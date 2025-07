La célèbre plateforme de commande et livraison de repas en ligne s’est associée avec Magic X, le plus grand détaillant érotique de Suisse. Il est ainsi désormais possible de se faire livrer des sextoys et autres produits intimes en 45 minutes.

En plus de la nourriture, Just Eat livre aussi désormais des sextoys et des préservatifs

En plus de la nourriture, Just Eat livre aussi désormais des sextoys et des préservatifs

Grâce aux coursiers de Just Eat, la livraison n'est pas prévue pour le lendemain, mais dans un délai d'environ 45 minutes. Photo: DR

Hannes Boos

Outre les pizzerias et les fast-foods, le plus grand livreur de repas de Suisse a depuis cette semaine un nouveau partenaire commercial: Magic X, le plus grand détaillant érotique du pays. Just Eat ne rendra l'information publique que la semaine prochaine.

Mais le service est d'ores et déjà disponible: en tapant «Magic X» dans la barre de recherche, il est possible de commander des préservatifs, des pompes à pénis, des vibromasseurs ainsi que 1500 autres produits dans 19 filiales dans toute la Suisse. La particularité? Grâce aux quelque 1000 fournisseurs de Just Eat, la livraison n'est pas prévue pour le lendemain, mais dans un délai d'environ 45 minutes.

La collaboration n'est pas aussi inhabituelle qu'on pourrait le penser. En Grande-Bretagne, en Allemagne et dans d'autres pays européens, Just Eat livre déjà depuis longtemps des produits «Self Care», c'est-à-dire des produits érotiques. Comme l'entreprise l'a fait savoir à la demande de Blick, les préservatifs arrivent en tête des recherches, suivis des crèmes lubrifiantes et des vibromasseurs. Mais le best-seller est le «Vagina Masturbator», une sorte de vagin artificiel. Le «Jelly Dildo» ainsi que les vibromasseurs «Romp Switch X» et «Womanizer Mini» se vendent également très bien.

«Les gens sont devenus impatients»

«Nous voulons proposer tout ce qui est disponible dans une ville, explique Lukas Streich, directeur de Just Eat. Selon lui, les commandes non gastronomiques sur Just Eat ont doublé l'année dernière dans notre pays. En Grande-Bretagne, plus de deux millions de produits de santé et de soins corporels ont déjà été commandés. Les produits les plus recherchés sont les lingettes pour bébé, le paracétamol et les tests de grossesse.

Pour Just Eat, ce partenariat semble être une étape logique, mais qu'en est-il de Magic X? Jusqu'à présent, le leader suisse de l'érotisme s'est concentré sur le commerce direct. «Notre pilier principal restera toujours le contact avec la clientèle», déclare son CEO Jan Brönnimann. «Nous vendons nettement moins de produits en ligne.» Mais avec Just Eat, de nouvelles possibilités s'ouvrent: «Les gens sont devenus plus impatients. Ils veulent être livrés immédiatement, pas le lendemain.»

Alors que Magic X réalisait autrefois 80% de son chiffre d'affaires avec des DVD pornographiques, c'est aujourd'hui surtout le commerce des sextoys qui est en plein essor, selon Jan Brönnimann. Au lieu d'attirer uniquement des hommes, les magasins attirent désormais surtout des couples entre 20 et 45 ans. Et c'est là où tout s'aligne: Just Eat a une clientèle jeune et urbaine. Pour commander ces produits érotiques, il faut tout d'abord prouver sa majorité aux coursiers. Cela fait, les articles «self care» sont livrés dans un emballage volontairement discret.