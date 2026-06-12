L'icône des grillades pékinoises, Chen Xiufeng, est au centre d'un scandale. Elle a vendu du canard au prix de l'oie, admettant une tromperie qui a choqué des millions de Chinois.

Icône de la street food, «Tata aux cuisses d'oie» vendait du canard

Icône de la street food, «Tata aux cuisses d'oie» vendait du canard

AFP Agence France-Presse

Une vendeuse de rue de Pékin, célèbre grâce à ses cuisses d'oie grillées, est au cœur d'un scandale national et sous le coup d'une enquête pour avoir en fait vendu du canard, dont la viande est deux fois moins chère.

Chen Xiufeng, surnommée «tata aux cuisses d'oie» et célèbre pour ses stands de grillades, fait l'objet d'une enquête pour «soupçon d'induire les consommateurs en erreur», ont indiqué jeudi les autorités locales de régulation.

La commerçante a reconnu, mardi sur les réseaux sociaux, utiliser du canard et pas de l'oie, après qu'un client s'était plaint du goût de la viande. «À partir de maintenant, je l'indiquerai clairement pour tout le monde», a écrit Chen Xiufeng. Elle s'est attirée une immense vague d'indignation.

Manoeuvre culottée

Des millions de personnes ont réagi avec colère sur le réseau social Weibo. «Publicité mensongère et profits énormes», s'est emporté un utilisateur, suggérant que la cuisinière devrait aller en prison. «Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi culotté», a réagi un autre.

Celle qui a commencé comme simple vendeuse de rue à Pékin, il y a plus de quinze ans, est devenue célèbre en 2023 pour les longues files d'attente à ses stands, devant les prestigieuses universités Tsinghua et de Pékin. Depuis, Chen Xiufeng, âgée d'une cinquantaine d'années, a même été invitée pour intervenir au Forum sur le développement des femmes à l'université de Pékin, en 2024.

Cuisine à la chaîne

Les cuisses d'oie pouvant coûter plus du double de celles de canard, de nombreux internautes l'accusent d'avoir sciemment induit les consommateurs en erreur pour faire des profits, tout en cultivant son image de modeste travailleuse. Selon des journalistes locaux, elle dirige une cuisine industrielle à Pékin, où son équipe rôtit jusqu'à 500 cuisses par jour.

« M'appeler 'tata aux cuisses de canard', ça ne sonnait pas bien, alors je me suis dit que je resterais 'tata aux cuisses d'oie' Chen Xiufeng »

Chen Xiufeng a expliqué à des médias locaux utiliser du canard depuis des années en raison de problèmes d'approvisionnement pour la viande d'oie. «M'appeler 'tata aux cuisses de canard', ça ne sonnait pas bien, alors je me suis dit que je resterais 'tata aux cuisses d'oie'», a-t-elle déclaré au média d'État China Newsweek. «Je ne les ai pas trompés intentionnellement», assure-t-elle.

Chen Xiufeng a indiqué sur WeChat avoir cessé ses ventes et coopérer avec les autorités. Même la chaîne publique CCTV est montée au créneau contre cette tromperie «sinistre» et «glaçante».