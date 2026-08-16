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Le pays attend des renforts
La Belgique face à l'un des pires incendies de son histoire

La Belgique lutte contre un incendie dévastateur qui a ravagé 3000 hectares dans les Fagnes. Plus de 100 pompiers et des renforts aériens européens tentent de maîtriser les flammes ce dimanche 16 août.
Publié: 14:14 heures
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Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
Face à un incendie historique, la Belgique compte sur un soutien aérien européen décisif.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Les renforts aériens européens vont être essentiels : la Belgique se bat dimanche contre l'un des pires feux de son histoire, qui a ravagé près de 3000 hectares dans une réserve boisée, difficile d'accès.

Plus d'une centaine de pompiers se relayent depuis vendredi pour tenter de contenir ce brasier dans les Fagnes, une grande réserve de l'est du pays, prisée des randonneurs et à la merci des flammes. «Les conditions restent complexes», ont souligné les autorités dans un communiqué.

La région toute entière, proche de l'Allemagne, est couverte d'un épais panache de fumée, jaunie par endroits, qui a poussé les autorités à évacuer des habitants dans deux villages proches de l'incendie. Aucune habitation n'a pour l'heure été touchée, mais le feu n'est pas fixé. «Plusieurs foyers» restaient encore «actifs» dimanche, avec un vent qui change régulièrement de direction, selon ce bulletin matinal des autorités.

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Des soldats du feu venus de toute la Belgique et d'Allemagne sont venus prêter main-forte, assistés de camions-pompiers nouvelle génération. Mais la configuration particulière du terrain, très accidenté, «rend l'intervention particulièrement complexe», ont-elles souligné. Elle ne «permet pas aux services de secours d'attaquer partout le feu à très courte distance avec leurs moyens habituels». Ni même d'accéder à la première zone qui a brûlé - ce qui fait que l'origine du feu reste encore inconnue.

Renforts des Pays-Bas et de la Suède

La solution vient donc peut-être du ciel. En plus de sa propre flotte, la Belgique compte énormément sur un renfort aérien d'autres pays européens pour tenter de maîtriser la situation. Un ballet d'hélicoptères de la police fédérale belge et des Pays-Bas se relayait dimanche matin dans un lac voisin pour s'approvisionner en eau.

Grâce au mécanisme de protection civile, un dispositif européen que la Belgique a activé samedi, d'autres hélicoptères, venus notamment de République tchèque, et bombardiers d'eau suédois devraient également être opérationnels dans la journée.

«Merci à nos partenaires européens»

Dans un entretien avec l'AFP samedi, la commissaire européenne Hadja Lahbib a également évoqué d'autres potentiels renforts aériens, venus de Norvège et d'Allemagne. «Merci à nos partenaires européens pour l'aide qu'ils nous apportent», a salué le Premier ministre belge Bart De Wever dans une publication sur X dimanche.

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Les autorités ont aussi unanimement applaudi le travail des agriculteurs, nombreux dans la région à proposer leurs citernes pour venir en aide aux pompiers.

Comme une grande partie de l'Europe, la Belgique a souffert ces derniers jours d'un nouvel épisode de fortes chaleurs et de sécheresse. Le mercure est monté jusqu'à 37°C dans certaines parties du pays vendredi, des conditions propices au départ d'incendies.

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