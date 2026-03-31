Posséder sa propre maison de vacances, un rêve qui peut devenir réalité! A Pugerna, au Tessin, un bien avec plage privée, espace pour bateau et vue sur le lac est en vente. Un permis de construire pour doubler la surface habitable a même déjà été accordé.

Maison de vacances tessinoise au bord du lac à vendre – pour la modique somme de 950'000 francs !

Maison de vacances tessinoise au bord du lac à vendre – pour la modique somme de 950'000 francs !

Patrik Berger

Il existe encore des perles immobilières abordables au bord de l’eau. A Pugerna, au Tessin, une maison de vacances avec plage privée et hangar à bateaux est actuellement en vente pour moins d’un million de francs. Et dès les premières photos publiées sur Immoscout, le ton est donné: eau d’un bleu éclatant, panorama à couper le souffle… difficile de ne pas se projeter le temps d’un week-end prolongé au sud des Alpes.

Certes, le bien n’a rien d’un palace. Avec ses 65 mètres carrés et son aménagement simple, il reste modeste. Mais le prix fait la différence: 950’000 francs pour un 1,5 pièce. Et surtout, l’emplacement est exceptionnel. Construite sur un petit promontoire rocheux, la maison offre une vue spectaculaire sur le lac, les montagnes et la ville de Lugano. «Un refuge idyllique pour échapper au quotidien», promet le vendeur dans son annonce.

L'autorisation d'agrandir est déjà disponible

Autre atout de taille: une autorisation d’agrandissement a déjà été délivrée. La propriété, rattachée au village tessinois de Caprino mais située à la frontière de l’enclave italienne de Campione, s’étend sur 1500 mètres carrés. Son joyau? Une plage privée «Vous trouverez de l’ombre sous les palmiers et un mirabellier», peut-on lire dans l'annonce. L'emplacement pour les bateaux, avec un dispositif de levage et un ponton, est également un atout. En effet, «en bateau à moteur, on peut se rendre en quelques minutes à Lugano ou l’un des nombreux grotti de la région, en Suisse comme en Italie».

Autre bonne nouvelle pour les intéressés: aucun bruit de route à l’horizon. Et le potentiel est réel. L’accord de la province italienne de Côme permet déjà d’ajouter un étage, doublant ainsi la surface habitable à 130 mètres carrés. Mieux encore, un balcon de 40 mètres carrés suspendu au-dessus du lac pourrait voir le jour.

Un accès au lac de 42 mètres de long

En termes de coût, les objets situés au bord du lac de Constance, actuellement sur le marché, se trouvent dans une toute autre gamme de prix. Une maison de vacances à Steckborn (TG) coûte 5,3 millions de francs. Pour ce prix exorbitant, l'acheteur obtient une maison de vacances qui n'est plus toute jeune, construite en 1979. Elle dispose de 4,5 pièces sur deux étages, d'une surface habitable de 116 mètres carrés et est «habitable toute l'année», comme l'indique l'annonce.

La maison est située sur un terrain de 2000 mètres carrés – et plus précisément dans un «parc avec de vieux arbres». Mais le cœur de cette propriété thurgovienne sur le lac de Constance est sans nul doute l'accès privé au lac et ses 42 mètres de longueur, ainsi que le petit abri intime avec barbecue perché au bord de l'eau.