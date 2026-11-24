Le groupe chinois Huawei a été reconnu coupable de vol de secrets industriels et de fraude bancaire par un jury fédéral à New York. Ce verdict met fin à une procédure entamée il y a plus de huit ans.

Le groupe chinois Huawei reconnu coupable de vol de secret industriel

Le groupe chinois Huawei reconnu coupable de vol de secret industriel

Un jury new-yorkais a tranché

AFP Agence France-Presse

Le groupe chinois Huawei a été reconnu coupable mardi de fraude bancaire et de vol de secrets industriels par le jury d'un tribunal fédéral de Brooklyn, à New York, au terme de plus de huit ans de procédure, selon plusieurs médias américains.

Les jurés ont cependant écarté le chef d'accusation considéré comme le plus sérieux dans ce dossier, celui d'association de malfaiteurs en vue de détournement de propriété intellectuelle.