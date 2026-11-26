AFP Agence France-Presse
Un navire transportant jusqu'à 7000 tonnes de diesel – plus d'un million de litres – a coulé jeudi au large de l'île espagnole d'Ibiza, en Méditerranée, faisant un mort parmi les membres de l'équipage, ont annoncé les services de secours. Le naufrage a eu lieu à quelque 25 milles nautiques (46,3 km) au nord-est de l'île touristique, dans l'archipel des Baléares.
L'un des 17 membres d'équipage du navire, qui se dirigeait vers Barcelone, a été déclaré mort à l'hôpital, ont indiqué les services de secours des Baléares dans un communiqué. Les éventuels dommages environnementaux sont en cours d'évaluation, ont-ils ajouté.
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