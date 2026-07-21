Le «parti des cafards» exige la démission du ministre en Inde

AFP Agence France-Presse
Le mouvement de constestation du «parti des cafards», qui fédère la colère contre les fraudes aux examens et le ras-le-bol de la jeunesse en Inde, a promis mardi de poursuivre sa mobilisation jusqu'au départ du ministre de l'Education.
«Nous ne nous arrêterons pas. (Dharmendra) Pradhan doit être viré», a déclaré Ashutosh Ranka, un responsable du parti, au lendemain de la plus importante manifestation organisée dans la capitale indienne New Delhi depuis cinq ans, qui a fait quelque 180 blessés dans des heurts avec les forces de l'ordre.
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