Macron appelle à l'unité alors que la chaleur menace les incendies en Gironde

Le mégafeu qui a brûlé 42'000 hectares en Gironde depuis le 22 juillet est «toujours stabilisé» mardi matin après une nuit «calme», a-t-on appris auprès de la préfecture du département.

Le retour de la chaleur fait craindre une nouvelle aggravation des incendies mardi en Gironde, où les feux ont déjà ravagé 42'000 hectares et face auxquels Emmanuel Macron a appelé à «rester unis» pour en venir à bout.

«Face à une situation qui reste très imprévisible, la mobilisation reste pleine et entière particulièrement à la veille d'une journée qui devrait être marquée par une hausse significative des températures, et une baisse de l'hygrométrie», a abondé la préfète de la Gironde dans un point de situation lundi à 22H30.

La Gironde et les Landes passeront en vigilance jaune canicule dès mardi midi, Météo-France y prévoyant une «nouvelle vague de chaleur», avec des températures qui pourraient atteindre jusqu'à 40°C mercredi et des vents un peu moins forts mais plus secs.

«Les semaines à venir seront dures et on doit tenir», avait lancé lundi le président de la République, dans la salle de crise du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis). «On reste unis et on se bat pour gagner la bataille partout», a-t-il dit en délivrant dans la soirée une bonne nouvelle: le feu est désormais «fixé» dans les Landes.

Source: AFP