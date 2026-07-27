Après l'accalmie, les feux reprennent au Cap-Ferret

Après une nuit pluvieuse et une «accalmie» météorologique, les pompiers qui luttent contre le mégafeu en Gironde font face lundi à une remontée des températures qui entraîne des reprises de feu, notamment dans le nord de la presqu'île du Cap-Ferret.

«Le feu a repris en début d'après-midi au milieu de la forêt à Claouey», a déclaré à l'AFP le commandant Matthieu Jomain, du Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (Sdis 33). Les pompiers recensent «beaucoup de points chauds» à travers les 42'000 hectares ravagés par le gigantesque incendie dans l'ouest de la Gironde, a ajouté l'officier.

«La situation est plus stable mais reste précaire malgré tout. On ne baisse pas notre niveau de vigilance (...) Il faudra des semaines, voire des mois, avant d'éteindre» le brasier, a-t-il ajouté.

La bascule s'est opérée à la mi-journée: après une nuit plus humide propice à la lutte contrele feu, soleil et chaleur ont fait leur retour, a souligné le Sdis 33.

Source: AFP