Qui est le véritable roi mondial du fast-food? Avec plus de 53'000 filiales, un géant chinois méconnu a discrètement conquis le monde et s'aventure aujourd'hui en Occident.

1/10 Un géant inconnu dépasse McDonald's en tant que plus grande chaîne de restauration rapide au monde. Photo: keystone-sda.ch

Riccarda Campell

Alors que McDonald's, KFC et Subway semblent saturer l'ensemble du globe et se disputent la clientèle, un autre géant de la restauration rapide se développe sous les radars: Mixue. La chaîne chinoise de glaces et de bubble tea a désormais franchi une nouvelle étape en débarquant à Manhattan, à New York. C'est sur la prestigieuse Canal Street que la chaîne a ouvert son premier magasin aux Etats-Unis.

En Occident, peu de gens connaissent le restaurateur chinois. Pourtant, Mixue est la plus grande chaîne de fast-food au monde! Avec plus de 53'000 filiales, Mixue bat McDonald's (43'000 filiales). Rien que l'année dernière, près de 10'000 nouveaux restaurants ont vu le jour. En mars, la chaîne a fait son entrée à la bourse d'Hong Kong. Son action a bondi de 47% dès son premier jour de cotation.

Une glace moins chère qu'un chewing-gum

La recette du succès? Un bubble tea à un dollar et des glaces qui coûtent moins cher qu'un chewing-gum. Sans oublier une mascotte en costume de bonhomme de neige, aujourd'hui devenue culte. Les fans se déguisent en bonhomme de neige et même les dirigeants enfilent le costume, ce qui leur vaut la sympathie des réseaux sociaux. Mixue a également considérablement accru sa notoriété grâce à des collaborations avec des influenceurs beauté.

L'origine de la chaîne de restauration rapide remonte à 1997, lorsque Zhang Hongchao, encore étudiant, a emprunté 360 dollars à sa grand-mère pour ouvrir un petit stand de rue. Sa première affaire a échoué, mais il a tenu bon. Cinq ans plus tard, il a trouvé un premier écho en ouvrant un magasin à proximité d'une école. Près de 30 ans plus tard, il est devenu milliardaire.

A New York, le géant de la restauration rapide investit massivement dans son restaurant: avec un prix moyen de 165 dollars le mètre carré, le loyer s'élève à la somme exorbitante de 350'000 dollars par mois. Le bail est prévu pour dix ans, rapportent les médias.

Une course aux milliards pour la couronne du fast-food

La filiale de Manhattan sert de marché test stratégique. Mixue veut prouver que sa recette à succès fonctionne également en dehors de l'Asie. Une chose est sûre: le géant du fast-food connaît une croissance rapide. Au premier semestre 2025, Mixue a réalisé un chiffre d'affaires équivalent à 1,93 milliard de francs, soit une augmentation de 39% par rapport à l'année précédente. Sur la même période, McDonald's a certes réalisé un chiffre d'affaires de 10,17 milliards de francs – soit plus de cinq fois celui de Mixue – mais il n'a progressé que de 5%.

On saura plus tôt que prévu si Mixue – qui signifie «ville de la glace au miel et à la neige» – restera un phénomène à la mode ou révolutionnera définitivement le monde de la restauration rapide.