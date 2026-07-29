L'île grecque de Paros en proie aux flammes, des dizaines de localités évacuées
Les pompiers luttent toujours mercredi contre un incendie de forêt qui s'est déclaré la veille sur l'île touristique de Paros en mer Egée, entraînant des évacuations préventives dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué le service des pompiers grecs.
«L'incendie a démarré mardi soir à Kampi, près d'un site de décharge dans l'ouest de l'île et s'est répandu vers le sud» et le centre de l'île «en raison de forts vents», a indiqué Yannis Artopios, porte-parole adjoint des pompiers à la télévision publique Ert. «En ce moment, deux avions et cinq hélicoptères luttent contre les flammes, épaulés d'une centaine de pompiers», a-t-il ajouté, soulignant que "la situation s'est améliorée».
La nuit de mardi à mercredi était «difficile» selon les autorités locales, mais «aujourd'hui (mercredi) le feu n'est pas si fort» a confirmé l'élu Vazéos Petropoulos, responsable local de Paros et de l'île voisine Antiparos. «Il reste toujours des foyers disparates» et «on doit être vigilant», a-t-il affirmé sur la chaîne de télévision publique Ert.
Selon les autorités locales, une dizaine de localités ont été évacuées par précaution, les flammes ravageant des broussailles et des arbustes. Le nombre de personnes évacuées n'a pas été publié pour l'instant. Située dans l'archipel de Cyclades (sud-est) en Egée, Paros est l'une des îles les plus touristiques de la région, après Santorin.
Des milliers de personnes ont regagné leur domicile près de Madrid
Plusieurs milliers de personnes ont regagné leur domicile, après avoir été évacués pendant plusieurs jours en raison des incendies, a annoncé le préfet de la région de Madrid, au moment où les autorités travaillent toujours à contenir le feu, le pire de l'histoire dans cette zone. Concrètement, «24'000 personnes évacuées ont pu rejoindre leur domicile et 20'000 autres sont sorties de confinement dans la région de Madrid», a indiqué dans la nuit de mardi à mercredi sur X Francisco Martín Aguirre.
Les autorités régionales avaient annoncé la levée des restrictions pour 17h mardi pour 13 localités de cette zone aride mais relativement peuplée, à environ 50 kilomètres de Madrid. Les pompiers «poursuivent» leurs efforts «pour consolider les progrès réalisés» mardi, ont-ils indiqué de leur côté sur X, précisant que le retour des personnes évacuées se déroulait jusqu'à présent «sans incident». Selon les services de secours sur X, il n'y a «pas eu de reprises» de feu dans la nuit.
La fenêtre de bonnes conditions météorologiques pour tenter de maîtriser le feu est toutefois passée, après deux journées globalement favorables, avec de nouveau une hausse des températures (autour de 37°C attendus dans l'après-midi) et des rafales de vent qui pourrait compliquer le travail des pompiers sur place.
L'incendie de la région de Madrid, ainsi que le gigantesque feu d'Ávila, à quelques kilomètres de là, dans la région voisine de Castille-et-León, ont ravagé 77'0000 hectares dans une série inédite pour le pays. Le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, avait dit mardi aux journalistes que les opérations de mercredi viseraient à maîtriser les flammes, près d'une semaine après le début du brasier.
Source: AFP
Le feu «toujours stabilisé» en Gironde, mais le risque de reprises persiste
L'incendie d'une rare intensité qui a consumé 42'000 hectares en Gironde, dans le sud-ouest de la France, depuis le 22 juillet est «toujours stabilisé» mercredi matin, selon la préfecture, mais les fortes chaleurs et le vent attendus dans la journée menacent d'alimenter de nouvelles reprises des flammes.
«La nuit a été calme, le feu est ce matin toujours stabilisé avec plusieurs reprises de feu traitées rapidement cette nuit», a annoncé la préfecture de Gironde, une semaine après le début du plus gros incendie de forêt à ravager la France depuis 1949, où environ 50.000 hectares avaient été calcinés.
«La surface brûlée n'a pas évolué», a précisé la préfecture, mais les conditions météorologiques restent «défavorables» mercredi, avec des températures attendues en hausse: jusqu'à 41°C dans les terres et 38°C sur le littoral.
La Gironde et le département voisin des Landes sont placés en vigilance orange canicule à partir de midi, de quoi assécher encore une végétation prompte à s'enflammer.
Source: AFP
Après huit jours, l'incendie du Gros Bessillon est fixé
L'important incendie dans le département du Var qui a parcouru environ 4500 hectares dans le massif du Gros Bessillon, menaçant plusieurs villages depuis son démarrage il y a huit jours, a été déclaré fixé, a annoncé mardi la préfecture.
«Le feu est fixé mais le travail se poursuit et la vigilance reste de mise», indique la préfecture du Var dans un communiqué, rappelant que près de 5000 personnes avaient dû être évacuées de plusieurs communes du centre du département.
Source: AFP
L'incendie en Gironde ne progresse plus
Les autorités de Gironde recensent «14 reprises de feu» mardi mais l'incendie est «stabilisé» et «ne progresse pas», a déclaré à 18h la préfète du département, Sophie Brocas.
«On a eu aujourd'hui 14 reprises de feu, c'est très important, sur des zones qui avaient déjà été parcourues par le feu», a-t-elle souligné lors d'un point presse, tout en précisant que «le feu est toujours stabilisé (...) ça veut dire qu'il ne progresse pas».
Source: AFP
Les évacués de trois villes proches de Bordeaux vont pouvoir rentrer chez eux
Après évaluation de la situation et analyse des risques, 57'000 habitants de trois villes proches de Bordeaux évacués dans la nuit de vendredi à samedi vont pouvoir rentrer chez eux «s'ils le souhaitent», a annoncé mardi la préfète de Gironde, Sophie Brocas.
Il s'agit des communes du Haillan, Mérignac et Eysines, évacuées dans la nuit de vendredi à samedi, seulement à l'extérieur de la rocade bordelaise pour ces deux dernières. «Après évaluation de la situation (...), je vais proposer aux maires et aux habitants (...) de réintégrer leur domicile à deux conditions, et elles sont impératives», a déclaré la représentante de l'Etat devant la presse.
«Un, qu'ils laissent leur portable allumé et qu'ils suivent strictement les consignes de sécurité. S'ils reçoivent de nouveau un message FR-Alert, ils devront partir. Deux, avoir un sac prêt», a-t-elle précisé.
Source: AFP
Le bilan de l'incendie au sud de l'Espagne monte à 14 morts
Une femme grièvement brûlée dans l'incendie qui a touché l'Andalousie le 9 juillet dernier est morte des suites de ses blessures, a annoncé jeudi l'hôpital où elle était soignée. Le bilan de cet incendie grimpe à 14 morts, en majorité des étrangers.
Cette femme, dont la nationalité n'a pas été précisée, est morte à l'hôpital Virgen del Rocío de Séville, dans lequel avait été admise à la suite de graves blessures, a précisé une porte-parole de cet établissement à l'AFP, sans donner plus de détails. Selon les médias espagnols, elle était en soins intensifs après avoir été brûlée à 70%.
Source: AFP
L'Espagne voit «la lumière au bout du tunnel», selon son Premier ministre
Si le vent menace de tourner au sud, la levée de l'ordre d'évacuation dans 13 communes donne un premier signal positif de la lutte contre les feux en Espagne, où le Premier ministre Pedro Sanchez a affirmé apercevoir «la lumière au bout du tunnel».
A Pelayos de la Presa, le maire Antonio Sin a expliqué à l'AFP les priorités: «faire revenir ceux qui sont partis, absents depuis de nombreux jours et épuisés», reloger ceux qui ont perdu leur maison, reconstruire le village.
«Nous avons été en guerre contre le feu», a raconté Antonio Sin, se souvenant d'«un incendie épouvantable, d'une brutalité extrême, un monstre qui nous a balayés». Mais le travail titanesque des pompiers et des militaires dans des moments «très difficiles» est en train de payer, et le Premier ministre entrevoit «la lumière au bout du tunnel».
Une nouvelle vague de chaleur arrive en Espagne et doit durer jusqu'à au moins dimanche, selon l'Agence météorologique nationale (Aemet), qui a alerté sur des risques «extrêmes» d'incendies.
Source: AFP
Fin de l'ordre d'évacuation pour 13 communes touchées par les incendies
L'ordre d'évacuation pour 13 communes de la région de Madrid et celle voisine de Castille-et-Léon touchées par les incendies, les pires de l'histoire de l'Espagne, a été levé mardi, a annoncé le ministère de l'Intérieur.
La mesure prend effet à partir de 17h, précise le ministère. Il n'a pas précisé si les habitants concernés pourraient regagner leurs domiciles dans l'immédiat, les pompiers progressant dans leur lutte contre les feux malgré l'arrivée redoutée d'un vent du sud et les fortes chaleurs.
Source: AFP
Un suspect placé en détention pour plusieurs départs de feu dans le Var
Un homme de 23 ans, soupçonné d'une série de départs de feu de végétation dans le Var, département touché depuis une semaine par un important incendie, a été mis en examen et placé en détention provisoire, a indiqué mardi la gendarmerie.
Une source proche de l'enquête a précisé à l'AFP que cet homme est soupçonné d'avoir joué un rôle dans une partie du feu qui dévore depuis mardi dernier le massif du Gros Bessillon. Le suspect est poursuivi pour des départs de feu commis entre le 19 et le 24 juillet sur les communes de Brignoles, Cabasse et Vins-sur-Caramy, dans le centre du Var, selon un communiqué des gendarmes
4000 touristes évacués préventivement de Lacanau, près de Bordeaux
Environ 4.000 touristes sont évacués des hébergements touristiques de Lacanau (Gironde), «en anticipation d'un phénomène météorologique défavorable» attendu mardi après-midi alors que le mégafeu menace toujours, a annoncé la préfecture.
La hausse attendue des températures mardi, accompagnée de vent, fait craindre une nouvelle propagation du brasier qui a brûlé 42'000 hectares dans le département depuis le 22 juillet et a déjà conduit à évacuer 220'000 personnes. Les occupants des campings, résidences de tourisme, villages vacances et autres parcs de loisirs de toute la ville sont orientés vers Carcans au nord ou Castelnau-de-Médoc au nord-ouest de Bordeaux.
Source: AFP
Macron appelle à l'unité alors que la chaleur menace les incendies en Gironde
Le mégafeu qui a brûlé 42'000 hectares en Gironde depuis le 22 juillet est «toujours stabilisé» mardi matin après une nuit «calme», a-t-on appris auprès de la préfecture du département.
Le retour de la chaleur fait craindre une nouvelle aggravation des incendies mardi en Gironde, où les feux ont déjà ravagé 42'000 hectares et face auxquels Emmanuel Macron a appelé à «rester unis» pour en venir à bout.
«Face à une situation qui reste très imprévisible, la mobilisation reste pleine et entière particulièrement à la veille d'une journée qui devrait être marquée par une hausse significative des températures, et une baisse de l'hygrométrie», a abondé la préfète de la Gironde dans un point de situation lundi à 22H30.
La Gironde et les Landes passeront en vigilance jaune canicule dès mardi midi, Météo-France y prévoyant une «nouvelle vague de chaleur», avec des températures qui pourraient atteindre jusqu'à 40°C mercredi et des vents un peu moins forts mais plus secs.
«Les semaines à venir seront dures et on doit tenir», avait lancé lundi le président de la République, dans la salle de crise du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis). «On reste unis et on se bat pour gagner la bataille partout», a-t-il dit en délivrant dans la soirée une bonne nouvelle: le feu est désormais «fixé» dans les Landes.
Source: AFP
Journées décisives pour contrôler les incendies près de Madrid
Journées décisives en Espagne : le gouvernement espère maîtriser d’ici mardi soir les incendies qui sévissent près de Madrid, avant une nouvelle vague de chaleur prévue à partir de mercredi qui prépare «des heures difficiles», prévient le Premier ministre Pedro Sánchez.
«Il reste des heures complexes» avec «l’augmentation des températures», a alerté Pedro Sanchez lors d’une visite au centre de coordination des secours dans la région de Valence. Pour le Premier ministre, l’Espagne est en première ligne de «l’urgence climatique».
L’incendie de la «Sierra de l’ouest», dans la région de Madrid, était en train de rejoindre le gigantesque brasier d’Ávila, dans la région voisine de Castille-et-Léon, le feu de forêt «le plus important» de l’histoire récente de l’Espagne, selon le gouvernement. A eux deux, ces incendies ont ravagé en quelques jours environ 75'000 hectares, soit sept fois la superficie de Paris.
Les journées de lundi et mardi sont «absolument déterminantes», a affirmé lors d’un point presse le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, qui espère «contrôler et maîtriser le feu», malgré «des prévisions vraiment défavorables» à partir de mercredi.
Source: AFP