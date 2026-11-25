AFP Agence France-Presse
L'Union européenne veut lancer un fonds souverain doté de 50 milliards d'euros de capitaux publics et privés, pour investir dans les technologies stratégiques comme l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, a annoncé mercredi une responsable de la Commission.
Ce fonds d'investissement apportera des financements pour «toutes les technologies critiques, nécessaires à notre souveraineté technologique et notre sécurité économique», a expliqué la vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, Henna Virkkunen, lors d'une conférence de presse au Parlement européen à Strasbourg.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Présenté par
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique