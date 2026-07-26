Plus de 30 pompiers romands ont passé la nuit à combattre les flammes
Les trente-quatre sapeurs-pompiers partis samedi de Genève en direction de Bordeaux sont arrivés dans la soirée. Ils ont directement été déployés dans la commune de Cestas, selon le Groupement Service d'incendie et de secours (GSIS) de Genève.
Les premiers véhicules sont arrivés vers 20h30 dans la banlieue de Bordeaux et le reste du convoi peu avant minuit, a déclaré à Keystone-ATS dimanche Nicolas Millot, porte-parole du Groupement Service d'incendie et de secours (GSIS) de Genève. Ils ont immédiatement été scindés en deux groupes.
«A 1h00, l'ensemble des détachements était entièrement engagé sur la commune de Cestas, pour protéger un champ de panneaux photovoltaïques. Une grande partie des champs de panneaux a été préservée et la mission a pris fin vers 6h», a-t-il ajouté.
Le (GSIS) de Genève a proposé vendredi son aide aux autorités françaises. L'effectif comprend ainsi 23 pompiers du GSIS Genève (dont un ambulancier et un mécanicien), huit Vaudois et deux Neuchâtelois, auxquels s'ajoute un pompier de Haute-Savoie. Le convoi est parti samedi à midi avec onze engins au total, dont six engins d'extinction et cinq véhicules légers et logistiques.
Source: AFP
Incendie hors de contrôle près de Valence, 15'000 évacués
Les pompiers espagnols luttent dimanche contre un nouveau front d'incendies près de la ville côtière de Valence, où 15'000 personnes au moins ont été évacuées.
Dans cette région, sur la côte est de l'Espagne, les autorités ont déclaré avoir du mal à maîtriser les incendies.
«L'incendie dépasse nos capacités d'extinction, son périmètre est d'environ 21 kilomètres. Il est encore difficile de déterminer le nombre d'hectares brûlés», a déclaré samedi soir aux journalistes Juanfran Perez Llorca, président de la région de Valence, «nous avons évacué environ 15'000 personnes».
Source: ATS
Les réfugiés accourent vers les centres d'accueil après une «nuit compliquée»
Les réfugiés affluent en masse ce week-end dans des centres d'accueil bondés de la région bordelaise, laissant derrière eux un paysage de désolation. «On nous a dit: 'il faut évacuer'. On a vu des colonnes de fumée, comme un volcan qui allait exploser», explique Frédéric Tavitian, 70 ans, retranché au parc des Expositions de Bordeaux.
Désorientés et abattus, les 5000 à 6000 réfugiés du feu ont dormi sur des lits de camp ou des tapis de sol, et parfois n'ont pas fermé l'oeil de la nuit. Les flammes ont déjà parcouru plus de 32'000 hectares, soit plus de trois fois la superficie de Paris, et détruit au moins 100 bâtiments et 140 maisons, ont indiqué les autorités à propos du «plus gros feu de la saison» dans une région très touristique, connue dans le monde entier pour son vignoble.
«C'est de la désolation», souffle Matthieu Plessis, 40 ans, en découvrant les ruines encore fumantes de sa maison en Gironde. Il avait quitté les lieux vendredi et sa maison, «encore là hier soir», «a brûlé dans la nuit». «C'était l'enfer, à 15h, il faisait nuit tellement il y avait de fumée et on a vu les pompiers partir au fur et à mesure, les vents ont tourné et il n'y avait plus personne pour protéger les maisons».
Toutefois, 3000 personnes précédemment évacuées sous la menace des flammes devaient pouvoir réintégrer leurs habitations samedi soir à Biscarrosse, au sud de Bordeaux, dans les secteurs «complètement stabilisés».
Source: AFP
L'évacuation de Bordeaux n'est «pas à l'ordre du jour», malgré des feux à 15km de la ville
L'incendie massif qui a embrasé les pourtours du bassin d'Arcachon et parcouru 42'000 hectares se trouve «à 15 kilomètres» de la métropole bordelaise mais une évacuation de Bordeaux n'est «pas à l'ordre du jour», a réaffirmé dimanche son maire Thomas Cazenave.
«Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, je le redis. Ici, le feu est davantage au sud. Il est toujours en lisière de métropole, mais il ne progresse pas sur le flanc ouest de la métropole», a déclaré l'édile lors d'un point presse, situant les flammes entre «25 et 30 km» de Bordeaux et «15 km de la métropole» au niveau de Martignas-sur-Jalle.
Source: AFP
Espagne: Sanchez évoque des «heures difficiles» à venir face aux incendies, mais note des évolutions «positives»
Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a affirmé dimanche que des «heures difficiles» étaient à venir face aux incendies dans le pays, mais a noté des évolutions positives dans la nuit dans la maîtrise des feux autour de Madrid.
«Des heures difficiles nous attendent, certes, mais les informations que nous avons reçues ici indiquent que la nuit a été très positive en ce qui concerne la progression du feu, sa maîtrise et les opérations de lutte contre l'incendie», a déclaré Pedro Sanchez à la presse lors d'une visite dans la région d'Avila, touchée par les feux. «Nous verrons comment la journée se déroule».
Source: AFP
Les 34 pompiers romands envoyés en renfort à Bordeaux sont arrivés
Les trente-quartes sapeurs-pompiers partis samedi de Genève en direction de Bordeaux sont arrivés dans la soirée. Ils ont directement été déployés dans la commune de Cestas, a indiqué le Groupement Service d'incendie et de secours (GSIS) de Genève.
Les premiers véhicules sont arrivés vers 20h30 dans la banlieue de Bordeaux et le reste du convoi peu avant minuit, a déclaré à Keystone-ATS dimanche Nicolas Millot, porte-parole du Groupement Service d'incendie et de secours (GSIS) de Genève. Ils ont immédiatement été scindés en deux groupes.
«A 01h00, l'ensemble des détachements était entièrement engagé sur la commune de Cestas, pour protéger un champ de panneaux photovoltaïques. Une grande partie des champs de panneaux a été préservée et la mission a pris fin vers 06h00», a-t-il ajouté.
Le (GSIS) de Genève a proposé vendredi son aide aux autorités françaises. L'effectif comprend ainsi 23 pompiers du GSIS Genève (dont un ambulancier et un mécanicien), huit Vaudois et deux Neuchâtelois, auxquels s'ajoute un pompier de Haute-Savoie. Le convoi est parti samedi à midi avec onze engins au total, dont six engins d'extinction et cinq véhicules légers et logistiques.
Source: ATS
L'incendie du Var a parcouru 4500 hectares, des craintes face au mistral
L'incendie de Pontevès dans le Var a encore progressé pour parcourir 4500 hectares au total, malgré la mobilisation des pompiers qui craignent dimanche «un risque élevé de réactivation du feu» en raison du vent, a rapporté la préfecture.
«Les quelques millimètres de pluie durant la nuit n'ont été d'aucune aide dans la lutte contre les flammes», a déploré la préfecture du Var, au sixième jour des opérations menées contre l'incendie, parti mardi d'un champ de Pontevès et qui a enflammé des pans entiers de la montagne du Gros Bessillon.
Dans la nuit de samedi à dimanche 1030 pompiers et 275 véhicules se sont relayés pour juguler le feu. Avant l'intervention dimanche matin de trois hélicoptères bombardiers d'eau et de deux Dragon. Un avion Dash et deux Canadair seront dépêchés dans la matinée.
«Du mistral est attendu vers la mi-journée, avec un risque élevé de réactivation du feu. Les dispositifs de lutte sont redéployés en conséquence», souligne la préfecture. «Le mistral va se relever, le feu n'est absolument pas fixé, avec de nombreux points à traiter», ont indiqué à l'AFP les services communications du SDIS 83.
Malgré une situation «stabilisée» dimanche matin pendant quelques heures «réduites», «l'installation d'un vent de nord-ouest et une remontée de température» ont «engendré une réactivation de nombreuses zones» du feu, a reconnu lors d'un point presse le lieutenant-colonel Michel Audier, du SDIS 83. «La journée va être difficile», résume-t-il, même si l'objectif reste de «contenir le feu dans son périmètre initial.»
Source: APF
«La situation demeure très défavorable», affirme Laurent Nuñez
«La situation demeure très défavorable» sur le front des incendies en Gironde, où le feu a dévoré 42'000 hectares et contraint au total 220'000 personnes à évacuer, mais aussi dans les Landes et le Var, a affirmé dimanche le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez sur X.
«En début de nuit, en Gironde, le feu est redevenu extrêmement virulent, imprévisible, créant son propre vent et évoluant de manière erratique vers l'agglomération bordelaise», a détaillé le ministre, précisant que l'incendie était «redevenu en fin de nuit plus calme».
«Face à cette situation, cinq nouvelles communes ont dû être évacuées cette nuit», soit «près de 50'000 personnes», ce qui porte à 220'000 le nombre de personnes contraintes de quitter leur logement depuis le début de cet incendie qui a parcouru 42'000 hectares. Pour combattre ce sinistre, «18 moyens aériens sont mobilisés depuis ce matin et l'A400M» – un avion militaire transformable pour lutter contre les feux – «sera, à nouveau, engagé», a-t-il ajouté.
Dans les Landes, autre front majeur, «où 3600 hectares ont déjà été parcourus par les flammes, une reprise à l'avant a été traitée (samedi) par les moyens aériens» et «les lisières sont toujours très actives».
Dans le Var, «le retour annoncé du mistral fait craindre une nouvelle dégradation des conditions, tandis que près de 3000 personnes au total ont également été évacuées à titre préventif», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Dans les Landes, le feu «mieux contenu mais pas fixé»
L'incendie survenu jeudi près de Biscarrosse dans les Landes, qui concerne dimanche 3600 hectares contre environ 3500 la veille, est «mieux contenu mais pas fixé», a annoncé la préfecture, qui anticipe une «journée stratégique» pour tenter de le maîtriser.
«On reste à 3600 hectares, ce qui est vraiment encourageant, c'est un bon signal pour tout le monde avec des conditions effectivement un peu moins défavorables», a déclaré à l'AFP une porte-parole de la préfecture. L'objectif des pompiers était de fixer cet incendie samedi, mais ils ont dû faire face à des «vents tourbillonnants».
Dans son point d'information de 09h00, la préfecture a évoqué des «conditions moins défavorables» que samedi, avec un «feu mieux contenu mais pas fixé». Des renforts de sapeurs-pompiers sont attendus pour cette journée que les autorités décrivent comme «stratégique». «On a un petit peu moins de vent, de l'humidité et les renforts sapeurs-pompiers volontaires vont arriver en nombre», a souligné la porte-parole de la préfecture.
Cet incendie, qui se déroule en parallèle de celui qui a ravagé au moins 42'000 ha en Gironde, a conduit à l'évacuation de plus de 30'000 personnes. Toutefois, 3000 personnes évacuées ont pu regagner à partir de samedi leur domicile dans des secteurs «stabilisés». Il n'y a pas d'autres retours d'évacués prévus à ce stade, a souligné la préfecture dimanche matin.
Source: ATS
Trafic ferroviaire interrompu au sud de Bordeaux
Le trafic ferroviaire est interrompu dimanche au sud de Bordeaux jusqu'à nouvel ordre en raison de la progression de l'incendie, selon la SNCF.
A la demande de la préfecture, la circulation est coupée vers Arcachon, et jusqu'à Morcenx en direction de Dax et Mont-de-Marsan, a-t-on appris auprès de la communication de la SNCF.
Source: AFP
La Gironde déplore 42'000 hectares de «surface brûlée» et 220'000 évacués
L'incendie massif qui a embrasé les pourtours du bassin d'Arcachon et menace désormais les abords de la métropole de Bordeaux a ravagé 42'000 hectares de «surface brûlée», a annoncé dimanche la préfecture de la Gironde, qui a évacué au total 220'000 personnes depuis mercredi.
«A 4h00 ce dimanche 26 juillet, (l')estimation de la surface brûlée (est) de 42'000 hectares», a déclaré la préfecture dans sa boucle de communication aux médias, précisant que l'autoroute A63 entre Bordeaux et l'Espagne était fermée sur 60 km. Avec l'évacuation dans la nuit de nouvelles communes situées au sud-est du Bassin ou proches de la métropole (Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios, Cestas), ce sont désormais 220'000 personnes au total qui ont été évacuées en Gironde.
Source: AFP
Incendies: évacuation de huit nouvelles communes espagnoles
Les autorités espagnoles ont ordonné samedi soir l'évacuation de huit nouvelles communes près de Tolède, face aux menaces des flammes à l'ouest de Madrid. Le ministre espagnol de l'intérieur a évoqué une «situation complexe».
«En raison de l'incendie de forêt, une alerte a été émise pour évacuer les municipalités de Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez et Pelahustán», a indiqué sur le réseau social X le ministère de l'intérieur.
«La situation est complexe», a jugé devant la presse le ministre Fernando Grande-Marlaska. «Aujourd'hui, nous sommes un peu plus pessimistes qu'hier. Les conditions météorologiques, comme vous l'avez constaté tout au long de la journée, n'ont pas du tout aidé. La nuit ne s'annonce pas très favorable, elle ne sera pas de tout repos pour nous», a-t-il prévenu. Plus tôt, le ministre de l'intérieur avait fait état de 60'000 personnes évacuées dans la région de Madrid.
Deux feux de forêt distincts se sont rejoints vendredi pour ne plus former qu'un immense brasier, qui est sur le point de fusionner avec un autre encore dans la région voisine de Castille-et-León. Les flammes ont déjà ravagé jusqu'à 25'000 hectares à l'ouest de la capitale espagnole.
Source: AFP
Une reprise des incendies mène à 55'000 nouvelles évacuations près de Bordeaux
La préfecture de Gironde a ordonné samedi soir 55'000 nouvelles évacuations dans des communes aux abords de Bordeaux face à la reprise de l'incendie qui dévaste la région depuis mercredi. Sur l'ensemble de la France, le nombre d'évacuations dépasse désormais les 200'000 personnes.
Selon les pompiers de la Gironde, le feu connaît une virulence qui a réactivé la formation du phénomène de «pyrocumulonimbus», lors duquel le feu «crée son propre vent, avec des tourbillons, devient erratique et ingérable». Ce sera encore une «nuit compliquée», avait prévenu le capitaine Nicolas Braz.
Selon le Sdis 33 joint par l'AFP, le feu est entré à nouveau dans «une virulence plus appuyée» qui a réactivé un phénomène au cours duquel l'incendie «crée son propre vent, avec des tourbillons, devient erratique et ingérable». Ce sera encore une «nuit compliquée», explique le capitaine Nicolas Braz.
Source: AFP