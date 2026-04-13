La victoire de Peter Magyar est saluée en Europe et en Suisse. L’Ukraine lève ses restrictions et les dirigeants européens évoquent un tournant démocratique.

Les principales réactions à la défaite d'Orban en Hongrie

Les principales réactions à la défaite d'Orban en Hongrie

AFP Agence France-Presse

La victoire du leader conservateur proeuropéen Peter Magyar a été chaleureusement saluée par les dirigeants européens hostiles à la ligne populiste du Premier ministre sortant, soulagés de tourner la page de seize ans de relations avec Viktor Orban, proche de Donald Trump et de Vladimir Poutine.

Des élections «équitables» les observateurs suisses

Selon l'observatrice électorale suisse Sibel Arslan, les élections qui se sont tenues dimanche en Hongrie ont été «très bien organisées, très calmes et très pacifiques». Roland Rino Büchel a lui aussi parlé d'«élections équitables» et d'«un déroulement irréprochable».

«Le résultat du référendum est clair et il n'y a aucun doute quant à l'équité du scrutin», a déclaré lundi Roland Rino Büchel à Keystone-ATS. Le conseiller national UDC de Saint-Gall a participé en Hongrie à une mission d'observation du Conseil de l'Europe. Ses observations ont été confirmées lundi matin lors d'une réunion de débriefing avec d'autres observateurs.

Là où elle a pu observer les élections, celles-ci se sont déroulées de manière «très équitable», a remarqué Mme Arslan. La conseillère nationale bâloise verte a également pris part à la mission.

Lundi après-midi, le Conseil de l'Europe et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) présenteront les premiers résultats de leurs missions respectives.

Levée de recommandation en Ukraine

«Nous levons la recommandation aux citoyens de s'abstenir de visiter la Hongrie», a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga sur les réseaux sociaux.

«Félicitations à Peter Magyar et au parti TISZA pour leur victoire éclatante (...). Nous sommes prêts pour des rencontres et un travail constructif conjoint dans l'intérêt des deux nations, ainsi que pour la paix, la sécurité et la stabilité en Europe», avait réagi après les résultats le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X.

«Le peuple hongrois a opposé un non clair et catégorique à toute tentative visant à ramener son pays dans l'orbite de Moscou», a de son côté réagi sur X la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko.

Victoire «historique» pour la Moldavie et la Roumanie

La présidente moldave Maia Sandu s'est réjouie de la «victoire éclatante» de Peter Magyar tandis que son homologue roumain a qualifié le résultat des élections hongroises de «victoire historique».

«Il existe de formidables opportunités de collaboration en matière de sécurité régionale, de coopération économique et de bien-être de nos peuples», a dit le président roumain Nicusor Dan.

Les alliés d'Orban «félicitent» Magyar

Les Premiers ministres de la République tchèque et de la Slovaquie, respectivement Andrej Babis et Robert Fico, ont «félicité» lundi Peter Magyar, tout comme le président serbe Aleksandar Vucic.

«Je respecte le résultat de l'élection et je me réjouis de notre coopération», a déclaré sur X Andrej Babis, tandis que Robert Fico s'est dit «prêt», sur Facebook, «à une coopération étroite avec le nouveau Premier ministre hongrois».

Aleksandar Vucic s'est dit, quant à lui, «convaincu que la coopération étroite entre la Hongrie et la Serbie continuera de se renforcer» sans oublier à «remercier Viktor Orban d'avoir contribué à rendre ces relations possibles».

Victoire contre le «populisme de droite» pour la Slovénie et Merz

Le Premier ministre slovène Robert Golob (libéral) a salué «la victoire de Peter Magyar sur le populisme de droite» estimant qu'elle représentait «également une grande victoire pour l'Europe et son avenir».

«Le populisme de droite» a subi en Hongrie «une lourde défaite» avec la victoire de Peter Magyar, a estimé lundi le chancelier allemand Friedrich Merz, qui s'est dit «soulagé» par ce résultat.

La France salue la démocratie

«La France salue une victoire de la participation démocratique, de l'attachement du peuple hongrois aux valeurs de l'Union européenne et pour la Hongrie en Europe», a déclaré sur la plateforme X le président Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec Peter Magyar.

De son côté, le président du parti d'extrême droite française Rassemblement National, Jordan Bardella, a rendu hommage à Viktor Orban, «un grand patriote».

Moment historique pour keir Starmer

«C'est un moment historique, non seulement pour la Hongrie, mais aussi pour la démocratie européenne», a écrit le Premier ministre britannique, Keir Starmer, sur X.

Meloni remercie son ami Orban

Si la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a félicité Peter Magyar pour sa «nette victoire électorale», elle a tenu à remercier son «ami Viktor Orban pour l'intense collaboration de ces dernières années».

Félicitations de l'Espagne

«Aujourd'hui, c'est l'Europe et les valeurs européennes qui l'emportent. Félicitations à tous les citoyens hongrois pour ces élections historiques», a écrit le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez sur X.

Réaction des institutions européeenes

«La Hongrie a choisi l'Europe», s'est réjouie la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur X, en anglais et en hongrois: «Ce soir, le coeur de l'Europe bat un peu plus vite en Hongrie».

«La place de la Hongrie est au coeur de l'Europe», a abondé la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, tandis que le président du Conseil de l'Union européenne, Antonio Costa, saluait «l'esprit démocratique» du peuple hongrois.

«Choix historique» pour l'Estonie

Le Premier ministre estonien, Kristen Michal, a salué «un choix historique en faveur d'une Hongrie libre et forte au sein d'une Europe unie, rejetant les forces qui font fi de leurs intérêts».

«Renforcer» les relations pour l'Irlande et la Croatie

«J'ai hâte de travailler avec le Premier ministre élu Magyar, afin de renforcer les relations bilatérales entre l'Irlande et la Hongrie, fondées sur notre appartenance commune à l'Union européenne et notre engagement en faveur de valeurs partagées», a écrit sur X le Premier ministre, Micheal Martin.

«Je me réjouis à l'idée de renforcer encore la coopération entre la Croatie et la Hongrie, tant au niveau bilatéral qu'au niveau européen», a déclaré sur X le Premier ministre croate, Andrej Plenkovic, qui s'est entretenu au téléphone avec Peter Magyar.



