Pour beaucoup, manger local pendant les vacances est un incontournable du programme. Pour une mère et ses enfants, cela a peut-être été fatal en Turquie. Cet index montre dans quels pays il vaut mieux être particulièrement prudent.

Après la tragédie de la street food en Turquie

1/5 La nourriture locale fait partie intégrante des voyages. Photo: keystone-sda.ch

Angela Rosser

Après avoir savouré un buffet ou un plat de rue et dégusté des spécialités locales, vous êtes rapidement pris de douleurs abdominales, de nausées et de vomissements? Ce sont les premiers symptômes d'une intoxication alimentaire. Ils apparaissent quelques heures seulement après l'ingestion du repas.

L'histoire tragique d'une Allemande et de ses deux enfants illustre le risque encouru lors d'une intoxication alimentaire. La famille avait consommé de la nourriture de street food lors de vacances en Turquie, à la mi-novembre. Après le décès des deux enfants, âgés de 3 et 6 ans, la mère est décédée à son tour. L'enquête se concentre sur un restaurant du quartier de Beşiktaş à Istanbul. Selon le journal «Cumhuriyet», l'établissement a été fermé par les autorités par mesure de précaution. On sait que la famille a mangé des moules farcies mardi, puis de la soupe et du kokoreç, un plat traditionnel turc à base d'intestins de veau, dans un autre restaurant.

C'est là que les voyageurs tombent le plus souvent malades

Les bactéries et virus nocifs qui peuvent se cacher dans les aliments sont invisibles à l'œil nu. Forbes Advisor a récemment mené une enquête sur les destinations de vacances présentant les taux de maladies les plus élevés chez les voyageurs, rapporte le magazine «Focus». Le «Holiday Sickness Index 2023» a ainsi permis d'identifier les zones à risque ou hotspots d'intoxication.

Pour cela, des forums de voyage ont été analysés et des mots-clés tels que «salmonelles» et «intoxication alimentaire» ont été recherchés.

Cinq destinations de voyage à travers le monde figurent parmi les choix les plus populaires:

1. Punta Cana, République dominicaine

2. Charm el-Cheikh, Egypte

3. Sal, Cap-Vert

4. Playa del Carmen, Mexique

5. Cabo San Lucas, Mexique

Mais le danger invisible ne se cache pas seulement outre-mer. En Europe aussi, les voyageurs tombent régulièrement malades – même si c'est nettement moins fréquent que dans les destinations ci-dessus.

Selon Forbes, les destinations européennes les plus à risque sont:

1. Benidorm, Espagne

2. Londres, Royaume-Uni

3. Slantchev Briag, Bulgarie

4. Paris, France

5. Ténériffe, Espagne

Forbes Advisor a également analysé les plaintes les plus fréquentes des voyageurs sur les forums:

Les infections à la salmonelle se manifestent par une diarrhée soudaine, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et de la fièvre. Les salmonelles sont transmises via l'eau contaminée ou par la consommation d'aliments contaminés. Les animaux infectés peuvent également transmettre des salmonelles par contact.

Gastro-entérite: cette infection est plus largement connue sous le nom de gastro-entérite ou grippe intestinale. Elle fait partie des maladies infectieuses les plus fréquentes dans le monde. Les symptômes les plus courants sont des vomissements et des diarrhées. L'infection peut être transmise par le contact avec des personnes ou des objets infectés. La gastro-entérite peut aussi être attrapée par l'ingestion d'eau et d'aliments contaminés.

Infections à E-Coli: Les souches de la bactérie E.coli peuvent provoquer des diarrhées sévères et parfois même sanglantes. On peut l'attraper en mangeant des aliments contaminés, en buvant de l'eau et en étant en contact avec des personnes ou des animaux infectés.

Voici comment vous protéger:

Ne buvez que de l'eau provenant d'une source connue. Il en va de même pour les glaçons présents dans les boissons.

N'oubliez pas de vous laver les mains, surtout après avoir manipulé ou consommé des aliments. Si vous n'avez pas de savon, un gel hydroalcoolique fera l'affaire.

La viande, le poisson et les fruits de mer doivent toujours être cuits ou frits. Quant aux fruits et légumes, mieux vaut les éplucher. L'adage «Cook it, peel it, or leave it» (cuisez-le, épluchez-le ou laissez-le) s'applique.

La présence de mouches sur les aliments est déjà désagréable en soi. De plus, comme elles peuvent transmettre des maladies, il est particulièrement important de prendre des précautions pendant les vacances pour éviter que les insectes ne se posent sur vos aliments.