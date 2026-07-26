Dans les Landes, le feu «mieux contenu mais pas fixé»

L'incendie survenu jeudi près de Biscarrosse dans les Landes, qui concerne dimanche 3600 hectares contre environ 3500 la veille, est «mieux contenu mais pas fixé», a annoncé la préfecture, qui anticipe une «journée stratégique» pour tenter de le maîtriser.

«On reste à 3600 hectares, ce qui est vraiment encourageant, c'est un bon signal pour tout le monde avec des conditions effectivement un peu moins défavorables», a déclaré à l'AFP une porte-parole de la préfecture. L'objectif des pompiers était de fixer cet incendie samedi, mais ils ont dû faire face à des «vents tourbillonnants».

Dans son point d'information de 09h00, la préfecture a évoqué des «conditions moins défavorables» que samedi, avec un «feu mieux contenu mais pas fixé». Des renforts de sapeurs-pompiers sont attendus pour cette journée que les autorités décrivent comme «stratégique». «On a un petit peu moins de vent, de l'humidité et les renforts sapeurs-pompiers volontaires vont arriver en nombre», a souligné la porte-parole de la préfecture.

Cet incendie, qui se déroule en parallèle de celui qui a ravagé au moins 42'000 ha en Gironde, a conduit à l'évacuation de plus de 30'000 personnes. Toutefois, 3000 personnes évacuées ont pu regagner à partir de samedi leur domicile dans des secteurs «stabilisés». Il n'y a pas d'autres retours d'évacués prévus à ce stade, a souligné la préfecture dimanche matin.

Source: ATS