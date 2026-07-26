La Suisse envoie deux hélicoptères en soutien à ses voisins français

En plus des 34 pompiers romands partis samedi en Gironde pour soutenir leurs collègues dans la lutte contre les feux de forêt, la Suisse va mettre à disposition deux hélicoptères Super Puma. Samedi, le ministre de l'Untérieur français Laurent Nuñez avait évoqué la demande à Berne de quatre hélicoptères légers.

A la demande de la protection civile française, la Suisse devrait mettre à disposition de la France dans sa lutte contre les graves incendies de forêt deux hélicoptères Super Puma, avec leurs équipages, pour une mission de lutte contre les incendies, a indiqué dimanche dans un communiqué le Département fédéral de la protection de la population (DDPS).

Samedi, un porte-parole du DDPS avait indiqué à Keystone-ATS examiner la disponibilité des moyens aériens, notamment au regard de la sécheresse générale et du risque d’incendie de forêt en Suisse.

Source: ATS