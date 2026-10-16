AFP Agence France-Presse
Le chef du mouvement indien des «cafards» a été arrêté vendredi à New Delhi, avant une manifestation à laquelle il avait appelé, pour dénoncer la révision des listes électorales, selon les chaînes de télévision locales.
Abhijeet Dipke a été interpellé devant les caméras alors qu'il sortait de son lieu de résidence dans la capitale. «Nous vous plaçons en détention préventive, vous êtes en état d'arrestation», lui a dit un policier devant les nombreux journalistes présents.
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