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Avant une manifestation
Le chef du mouvement des «cafards» arrêté à New Delhi

Abhijeet Dipke, leader du mouvement indien des «cafards», a été arrêté vendredi à New Delhi alors qu’il dénonçait la révision des listes électorales. Son interpellation a eu lieu devant les caméras.
Publié: il y a 11 minutes
Abhijeet Dipke a été interpellé devant les caméras alors qu'il sortait de son lieu de résidence à New Dehli.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le chef du mouvement indien des «cafards» a été arrêté vendredi à New Delhi, avant une manifestation à laquelle il avait appelé, pour dénoncer la révision des listes électorales, selon les chaînes de télévision locales.

Abhijeet Dipke a été interpellé devant les caméras alors qu'il sortait de son lieu de résidence dans la capitale. «Nous vous plaçons en détention préventive, vous êtes en état d'arrestation», lui a dit un policier devant les nombreux journalistes présents.

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