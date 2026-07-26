En Gironde, les pompiers redoutent un nouvel «orage de feu»

Des milliers de pompiers, épaulés par des militaires, des agriculteurs et des riverains restés sur place malgré les évacuations, s'apprêtent à affronter pour la cinquième nuit consécutive un incendie hors norme et erratique, à une quinzaine de kilomètres de l'agglomération bordelaise.

Impuissants face à un brasier extraordinaire, ils s'acharnent sur son périmètre pour tenter de le priver de combustible mais redoutent la prochaine remontée des températures, ou pire, un nouvel «orage de feu», surtout la nuit quand l'action des moyens aériens est limitée.

A Saint-Jean-d'Illac, à 18 km du centre de Bordeaux, Georges Clivaz, tuyau d'arrosage en main, asperge la route attenante à sa propriété: «On fait ça pour ralentir l'avancée du feu, on veut sauver nos maisons, on n'a pas le choix», dit-il à l'AFP. Les flammes ne sont plus qu'à quelques kilomètres, soit deux ou trois heures selon les pompiers, de son village, évacué vendredi, comme 220'000 personnes en Gironde, une opération d'une rare ampleur.

Emmanuel Macron présidera lundi à 10H00 une «cellule interministérielle de crise» au ministère de l'Intérieur consacrée aux incendies en France, selon l'Elysée, avant d'autres réunions sur les secteurs économiques touchés.

Source: AFP