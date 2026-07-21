A New Delhi, le «parti des cafards» promet de poursuivre ses manifestations jusqu'à la destitution du ministre Dharmendra Pradhan. Mardi, 180 personnes ont été blessées lors des plus grandes protestations en cinq ans.

Le «parti des cafards» exige la démission du ministre en Inde

Le «parti des cafards» exige la démission du ministre en Inde

AFP Agence France-Presse

Le mouvement de constestation du «parti des cafards», qui fédère la colère contre les fraudes aux examens et le ras-le-bol de la jeunesse en Inde, a promis mardi de poursuivre sa mobilisation jusqu'au départ du ministre de l'Education.

«Nous ne nous arrêterons pas. (Dharmendra) Pradhan doit être viré», a déclaré Ashutosh Ranka, un responsable du parti, au lendemain de la plus importante manifestation organisée dans la capitale indienne New Delhi depuis cinq ans, qui a fait quelque 180 blessés dans des heurts avec les forces de l'ordre.



