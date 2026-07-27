L’incendie dans les Landes «est fixé», dit Macron
L’incendie, survenu jeudi près de Biscarrosse dans les Landes, est désormais «fixé», a annoncé lundi Emmanuel Macron.
«Le feu est fixé, ce qui est une bonne nouvelle dans les Landes», a annoncé le président de la République depuis la salle de crise du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) de Bordeaux. En Gironde, «on continue de se battre. Il a été stabilisé, comme on dit, mais il continue d’être virulent et il faut être extrêmement prudent pour les prochaines heures et les prochains jours», a-t-il ajouté.
L’incendie dans les Landes a brûlé 3600 hectares et détruit 198 bâtiments. Quelque 8000 personnes évacuées sur 30'000 ont été autorisées à rentrer chez elles.
(Développement suit)
Après l'accalmie, les feux reprennent au Cap-Ferret
Après une nuit pluvieuse et une «accalmie» météorologique, les pompiers qui luttent contre le mégafeu en Gironde font face lundi à une remontée des températures qui entraîne des reprises de feu, notamment dans le nord de la presqu'île du Cap-Ferret.
«Le feu a repris en début d'après-midi au milieu de la forêt à Claouey», a déclaré à l'AFP le commandant Matthieu Jomain, du Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (Sdis 33). Les pompiers recensent «beaucoup de points chauds» à travers les 42'000 hectares ravagés par le gigantesque incendie dans l'ouest de la Gironde, a ajouté l'officier.
«La situation est plus stable mais reste précaire malgré tout. On ne baisse pas notre niveau de vigilance (...) Il faudra des semaines, voire des mois, avant d'éteindre» le brasier, a-t-il ajouté.
La bascule s'est opérée à la mi-journée: après une nuit plus humide propice à la lutte contrele feu, soleil et chaleur ont fait leur retour, a souligné le Sdis 33.
Source: AFP
Le Portugal également en proie aux feu, risque «maximal ou très élevé» dans le pays
Plusieurs incendies se sont déclarés dans le nord et le centre du Portugal, mobilisant lundi après-midi plus d'un millier de pompiers et autres professionnels, soutenus par une vingtaine d'avions et d'hélicoptères, selon les services de la protection civile.
Les foyers les plus actifs sont signalés dans les régions de Santarem (centre), Guarda, Braga et Bragança (nord), et touchent principalement des zones de broussailles, selon les secours.
Ces feux surviennent alors que les thermomètres sont repartis à la hausse. Les températures pourraient atteindre 40 degrés dans plusieurs régions du centre et du sud du territoire.
Dans ce contexte, le risque d'incendie est jugé «maximal ou très élevé» sur la quasi-totalité du pays, à l'exception de certaines zones du littoral où il demeure «élevé ou modéré», selon l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA).
Source: AFP
La Fondation de France et la Croix-Rouge lancent un appel aux dons
La Croix-Rouge française et la Fondation de France ont lancé lundi un appel aux dons pour venir en aide aux personnes impactées par les vagues de chaleur et les incendies qui affectent plusieurs régions françaises, ainsi que les pompiers et soignants.
«Pour faire face à cette situation et alors que les événements climatiques extrêmes se multiplient», la Croix-Rouge française, dont plus de 300 volontaires interviennent actuellement en Gironde et dans les Landes, appelle à la générosité sur son site ou par SMS au 92200.
«Parce que les besoins ne s’arrêtent pas lorsque les flammes sont maîtrisées, la Croix-Rouge française va accompagner les personnes sinistrées mais aussi tous ceux qui ont été impactés dans les semaines et les mois qui suivent la catastrophe», indique l’association dans un communiqué.
La Fondation de France indique de son côté engager «dès aujourd’hui» 300'000 euros afin de «renforcer son action dans les territoires concernés et soutenir les populations sinistrées».
Source: AFP
Aucun TGV mardi au sud de Bordeaux, sauf pour Toulouse
Aucun TGV ne circulera au sud de Bordeaux mardi, hormis ceux qui desservent Agen et Toulouse, en raison des incendies qui frappent le Sud-Ouest, a annoncé la SNCF lundi soir, prolongeant les restrictions de trafic annoncées dimanche soir à la demande de la préfecture de la Gironde. «Compte tenu de la situation exceptionnelle provoquée par les incendies», Bordeaux restera la ville «terminus» de tous les TGV venus de Paris, à l’exception de ceux qui sont en direction de Toulouse, indique SNCF Voyageurs.
Les TGV au départ de Bordeaux à destination d’Arcachon, Hendaye, et Tarbes via Dax sont supprimés ainsi que ceux dans l’autre sens. Le train de nuit Intercités Paris-Tarbes reste aussi supprimé.
La SNCF a néanmoins annoncé la mise en place de deux allers-retours quotidiens pour Tarbes via Toulouse au départ de Paris pour compenser une partie de la perte de trafic. Dans le transport intrarégional, comme dimanche soir et lundi, aucun TER ne circulera non plus dans le triangle compris entre Arcachon, Bordeaux et Morcenx, situé au nord de Dax.
Source: AFP
Macron en visite en Gironde: «On devra replanter et rebâtir une forêt différente»
«On devra replanter et rebâtir une forêt différente», a souligné lundi Emmanuel Macron alors que les incendies ont déjà parcouru plus de 116'000 hectares en France cette année.
«On devra, on le sait, replanter et rebâtir une forêt différente» parce que «l'on doit s'adapter aux conditions structurelles de changement climatique», «à la pression de l'habitation et du tourisme qui s'est déployé ces dernières décennies», a relevé le président de la République depuis la salle de crise du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) de Bordeaux.
Source: AFP
«Heures difficiles» pour l'Espagne pour contrôler les incendies vers Madrid
Le gouvernement espagnol espère maîtriser d'ici mardi soir les incendies qui sévissent près de Madrid, avant une nouvelle vague de chaleur prévue à partir de mercredi qui prépare «des heures difficiles», prévient le Premier ministre Pedro Sánchez.
«Il reste des heures complexes» avec «l'augmentation des températures», a alerté Sanchez lors d'une visite au centre de coordination des secours dans la région de Valence.
L'incendie de la «Sierra de l'ouest», dans la région de Madrid, est en train de rejoindre le gigantesque brasier d'Ávila, dans la région voisine de Castille-et-Léon, le feu de forêt «le plus important» de l'histoire récente de l'Espagne, selon le gouvernement, avec au moins 60'000 évacuations.
Les journées de lundi et mardi sont «absolument déterminantes», a affirmé lundi le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, qui espère «contrôler et maîtriser le feu», a-t-il ajouté lors d'un point-presse, malgré «des prévisions météorologiques vraiment défavorables» à partir de mercredi.
Source: AFP
La Suisse envoie trois hélicoptères en renfort en Corse
La Suisse envoie mardi en Corse trois hélicoptères Super Puma de l’armée et une vingtaine de spécialistes pour renforcer les opérations de lutte contre les incendies. Berne répond ainsi à une demande d'assistance de la France.
La Suisse a décidé de se joindre à l’intervention internationale des forces de lutte contre les incendies et de sauvetage, indique lundi le Département fédéral de la défense (DDPS). Un détachement avancé de la Confédération se rendra dans la zone d’intervention mardi matin.
Trois hélicoptères Super Puma et des membres de l’armée décolleront ensuite de Locarno (TI) à destination de la Corse. Les premières opérations d’extinction devraient débuter mercredi. La durée de l’engagement a été fixée à sept jours.
Dimanche, la Confédération avait indiqué qu'elle mettrait à disposition de la France deux Super Puma pour les engager dans le Var (sud). La zone d’intervention exacte devait encore être déterminée. Après réévaluation, c'est finalement trois appareils qui seront envoyés et la France a demandé de changer le but de l'intervention.
Source: ATS
Les coûts liés à cette sécheresse «historique» seront élevés
La sécheresse «historique» à laquelle est confrontée la France se traduira par des coûts supérieurs aux 5,6 milliards d'euros estimés pour celle de 2022, a déclaré lundi la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut.
«Cette situation a un impact économique réel. Pour la sécheresse de 2022, ce coût avait été évalué à 5,6 milliards d'euros, dont 3,5 milliards pour les seules fissures des maisons individuelles liées au retrait-gonflement d'argile, 1,1 milliard de pertes de production agricole et une production hydroélectrique en recul de 20%», a-t-elle rappelé.
«Cette année, ces chiffres seront supérieurs à ce qu'ils étaient en 2022», a-t-elle ajouté, en ouverture d'un Comité d'anticipation et de suivi hydrologique au ministère. Ce à quoi il faudra ajouter les coûts liés aux feux de forêts en cours.
«Aujourd'hui plusieurs indicateurs montrent des niveaux comparables à ceux de la sécheresse historique de 1976 ou à celle de 2022» et la nouvelle vague de chaleur annoncée cette semaine «va encore accentuer cette sécheresse déjà historique», a dit la ministre.
Source: AFP
En Espagne, la chaleur engendre des risques «extrêmes» d'incendies à partir de mercredi
L'Espagne s'apprête à vivre une nouvelle vague de chaleur à partir de mercredi et ce, «au moins» jusqu'à dimanche, a annoncé lundi l'Agence météorologique nationale (Aemet), alertant de risques «extrêmes» d'incendies, au moment où le pays vit les pires feux de forêt de son histoire.
«Le niveau de risques d'incendies continuera d'augmenter jusqu'à atteindre des valeurs extrêmes, compliquant les opérations d'extinction en raison des températures élevées» et «du vent», a averti l'Aemet dans un communiqué.
Source: AFP
Les autorités françaises évoquent déjà des dégâts «catastrophiques» sur la faune
Les dégâts causés par les incendies sur la faune sauvage seront «catastrophiques», a prévenu lundi la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, à l'heure où l'incendie de Gironde qui a ravagé quelque 42'000 hectares est «stabilisé» mais «pas fixé», selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez.
«Nous n'avons pas de chiffres aujourd'hui exacts de l'ampleur (...) des dégâts sur la faune sauvage, mais il est évident que cela va être des chiffres catastrophiques d'ici la fin de l'été», a indiqué Monique Barbut à l'occasion d'une conférence de presse à la sortie du Conseil des ministres.
«On est incapable aujourd'hui de donner un chiffre sérieux» sur les pertes à attendre, a aussi dit Monique Barbut, face à l'impossibilité de se rendre sur place en raison de feux toujours actifs. Mais «on sait qu'on va avoir sur l'ensemble de la faune qui existe dans ces forêts, des pertes extrêmement importantes», a-t-elle ajouté, citant les oiseaux et les cerfs.
Laurent Nunez a appelé lundi à «vraiment rester très prudent», à la sortie du Conseil des ministres, en expliquant que le répit accordé par l'incendie «veut dire qu'il n'a pas progressé dans la nuit».
Source: AFP
Macron se rend en Gironde dans l'après-midi
Emmanuel Macron se rend en Gironde lundi «en milieu d'après-midi» afin de rencontrer «des forces mobilisées» et «des élus», a indiqué l'Elysée.
«Il ira à la rencontre des forces mobilisées afin de leur adresser le soutien de la Nation ainsi que des élus pour les remercier de leur engagement de chaque instant», a-t-on précisé de même source.
Source: AFP
L'incendie en Gironde est «stabilisé» mais «pas fixé», dit Laurent Nuñez
L'incendie en Gironde qui a ravagé quelque 42'000 hectares depuis mercredi est «stabilisé» mais n'est «pas fixé», a indiqué lundi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.
«Ca veut dire qu'il n'a pas progressé dans la nuit», a-t-il précisé lors d'une conférence de presse à la sortie du Conseil des ministres, appelant à «vraiment rester très prudent» alors qu'un nouvel épisode de vague de chaleur est attendu à partir de mardi.
Source: AFP