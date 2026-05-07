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Après une victoire électorale
Des hommes armés à moto tuent un responsable du parti de Modi

Chandranath Rath, proche du chef du BJP au Bengale-Occidental, a été tué par balles mercredi à Calcutta. Ce meurtre intervient après la victoire écrasante du parti de Narendra Modi dans cet Etat indien de 100 millions d'habitants.
Publié: il y a 34 minutes
L'attaque est intervenue quelques heures après la proclamation des résultats. (Image prétexte)
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Des hommes armés à moto ont tué un responsable du parti nationaliste hindou du premier ministre Narendra Modi à Calcutta, dans l'Etat du Bengale-Occidental, deux jours après la large victoire de cette formation aux élections régionales, a annoncé jeudi la police.

Le Bharatiya Janata Party (BJP) du Premier ministre Narendra Modi a remporté lundi, pour la première fois et de manière écrasante, la majorité au sein de l'assemblée de cet Etat de l'est de l'Inde, qui compte plus de 100 millions d'habitants, obtenant 206 des 294 sièges.

Quelques heures après la proclamation des résultats, quatre personnes ont été tuées lors de heurts entre militants. Chandranath Rath, 41 ans, un proche collaborateur du chef du BJP au Bengale-Occidental, Suvendu Adhikari, a été abattu tard mercredi soir près de son domicile à Calcutta, la capitale de cet Etat.

M. Adhikari, pressenti pour devenir ministre en chef du Bengale-Occidental, a dénoncé un «meurtre de sang-froid». Des motos ont bloqué le véhicule de M. Rath, puis des assaillants ont ouvert le feu, tirant une dizaine de balles et l'atteignant à plusieurs reprises en plein coeur.

«Meurtre prémédité»

«La fusillade a eu lieu vers 23h mercredi, les motos qui ont immobilisé la voiture de M. Rath ont été saisies», a déclaré à l'AFP le chef de la police du Bengale-Occidental, Siddh Nath Gupta. «Elles portaient de fausses plaques d'immatriculation et nous recherchons les assaillants», a-t-il ajouté.

Le Bengale-Occidental, où la majeure partie de la population parle le bengali, était dirigé depuis 2011 par Mamata Banerjee, un féroce adversaire de M. Modi qui a perdu son siège et refusé d'accepter les résultats.

«C'était un meurtre prémédité», a déclaré Samik Bhattacharya, président du BJP au Bengale-Occidental, accusant le TMC d'en être «responsable». Le TMC a lui a nié toute implication.

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