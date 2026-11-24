AFP Agence France-Presse
Le groupe chinois Huawei a été reconnu coupable mardi de fraude bancaire et de vol de secrets industriels par le jury d'un tribunal fédéral de Brooklyn, à New York, au terme de plus de huit ans de procédure, selon plusieurs médias américains.
Les jurés ont cependant écarté le chef d'accusation considéré comme le plus sérieux dans ce dossier, celui d'association de malfaiteurs en vue de détournement de propriété intellectuelle.
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