Incendies: évacuation de huit nouvelles communes espagnoles

Les autorités espagnoles ont ordonné samedi soir l'évacuation de huit nouvelles communes près de Tolède, face aux menaces des flammes à l'ouest de Madrid. Le ministre espagnol de l'intérieur a évoqué une «situation complexe».

«En raison de l'incendie de forêt, une alerte a été émise pour évacuer les municipalités de Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez et Pelahustán», a indiqué sur le réseau social X le ministère de l'intérieur.

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«La situation est complexe», a jugé devant la presse le ministre Fernando Grande-Marlaska. «Aujourd'hui, nous sommes un peu plus pessimistes qu'hier. Les conditions météorologiques, comme vous l'avez constaté tout au long de la journée, n'ont pas du tout aidé. La nuit ne s'annonce pas très favorable, elle ne sera pas de tout repos pour nous», a-t-il prévenu. Plus tôt, le ministre de l'intérieur avait fait état de 60'000 personnes évacuées dans la région de Madrid.

Deux feux de forêt distincts se sont rejoints vendredi pour ne plus former qu'un immense brasier, qui est sur le point de fusionner avec un autre encore dans la région voisine de Castille-et-León. Les flammes ont déjà ravagé jusqu'à 25'000 hectares à l'ouest de la capitale espagnole.

Source: AFP