Un navire transportant 7000 tonnes de diesel a sombré jeudi au large d’Ibiza, causant la mort d’un marin. Les autorités évaluent l’impact environnemental de ce naufrage survenu à 46 km de l’île.

Un navire coule près d’Ibiza avec plus d’un million de litres de diesel

Un navire coule près d’Ibiza avec plus d’un million de litres de diesel

Au moins un mort

AFP Agence France-Presse

Un navire transportant jusqu'à 7000 tonnes de diesel – plus d'un million de litres – a coulé jeudi au large de l'île espagnole d'Ibiza, en Méditerranée, faisant un mort parmi les membres de l'équipage, ont annoncé les services de secours. Le naufrage a eu lieu à quelque 25 milles nautiques (46,3 km) au nord-est de l'île touristique, dans l'archipel des Baléares.

L'un des 17 membres d'équipage du navire, qui se dirigeait vers Barcelone, a été déclaré mort à l'hôpital, ont indiqué les services de secours des Baléares dans un communiqué. Les éventuels dommages environnementaux sont en cours d'évaluation, ont-ils ajouté.