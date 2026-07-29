L'île grecque de Paros en proie aux flammes, des dizaines de localités évacuées

Les pompiers luttent toujours mercredi contre un incendie de forêt qui s'est déclaré la veille sur l'île touristique de Paros en mer Egée, entraînant des évacuations préventives dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué le service des pompiers grecs.

«L'incendie a démarré mardi soir à Kampi, près d'un site de décharge dans l'ouest de l'île et s'est répandu vers le sud» et le centre de l'île «en raison de forts vents», a indiqué Yannis Artopios, porte-parole adjoint des pompiers à la télévision publique Ert. «En ce moment, deux avions et cinq hélicoptères luttent contre les flammes, épaulés d'une centaine de pompiers», a-t-il ajouté, soulignant que "la situation s'est améliorée».

La nuit de mardi à mercredi était «difficile» selon les autorités locales, mais «aujourd'hui (mercredi) le feu n'est pas si fort» a confirmé l'élu Vazéos Petropoulos, responsable local de Paros et de l'île voisine Antiparos. «Il reste toujours des foyers disparates» et «on doit être vigilant», a-t-il affirmé sur la chaîne de télévision publique Ert.

Selon les autorités locales, une dizaine de localités ont été évacuées par précaution, les flammes ravageant des broussailles et des arbustes. Le nombre de personnes évacuées n'a pas été publié pour l'instant. Située dans l'archipel de Cyclades (sud-est) en Egée, Paros est l'une des îles les plus touristiques de la région, après Santorin.