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Evacuations à Malibu
Un important feu de forêt continue de s'étendre à Los Angeles

Un nouvel incendie fait rage dans les environs de Los Angeles. 200 hectares ont déjà été détruits par les flammes et des évacuations ont été ordonnées dans la banlieue huppée de Malibu.
Publié: il y a 2 minutes
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Les équipes de pompiers sont mobilisées sans relâche.
Photo: AP Photo/Jae C. Hong

En bref

  • Le Bryson Fire a déjà détruit 200 hectares près de Malibu.
  • Des ordres d'évacuation sont en vigueur pour Encinal Canyon, tandis que les zones environnantes restent sous alerte
  • L'incendie n'est pas maîtrisé en raison du vent; plus de 60'000 personnes sont privées d'électricité
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Angela Rosser

Un violent feu de forêt menace Malibu, où de nombreuses célébrités possèdent une résidence sur la côte Pacifique. Le «Bryson Fire» s'étend sans relâche depuis jeudi soir dans les montagnes environnantes et a déjà détruit une superficie de 200 hectares.

En raison des vents, le feu se propage rapidement, rapporte notamment NBC News. Les pompiers du comté de Los Angeles ont indiqué que l'incendie n'avait pas encore pu être maîtrisé.

Des habitants sont évacués

Les autorités ont ordonné l'évacuation du secteur d'Encinal Canyon, près de Trancas Canyon, tandis que d'autres zones environnantes ont été placées sous alerte d'évacuation.

Cette région est connue pour ses propriétés luxueuses, qui appartiennent notamment à la pop star Miley Cyrus et au mannequin Cindy Crawford. Plus de 60'000 personnes des environs sont actuellement privées d'électricité.

Hébergements d'urgence

La Croix-Rouge a déjà installé un hébergement d'urgence dans un lycée pour accueillir les personnes évacuées. «Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est attendre et espérer que ces formidables pompiers parviennent à maîtriser la situation», a déclaré Susan Booker, une habitante évacuée. Elle avait déjà perdu sa maison en 2018 lors du «Woolsey Fire». «Il y a vraiment beaucoup de vent et c'est effrayant de revivre cela si près de chez soi», a-t-elle ajouté. Trente-huit jeunes d'un campus local ont également été conduits dans un centre d'urgence.

Pour Los Angeles, une tragédie de cette ampleur n'est malheureusement pas une nouveauté. Dès janvier 2025, deux incendies majeurs avaient détruit plus de 10'000 maisons, causé 30 décès et provoqué des dégâts se chiffrant à plusieurs centaines de milliards de dollars. Le risque que cette catastrophe se reproduise est important.

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