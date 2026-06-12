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Accidents tragiques
Huit ressortissants étrangers tués sur une route en Hongrie

Huit étrangers ont perdu la vie vendredi dans deux graves accidents sur une autoroute près de Györ, en Hongrie. Un camion et un minibus immatriculés en Moldavie sont impliqués, selon les autorités.
Publié: 09:56 heures
Les deux accidents se sont produits sur une autoroute dans l'ouest de la Hongrie. (Image symbolique)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Deux accidents mortels impliquant un camion et un minibus moldaves se sont produits vendredi sur une autoroute dans l'ouest de la Hongrie, faisant huit morts de nationalité étrangère, ont indiqué les autorités.

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Une porte-parole de la police a déclaré que la nationalité des victimes restait à confirmer. «Au nom du gouvernement, je souhaite exprimer mes sincères condoléances aux familles des huit ressortissants étrangers qui ont perdu la vie dans cet accident», a déclaré sur Facebook le Premier ministre hongrois Peter Magyar.

Les deux collisions se sont produites tôt le matin près de la ville de Györ (ouest). Vers 4h30, un camion est entré en collision avec un véhicule de chantier et son conducteur est mort sur place, selon un communiqué de la police.

Minibus accidenté

Vers 5hH10, un minibus transportant neuf personnes est entré en collision avec un autre poids lourd qui s'était arrêté «en raison des conditions de circulation provoquées par l'accident précédent», a-t-il indiqué.

Sept d'entre elles sont mortes sur place et deux ont été blessées, précise le communiqué. «Tout ce que nous savons», c'est que le chauffeur du premier camion et «le minibus circulaient à bord de véhicules immatriculés en Moldavie», a déclaré une porte-parole de la police à l'AFP.

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