L'incendie de Madrid est «impossible à éteindre»

De violents incendies ravagent le sud de l'Europe. Le gouvernement espagnol a déclaré l’état d’urgence national alors que des milliers de Français évacuent les zones en proie aux flammes.

L'incendie de Madrid «impossible à éteindre» selon les autorités L'incendie de la région de Madrid est «au plus fort», a estimé vendredi soir le préfet Carlos Novillo lors d'un point de presse au poste de commandement des opérations d'extinction, jugeant «impossible» d'éteindre le feu. «A l'heure actuelle, il est évident que l'incendie est au plus fort, il est impossible à éteindre», a-t-il déclaré. Il a ajouté que le feu parti de la province d'Avila partait plus vers le «nord que prévu», donnant l'espoir qu'il ne rejoigne pas l'incendie qui sévit dans la région de Madrid voisine. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez se déplacera samedi matin au centre de coordination des secours de l'important incendie qui a déjà ravagé 6000 hectares, a annoncé vendredi soir son cabinet. Le chef du gouvernement espagnol sera accompagné du ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska. Il assistera à une réunion d'urgence. Source: ATS Incendie près de Madrid: 63'000 évacués ou confinés, dont un camping de 5000 vacanciers Au total, 63'000 personnes ont été évacuées ou doivent se confiner dans la région de Madrid, a annoncé vendredi soir le Ministère de l'Intérieur après avoir ordonné le départ de 5000 vacanciers du camping d'El Escorial, au nord-ouest de la capitale espagnole. Plusieurs incendies font rage dans les environs de Madrid et continuent de progresser, notamment vers le nord-ouest, laissant craindre le pire, que le feu actif dans le sud-ouest de la région de Madrid rejoigne l'autre foyer actif, celui d'Avila en Castille-et-Leon, et qu'ils ne fassent plus qu'un. Source: AFP Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez se rendra dans la région de Madrid samedi à 8h Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez se déplacera samedi à 08H00 GMT au centre de coordination des secours de l'important incendie qui a déjà ravagé 6000 hectares dans la région de Madrid, a annoncé vendredi soir son cabinet. Le chef du gouvernement espagnol sera accompagné du ministère de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, dans la commune de Cenicientos et assistera à une réunion d'urgence, a précisé cette source. Source: AFP Nouvelles évacuations dans la région de Madrid, près de 7000 personnes concernées Les incendies ont entraîné l'évacuation de deux nouvelles localités dans la région de Madrid vendredi après-midi, avec plus de 7000 personnes concernées, venant s'ajouter aux 19'000 déjà délogées par le feu ces dernières heures, ont annoncé les autorités. «En raison des incendies dans la région de Madrid», des messages d'alerte ont été envoyés sur les portables se trouvant dans la zone concernée ordonnant l'évacuation de Fresnedillas de la Oliva et Robledo de Chavela, ainsi que le confinement de Navalagamella, a constaté un journaliste de l'AFP ayant reçu la notification sur place. Le ministère de l'Intérieur à Madrid a aussi relayé l'information. Source: AFP Un homme a été arrêté, soupçonné d'être à l'origine de l'incendie d'Ávila après avoir utilisé un engin agricole Un homme a été arrêté vendredi, soupçonné d'être à l'origine de l'incendie d'Ávila, qui a ravagé 9000 hectares dans la région de Castille-et-León, après avoir utilisé un engin agricole, dans une zone où cela était «totalement interdit», a annoncé la Garde civile. Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations En plus de cet homme, «une autre personne fait l'objet d'une enquête en tant qu'auteur de l'incendie», a indiqué la Garde civile sur X, précisant que les deux individus «ont provoqué des étincelles en utilisant cet engin, ce qui serait à l'origine de l'incendie». Source: AFP «Il reste peu de temps» avant que le feu de Madrid ne «fusionne» avec celui de la Castille-et-León «Il reste peu de temps» avant que l'important feu de 6000 hectares de la région de Madrid ne «fusionne» avec celui de 9000 hectares en Castille-et-León, a annoncé vendredi le préfet de la région de Castille. «C'est une très mauvaise nouvelle», a ajouté Nicanor Sen Vélez lors d'un point-presse, évoquant l'incendie d'Avila, en Castille-et-León, et l'incendie de la région de Madrid, déjà composé de plusieurs foyers distincts au départ qui se sont rejoints pour n'en former qu'un seul, sous l'effet des forts vents et de la chaleur Source: AFP 12'500 hectares de forêt en Gironde ont été «détruits» et 44'000 personnes évacuées L'incendie qui sévit au nord du bassin d'Arcachon a déjà «détruit» plus de 12'500 hectares de forêt et nécessité l'évacuation de 44'000 personnes en deux jours, a annoncé la préfecture de Gironde vendredi après-midi. «Les conditions météorologiques restent défavorables avec des rafales de vent attendues jusqu'à 80km/h et des orages secs qui pourraient éclater localement», souligne la préfecture dans son dernier point de situation. Cette évaluation de la surface parcourue par le feu date de la mi-journée. Source: AFP Le gigantesque incendie de la Guadalajara en Espagne a baissé en intensité Le gigantesque incendie dans la province de Guadalajara, qui a ravagé 32'000 hectares depuis plus d'une semaine, a baissé en intensité et l'armée s'est retirée de la zone, ont annoncé les autorités, même si le feu n'était pas encore éteint ni officiellement stabilisé. Le feu de forêt, considéré comme le plus important de l'année en Espagne, a été rétrogradé «au niveau 1», a annoncé le président de la région de Castille-La-Manche, Emiliano García-Page, sur le réseau social X, à l'issue d'une réunion d'urgence. Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations Selon les autorités, cela signifie concrètement que les autorités régionales, compétentes en matière de situations d'urgence en Espagne, n'ont plus besoin de l'aide exceptionnelle de l'Etat central à Madrid. L'unité d'urgence de l'armée «se retire» et les habitants de six des localités qui avaient été évacuées peuvent désormais rentrer chez eux, ont par ailleurs annoncé les services espagnols d'extinction et de prévention des feux (Infocam). Plus de 200 pompiers encore mobilisés «(Les mesures) de confinement sont levées» aussi dans six autres localités, selon Infocam. Plus de 200 soldats du feu restent toutefois mobilisés, ainsi qu'une vingtaine de «moyens terrestres» et deux moyens aériens. Malgré l'amélioration de la situation, aucune autorité officielle n'a à ce stade indiqué que l'incendie, le plus important de l'histoire de la région de Castille-La-Manche, était circonscrit. Emiliano García-Page a par ailleurs précisé que des «moyens» avaient été transférés dès jeudi depuis la région de Castille-La Manche pour contribuer à la lutte contre les nombreux incendies qui se sont déclarés dans la région de Madrid, au centre de toutes les attentions ces dernières heures. Source: AFP 40'000 personnes ont été évacuées ou confinées dans la région de Madrid Deux des trois incendies ayant déjà ravagé 6000 hectares à l'ouest de Madrid «ont fusionné», ont annoncé vendredi les services de secours de la région de la capitale espagnole, qui craignaient un tel scénario. Ces deux feux, celui de San Martín de Valdeiglesias et celui de Villa del Prado, forment désormais un seul brasier que les secours ont appelé sur le réseau social X «Sierra de l'ouest». Au moins 40'000 personnes ont déjà été évacuées ou sont confinées dans la région de Madrid en raison de ce brasier, qualifié du «pire incendie de l'histoire» par la présidente régionale Isabel Díaz Ayuso. Quatre localités (Aldea del Fresno, Chapinería, Navas del Rey et Colmenar de Arroyo) sont «soit déjà évacuées, soit en cours d'évacuation», a-t-elle indiqué. «Une situation catastrophique» Concernant les dégâts matériels, au moins 43 maisons ont été «détruites», a déploré Isabel Díaz Ayuso, évoquant «une situation totalement inhabituelle et catastrophique», qui évolue «très rapidement». Au total, près de 2000 pompiers, soldats de l'unité d'urgence de l'armée et autres agents de la Garde civile et du ministère de la Transition écologique sont mobilisés, selon le gouvernement. Source: AFP L'UE a déployé quatre avions en Espagne, en plus des trois en France L'Union européenne a déployé quatre avions bombarbiers d'eau pour lutter contre les feux en Espagne, a annoncé Bruxelles vendredi, un dispositif qui s'ajoute aux trois avions annoncés dès jeudi pour la France. «Nous nous préparons à une situation difficile», a indiqué une porte-parole de la Commission Anna-Kaisa Itkonen. Source: AFP Deux des trois incendies à l'ouest de Madrid sont «sur le point de fusionner», le feu est «hors de contrôle» Deux des trois incendies s'étant déclarés à l'ouest de Madrid sont «sur le point de fusionner» pour ne former qu'un «seul brasier», a annoncé le préfet de la région, avertissant que le feu était «hors de contrôle». «Les deux feux, celui de San Martín et celui de Villa del Prado, sont sur le point de fusionner et de se transformer en un seul brasier qui progresse en direction de Navas del Rey», a déclaré à la presse Francisco Martín, ajoutant que des nouveaux villages de la zone étaient en cours d'évacuation. Source: AFP Autres entrées

Les incendies qui font rage simultanément dans la région de Madrid, à moins de 100 km du centre de la capitale espagnole, n'étaient «toujours pas maîtrisés ni contenus» vendredi matin, alors que les conditions météorologiques compliquent la tâche des secours, ont annoncé les autorités locales. Leur progression a toutefois été «limitée» au cours de la nuit, ont-elles précisé. «Les conditions météorologiques, principalement le vent, compliqueront les opérations d'extinction ce vendredi», a indiqué sur X la région de Madrid.

Jeudi soir, le gouvernement espagnol a décrété «l'état d'urgence d'intérêt national» dans la région de Madrid et dans la province d'Ávila, près de la capitale, un dispositif qui permet à l'Etat de mobiliser plus de ressources pour éteindre les feux. Cette mesure vise à mobiliser et centraliser plus rapidement des ressources pour lutter contre les incendies qui ont entraîné l'évacuation de 10'000 personnes à Madrid, et confie à l'Unité militaire d'urgence (UME) la gestion de la crise. Plusieurs communes restent confinées et plus de 270 pompiers et militaires sont mobilisés, selon les autorités.

L'Espagne sous pression

Ces derniers jours, de nombreux incendies se sont déclarés en Espagne, aidés par la vague de chaleur qui sévit dans le pays. Ils avancent très rapidement, surtout dans les zones désertiques, où la broussaille constitue le carburant idéal pour alimenter les flammes. L'incendie le plus important se trouve de l'autre côté de Madrid, dans la province de Guadalajara, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, et a ravagé 32'000 hectares en une semaine.

Au total, près de 130'000 hectares ont déjà brûlé depuis le 1er janvier en Espagne, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS). En 2025, plus de 393'000 hectares avaient été dévorés par les flammes en Espagne, selon l'EFFIS, ce qui représente le pire bilan de l'histoire récente du pays.