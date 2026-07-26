Le préfet du Var met en garde: «Demain, c'est à nouveau une journée à risque»
Les pompiers du Var sont parvenus dimanche grâce à une lutte acharnée à contenir l'incendie de Pontevès.
Malgré le «risque extrême» et un «trio infernal» – mistral, sécheresse et taux d'humidité très bas – réuni dimanche, les sapeurs-pompiers sont parvenus à de «très bons résultats», au sixième jour de leurs opérations contre ce «feu toupie», a indiqué à l'AFP le préfet du Var Simon Babre.
Car si plusieurs reprises de l'incendie ont été signalées, «un combat très âpre et intense a permis de contenir le feu dans son enveloppe: on est toujours à 4500 hectares», a-t-il souligné dimanche soir.
«Ce qui a brûlé aujourd'hui et qui a beaucoup accaparé les pompiers au sol, et les moyens aériens, ce sont des reprises de feu ou des morceaux de forêts qui n'avaient pas brûlés, sur les surfaces déjà parcourues», a expliqué le préfet. «Demain, avec de nouveau du mistral, des températures très élevées et un taux d'humidité bas, c'est à nouveau une journée à risque», a-t-il mis en garde.
Source: AFP
La Suisse envoie deux hélicoptères en soutien à ses voisins français
En plus des 34 pompiers romands partis samedi en Gironde pour soutenir leurs collègues dans la lutte contre les feux de forêt, la Suisse va mettre à disposition deux hélicoptères Super Puma. Samedi, le ministre de l'Untérieur français Laurent Nuñez avait évoqué la demande à Berne de quatre hélicoptères légers.
A la demande de la protection civile française, la Suisse devrait mettre à disposition de la France dans sa lutte contre les graves incendies de forêt deux hélicoptères Super Puma, avec leurs équipages, pour une mission de lutte contre les incendies, a indiqué dimanche dans un communiqué le Département fédéral de la protection de la population (DDPS).
Samedi, un porte-parole du DDPS avait indiqué à Keystone-ATS examiner la disponibilité des moyens aériens, notamment au regard de la sécheresse générale et du risque d’incendie de forêt en Suisse.
Source: ATS
«Dès mardi, les températures remontent et pourraient aggraver le phénomène», s'inquiète la préfète
Le retour chez elles des 220'000 personnes évacuées pour cause d'incendie massif en Gironde n'aura pas lieu «tant que le feu ne sera pas fixé», a déclaré dimanche la préfète, excluant aussi tout travail lundi dans les communes concernées, avant une possible aggravation mardi.
«Il n'y aura pas de retour possible dans les collectivités évacuées tant que le feu ne sera pas fixé», a déclaré Sophie Brocas lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il n'y aurait «pas de travail demain (lundi) dans les entreprises de ces collectivités territoriales».
«A partir de mardi, hélas, les températures remontent et on va revenir dans des étiages très élevés, 38, 40 (degrés). C'est un facteur qui pourrait, j'utilise le conditionnel, qui pourrait aggraver le phénomène», a-t-elle prévenu.
Cet incendie figure déjà parmi les plus importants répertoriés en France depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1949, le grand incendie qui avait embrasé la forêt des Landes de Gascogne, le plus meurtrier jamais vu en France, avait ravagé environ 50'000 hectares.
Source: AFP
En 2026, quelque «115'000 hectares» dévastés par des incendies
Quelque «115'000 hectares ont été parcourus» à ce stade par des incendies depuis le début de l'année en France, ce qui est «tout à fait exceptionnel», «bien plus que ce qu'on a pu connaître par le passé», a annoncé dimanche le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.
«C'est 30 à 40 feux qui sont combattus simultanément» au quotidien, a-t-il ajouté sur France 2, comptabilisant «plus de 13'000 départs de feu» depuis le début de l'année.
Le ministre a redit que sur le front des incendies en Gironde, dans les Landes et le Var notamment, la situation restait «très défavorable».
Source: ATS
Vers Bordeaux, les sites industriels sensibles sous haute-surveillance
Poudrerie, usine de missiles, centres de recherche... Le tissu d'industries de défense et de sites scientifiques disséminé dans l'ouest de la région bordelaise se trouve désormais exposé à l'incendie massif qui a embrasé les pourtours du Bassin d'Arcachon et menace désormais l'agglomération.
Autour de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, à l'ouest de la capitale girondine, tout un écosystème du domaine spatial, de l'aéronautique et de la défense s'est développé au fil des années dans des campus et bâtiments situés pour certains au milieu des pinèdes.
Des «experts et des moyens» ont été «déployés pour la sécurité des sites industriels», a fait savoir le ministère des Armées.
Source: AFP
L'incendie d'Ávila est «le plus important feu de forêt» de l'histoire récente de l'Espagne
L'incendie d'Ávila, près de Madrid, est «le plus important feu de forêt» de l'histoire récente de l'Espagne, a affirmé dimanche la ministre de la Transition écologique, Sara Aagesen. «En ce qui concerne Ávila, nous parlons du plus important feu de forêt de l'histoire récente de l'Espagne», a-t-elle déclaré à des journalistes à Navalcarnero, près de Madrid.
Près de 75'000 personnes ont été déplacées par les incendies qui ravagent les environs de Madrid et les régions voisines, ainsi que celle de Valence, dans l'est du pays.
Source: ATS
La préfète «incite les touristes à ne pas venir»
Les autorités déconseillent aux touristes de «rejoindre la Gironde», ravagée par un puissant incendie qui a parcouru au moins 42'000 hectares, et les appellent à envisager «une autre destination», a déclaré dimanche la préfète du département.
«J'incite les touristes à ne pas venir, ne pas rejoindre la Gironde», a déclaré Sophie Brocas en conférence de presse, invitant par ailleurs «les touristes présents à envisager une autre destination».
Quelque 220'000 personnes, dont des touristes, ont été évacuées ces derniers jours de plusieurs localités girondines, en particulier des stations balnéaires très prisées en cette période estivale comme Lège-Cap-Ferret.
Source: AFP
Les seuils d'alerte aux particules fines ont été dépassés dans quatre départements du Sud-Ouest
Les seuils d'alerte aux particules fines ont été dépassés dans quatre départements de Nouvelle-Aquitaine «à cause des incendies exceptionnels» qui sévissent en Gironde, a déclaré dimanche Cécile Tagliana, directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine.
L'épisode de pollution aux particules fines concerne la Gironde, les Landes, la Dordogne et le Lot-et-Garonne, précise sur son site l'Observatoire de la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine.
L'incendie monstre qui ravage la Gironde a détruit 240 habitations
L'incendie monstre qui ravage la Gironde depuis mercredi a détruit 240 habitations, selon un nouveau bilan de la préfecture publié dimanche.
Le précédent bilan communiqué par la préfète Sophie Brocas, lors d'un point-presse samedi après-midi, faisait état de 140 maisons détruites.
Le feu a en outre fait 75 blessés parmi les sapeurs-pompiers, dont dix ont été évacués, selon le point de situation publié dimanche par la préfecture. Celle-ci rappelle que 2500 sapeurs-pompiers, 1500 militaires et 1200 policiers et gendarmes sont actuellement mobilisés.
Source: AFP
Plus de 30 pompiers romands ont passé la nuit à combattre les flammes
Les trente-quatre sapeurs-pompiers partis samedi de Genève en direction de Bordeaux sont arrivés dans la soirée. Ils ont directement été déployés dans la commune de Cestas, selon le Groupement Service d'incendie et de secours (GSIS) de Genève.
Les premiers véhicules sont arrivés vers 20h30 dans la banlieue de Bordeaux et le reste du convoi peu avant minuit, a déclaré à Keystone-ATS dimanche Nicolas Millot, porte-parole du Groupement Service d'incendie et de secours (GSIS) de Genève. Ils ont immédiatement été scindés en deux groupes.
«A 1h00, l'ensemble des détachements était entièrement engagé sur la commune de Cestas, pour protéger un champ de panneaux photovoltaïques. Une grande partie des champs de panneaux a été préservée et la mission a pris fin vers 6h», a-t-il ajouté.
Le (GSIS) de Genève a proposé vendredi son aide aux autorités françaises. L'effectif comprend ainsi 23 pompiers du GSIS Genève (dont un ambulancier et un mécanicien), huit Vaudois et deux Neuchâtelois, auxquels s'ajoute un pompier de Haute-Savoie. Le convoi est parti samedi à midi avec onze engins au total, dont six engins d'extinction et cinq véhicules légers et logistiques.
Source: AFP
L'évacuation de Bordeaux n'est «pas à l'ordre du jour», malgré des feux à 15km de la ville
L'incendie massif qui a embrasé les pourtours du bassin d'Arcachon et parcouru 42'000 hectares se trouve «à 15 kilomètres» de la métropole bordelaise mais une évacuation de Bordeaux n'est «pas à l'ordre du jour», a réaffirmé dimanche son maire Thomas Cazenave.
«Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, je le redis. Ici, le feu est davantage au sud. Il est toujours en lisière de métropole, mais il ne progresse pas sur le flanc ouest de la métropole», a déclaré l'édile lors d'un point presse, situant les flammes entre «25 et 30 km» de Bordeaux et «15 km de la métropole» au niveau de Martignas-sur-Jalle.
Source: AFP
Espagne: Sanchez évoque des «heures difficiles» à venir face aux incendies, mais note des évolutions «positives»
Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a affirmé dimanche que des «heures difficiles» étaient à venir face aux incendies dans le pays, mais a noté des évolutions positives dans la nuit dans la maîtrise des feux autour de Madrid.
«Des heures difficiles nous attendent, certes, mais les informations que nous avons reçues ici indiquent que la nuit a été très positive en ce qui concerne la progression du feu, sa maîtrise et les opérations de lutte contre l'incendie», a déclaré Pedro Sanchez à la presse lors d'une visite dans la région d'Avila, touchée par les feux. «Nous verrons comment la journée se déroule».
Source: AFP
Les 34 pompiers romands envoyés en renfort à Bordeaux sont arrivés
Les trente-quartes sapeurs-pompiers partis samedi de Genève en direction de Bordeaux sont arrivés dans la soirée. Ils ont directement été déployés dans la commune de Cestas, a indiqué le Groupement Service d'incendie et de secours (GSIS) de Genève.
Les premiers véhicules sont arrivés vers 20h30 dans la banlieue de Bordeaux et le reste du convoi peu avant minuit, a déclaré à Keystone-ATS dimanche Nicolas Millot, porte-parole du Groupement Service d'incendie et de secours (GSIS) de Genève. Ils ont immédiatement été scindés en deux groupes.
«A 01h00, l'ensemble des détachements était entièrement engagé sur la commune de Cestas, pour protéger un champ de panneaux photovoltaïques. Une grande partie des champs de panneaux a été préservée et la mission a pris fin vers 06h00», a-t-il ajouté.
Le (GSIS) de Genève a proposé vendredi son aide aux autorités françaises. L'effectif comprend ainsi 23 pompiers du GSIS Genève (dont un ambulancier et un mécanicien), huit Vaudois et deux Neuchâtelois, auxquels s'ajoute un pompier de Haute-Savoie. Le convoi est parti samedi à midi avec onze engins au total, dont six engins d'extinction et cinq véhicules légers et logistiques.
Source: ATS