la médecine traditionnelle et du yoga des vecteurs du rayonnement culturel de l'Inde.

Le rythme de ces séjours d'au moins une semaine, dont le coût varie de moins de 1000 à plus de 3000 euros, est quasi-monastique. Dans les centres du groupe Rajah Ayurveda, la journée débute à 6h00 par la prise de remèdes traditionnels. Puis séances de méditation, consultations, soins et yoga emmènent les patients jusqu'au dîner.

Des plantes disparues

L'ayurvéda «prend en compte non seulement l'individu mais aussi son environnement, les saisons, le moment de la journée et l'alimentation», explique Geetha Krishnan, médecin ayurvédique et responsable de la recherche au Centre mondial de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la médecine traditionnelle, ouvert en 2022 à Jamnagar (ouest). Consigné dans des textes datant d'il y a environ 2000 ans, l'ayurvéda repose largement sur les plantes médicinales: 800 à 900 sont couramment utilisées, jusqu'à 1600 selon les traditions, d'après Geetha Krishnan. Mais l'urbanisation, la croissance démographique et surtout le changement climatique menacent aujourd'hui cet exceptionnel jardin naturel.

«Certaines plantes ont disparu, d'autres sont menacées d'extinction», constate la professeure Sreelekshmi, du Vaidhyaratnam Ayurveda College. «L'Ayurveda n'a jamais été aussi populaire, en Inde comme à l'étranger. Mais certaines des plantes dont il dépend ne se trouvent plus à l'état sauvage», regrette Deepa Padinjappurath. Près de 90% des Etats membres de l'OMS estiment qu'une partie de leur population – de 40 à 90% – a recours aux remèdes traditionnels. Faute d'accès aux soins de base, ils constituent souvent la première, voire la seule option thérapeutique.

«Tant que nous n'aurons pas démontré l'efficacité des approches thérapeutiques au moyen d'essais rigoureux, le monde scientifique ne les acceptera pas», souligne le docteur Sulfi Noohu, coordinateur national de l'IMA, la principale association de médecins de l'Inde. L'OMS s'est fixé pour objectif de développer les preuves scientifiques de leur efficacité, en veillant à la sécurité des patients et à l'existence d'un cadre réglementaire.