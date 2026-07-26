Incendies: évacuation de huit nouvelles communes espagnoles
Les autorités espagnoles ont ordonné samedi soir l'évacuation de huit nouvelles communes près de Tolède, face aux menaces des flammes à l'ouest de Madrid. Le ministre espagnol de l'intérieur a évoqué une «situation complexe».
«En raison de l'incendie de forêt, une alerte a été émise pour évacuer les municipalités de Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez et Pelahustán», a indiqué sur le réseau social X le ministère de l'intérieur.
«La situation est complexe», a jugé devant la presse le ministre Fernando Grande-Marlaska. «Aujourd'hui, nous sommes un peu plus pessimistes qu'hier. Les conditions météorologiques, comme vous l'avez constaté tout au long de la journée, n'ont pas du tout aidé. La nuit ne s'annonce pas très favorable, elle ne sera pas de tout repos pour nous», a-t-il prévenu. Plus tôt, le ministre de l'intérieur avait fait état de 60'000 personnes évacuées dans la région de Madrid.
Deux feux de forêt distincts se sont rejoints vendredi pour ne plus former qu'un immense brasier, qui est sur le point de fusionner avec un autre encore dans la région voisine de Castille-et-León. Les flammes ont déjà ravagé jusqu'à 25'000 hectares à l'ouest de la capitale espagnole.
Source: AFP
Les réfugiés accourent vers les centres d'accueil après une «nuit compliquée»
Les réfugiés affluent en masse ce week-end dans des centres d'accueil bondés de la région bordelaise, laissant derrière eux un paysage de désolation. «On nous a dit: 'il faut évacuer'. On a vu des colonnes de fumée, comme un volcan qui allait exploser», explique Frédéric Tavitian, 70 ans, retranché au parc des Expositions de Bordeaux.
Désorientés et abattus, les 5000 à 6000 réfugiés du feu ont dormi sur des lits de camp ou des tapis de sol, et parfois n'ont pas fermé l'oeil de la nuit. Les flammes ont déjà parcouru plus de 32'000 hectares, soit plus de trois fois la superficie de Paris, et détruit au moins 100 bâtiments et 140 maisons, ont indiqué les autorités à propos du «plus gros feu de la saison» dans une région très touristique, connue dans le monde entier pour son vignoble.
«C'est de la désolation», souffle Matthieu Plessis, 40 ans, en découvrant les ruines encore fumantes de sa maison en Gironde. Il avait quitté les lieux vendredi et sa maison, «encore là hier soir», «a brûlé dans la nuit». «C'était l'enfer, à 15h, il faisait nuit tellement il y avait de fumée et on a vu les pompiers partir au fur et à mesure, les vents ont tourné et il n'y avait plus personne pour protéger les maisons».
Toutefois, 3000 personnes précédemment évacuées sous la menace des flammes devaient pouvoir réintégrer leurs habitations samedi soir à Biscarrosse, au sud de Bordeaux, dans les secteurs «complètement stabilisés».
Source: AFP
Une reprise des incendies mène à 55'000 nouvelles évacuations près de Bordeaux
La préfecture de Gironde a ordonné samedi soir 55'000 nouvelles évacuations dans des communes aux abords de Bordeaux face à la reprise de l'incendie qui dévaste la région depuis mercredi. Sur l'ensemble de la France, le nombre d'évacuations dépasse désormais les 200'000 personnes.
Selon les pompiers de la Gironde, le feu connaît une virulence qui a réactivé la formation du phénomène de «pyrocumulonimbus», lors duquel le feu «crée son propre vent, avec des tourbillons, devient erratique et ingérable». Ce sera encore une «nuit compliquée», avait prévenu le capitaine Nicolas Braz.
Selon le Sdis 33 joint par l'AFP, le feu est entré à nouveau dans «une virulence plus appuyée» qui a réactivé un phénomène au cours duquel l'incendie «crée son propre vent, avec des tourbillons, devient erratique et ingérable». Ce sera encore une «nuit compliquée», explique le capitaine Nicolas Braz.
Source: AFP
La Gironde déplore 42'000 hectares de «surface brûlée» et 220'000 évacués
L'incendie massif qui a embrasé les pourtours du bassin d'Arcachon et menace désormais les abords de la métropole de Bordeaux a ravagé 42'000 hectares de «surface brûlée», a annoncé dimanche la préfecture de la Gironde, qui a évacué au total 220'000 personnes depuis mercredi.
«A 4h00 ce dimanche 26 juillet, (l')estimation de la surface brûlée (est) de 42'000 hectares», a déclaré la préfecture dans sa boucle de communication aux médias, précisant que l'autoroute A63 entre Bordeaux et l'Espagne était fermée sur 60 km. Avec l'évacuation dans la nuit de nouvelles communes situées au sud-est du Bassin ou proches de la métropole (Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios, Cestas), ce sont désormais 220'000 personnes au total qui ont été évacuées en Gironde.
Source: AFP
Incendie dans le Var: 2'000 personnes toujours évacuées samedi soir
Quelque 2'000 personnes dans le Var sont toujours évacuées samedi soir en raison de l'incendie de Pontevès, encore très actif après avoir parcouru 4'000 hectares en cinq jours, a annoncé la préfecture.
«Ce samedi soir, 2'000 personnes n'ont pas encore été autorisées à regagner leurs domiciles. Des centres d'accueil temporaires ont été activés dans les communes limitrophes pour accueillir les personnes sans solution de relogement», a annoncé dans un communiqué la préfecture du Var, rappelant toutefois que «des pluies sont espérées dans la nuit», et qu'elles pourraient aider les pompiers à juguler le feu.
Source: AFP
«Les prochaines heures peuvent être difficiles» en Gironde, prévient Lecornu
«Les prochaines heures peuvent être difficiles» en Gironde où sévissent de violents incendies, a prévenu samedi soir le Premier ministre Sébastien Lecornu en pointant des prévisions météorologiques qui «redeviennent défavorables».
«La situation demeure particulièrement critique en Gironde. Le changement brutal des conditions météorologiques intervenu hier a profondément modifié la dynamique du feu. Après une légère amélioration cette nuit et ce matin, les prévisions redeviennent défavorables», a-t-il détaillé sur X à l'issue d'une cellule interministérielle de crise.
Sébastien Lecornu a également indiqué qu'il réunirait lundi les filières du tourisme et de l'énergie «afin de faire le point sur les conséquences des incendies et d'accompagner les territoires concernés».
Source: AFP
L'incendie du Var encore «très actif», plusieurs reprises du feu et des évacuations
L'incendie de Pontevès dans le Var reste encore «très actif» samedi en raison de «nombreuses reprises» qui nécessitent des évacuations dans plusieurs communes, a annoncé la préfecture, au cinquième jour des opérations contre ce feu qui a déjà parcouru 3'250 hectares.
Parti mardi à la mi-journée d'un champ de Pontevès, l'incendie a enflammé des pans du Gros Bessillon, montagne boisée de l'arrière-pays varois, menaçant plusieurs communes des environs et nécessitant à chaque reprise de feu des évacuations ponctuelles de centaines de personnes.
Après avoir rapporté des reprises samedi matin déjà, la préfecture du Var a annoncé en début de soirée de «nombreuses reprises» sur les communes de Barjols, Correns, «avec des sautes du feu en direction de Châteauvert et Brue-Auriac.»
Source: AFP
Incendie à Biscarrosse: 3'000 habitants autorisés à rentrer dans des secteurs «stabilisés»
Trois mille personnes vont pouvoir à réintégrer leurs habitations samedi à partir de 20H00 à Biscarrosse (Landes) dans les secteurs «complètement stabilisés», a annoncé le préfet de Gironde Gilles Clavreul.
Ce rapatriement doit pouvoir s'effectuer même si dans la région, l'incendie n'est pas encore maîtrisé, a indiqué le préfet.
Source: AFP
«Nous reconstruirons, nous réparerons et nous serons présents aussi longtemps qu'il le faudra», assure Macron
«Nous reconstruirons, nous réparerons et nous serons présents aussi longtemps qu'il le faudra» après les violents incendies qui frappent actuellement la France, notamment en Gironde et dans les Landes, a assuré samedi Emmanuel Macron sur X.
«Dans ces heures où les flammes éprouvent durement notre pays, la France révèle ce qu'elle est: un peuple uni, qui se serre les coudes», a encore salué le chef de l'Etat, après l'évacuation d'environ 200'000 personnes dans le Sud-Ouest.
Source: AFP
Un mort dans l'incendie en cours dans l'est de l'Espagne
Une personne a péri dans un incendie près de Valence, dans l'est de l'Espagne, a annoncé samedi la mairie de la ville de Manises.
Cet incendie est distinct de ceux qui font rage à l'ouest de Madrid. Il est désormais sous contrôle, a précisé la mairie sur X.
Source: AFP
«La menace reste très sérieuse, il ne faut pas relâcher la vigilance», déclare la préfete de Bordeaux
La menace posée par l'incendie massif qui sévit en Gironde «reste très sérieuse», même s'il «a perdu un peu de sa virulence», a déclaré samedi la préfète Sophie Brocas, en appelant à ne «pas relâcher la vigilance».
Le feu «a perdu un peu de sa virulence grâce à la baisse des températures et à l'augmentation de l'humidité» mais «la menace reste très sérieuse. Ce feu reste dangereux. Nous sommes dans un épisode qui reste grave», a-t-elle souligné lors d'un point-presse. Dans le département, quelque 140 maisons ont été détruites par l'incendie, selon la représentante de l'État.
Si la météo reste favorable, la nuit devrait être «propice au travail», a estimé de son côté le patron des pompiers de Gironde, Marc Vermeulen. «Il ne faut pas que les gens retournent chez eux», a insisté la préfète, après avoir ordonné l'évacuation de 167'000 personnes au total depuis mercredi. «On donnera le top, on le fera dès que possible mais aujourd'hui ce n'est pas le cas», a-t-elle dit.
Source: AFP
L'avion militaire A400M a réalisé son premier largage contre le feu en Gironde
L'avion militaire de transport A400M déployé par le gouvernement pour lutter contre les incendies dans le Sud-Ouest a effectué son premier largage de produit retardant le feu samedi après-midi à Lacanau en Gironde, a constaté l'AFP.
C'est la première fois que cet appareil pouvant emporter 20'000 litres d'eau ou de produit retardant le feu, développé par le constructeur de l'A400M Airbus, est déployé en conditions réelles.
«Tout a été mis en oeuvre par les armées pour évaluer» cette sorte de vaste cuve chargée dans l'avion, «et s'assurer de son emploi opérationnel au plus tôt», a expliqué samedi à l'AFP l'Etat-major des armées.
Source: AFP
Incendies en France: 1'500 militaires mobilisés à partir de samedi soir
Un total de 1'500 militaires seront mobilisés à partir de samedi soir pour lutter contre les incendies qui font rage en France, a annoncé le ministère des Armées dans un communiqué.
Ces militaires auront «notamment pour mission d'appuyer l'évacuation des populations résidant dans les zones menacées par les incendies» et «contribueront par ailleurs à protéger les habitations laissées sans surveillance», a précisé le ministère. Jusqu'ici, environ 1'000 militaires étaient mobilisés.
Source: AFP