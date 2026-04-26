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Intacte depuis le film
La légendaire villa de Scarface est à vendre pour 237 millions de dollars!

Une luxueuse villa est à vendre en Floride. Célèbre pour son apparition dans le film culte «Scarface», cette propriété, qui appartenait autrefois à la Winter White House, est mise en vente au prix de 237 millions de dollars.
Publié: il y a 53 minutes
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Cette propriété de Key Biscayne est actuellement mise en vente pour 237 millions de dollars.
Photo: Capture d'écran / X
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Robin Wegmüller

Voici des caractéristiques exceptionnelles: 13'000 m² habitables, 260 mètres d’accès direct à l’eau, un studio de musique, une piscine, une salle de sport et une vue imprenable sur la skyline de Miami. Tout cela fait partie de la villa de luxe actuellement en vente à Key Biscayne. Si les promesses sont élevées, le prix l'est aussi: 237 millions de dollars.

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Cette propriété a été rendue célèbre par le film culte «Scarface», où elle servait de résidence au baron de la drogue fictif Frank Lopez, interprété par Robert Loggia. L'ascenseur vitré du séjour est toujours intact et visible sur les photos de vente.

Ancienne Winter White House

Mais la propriété possède une histoire bien plus ancienne. Dans les années 1970, elle faisait partie de ce qu'on appelait la Winter White House. L'ancien président américain Richard Nixon l'utilisait comme résidence secondaire. C'est de là que provient l'héliport de 20'000 mètres carrés, initialement destiné aux visites d'Etat.

Cette luxueuse villa appartient actuellement à John Devaney, fondateur et CEO de la société d'investissement United Capital Markets. Sa vente pourrait permettre à l'Américain d'établir un nouveau record. Si la propriété change effectivement de mains à ce prix, elle deviendrait la résidence la plus chère jamais vendue en Floride. Le record actuel est détenu par une villa située à Naples (Floride), vendue pour 225 millions de dollars en avril 2025.

Malgré tout, elle pourrait bien ne pas devenir la propriété la plus chère des Etats-Unis. Ce titre est actuellement détenu par un penthouse new-yorkais, acquis en janvier 2019 pour près de 240 millions de dollars. Par ailleurs, le milliardaire ukrainien Rinat Akhmetov a démontré que des prix encore plus exorbitants sont possibles. Il aurait acheté un appartement à Monaco en 2021 pour 430 millions de francs suisses, soit environ 547 millions de dollars.

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