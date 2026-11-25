Un fonds souverain de 50 milliards d'euros sera lancé par l'UE pour financer les technologies stratégiques comme l'intelligence artificielle, a déclaré Henna Virkkunen au Parlement européen mercredi à Strasbourg.

L'UE veut un fonds souverain de 50 milliards pour l'IA

L'UE veut un fonds souverain de 50 milliards pour l'IA

AFP Agence France-Presse

L'Union européenne veut lancer un fonds souverain doté de 50 milliards d'euros de capitaux publics et privés, pour investir dans les technologies stratégiques comme l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, a annoncé mercredi une responsable de la Commission.

Ce fonds d'investissement apportera des financements pour «toutes les technologies critiques, nécessaires à notre souveraineté technologique et notre sécurité économique», a expliqué la vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, Henna Virkkunen, lors d'une conférence de presse au Parlement européen à Strasbourg.