AFP Agence France-Presse
Trois personnes, dont deux enfants, sont décédées jeudi aux Pays-Bas après qu'une voiture a percuté un groupe de cyclistes lors d'une sortie scolaire, ont indiqué les autorités. L'accident s'est produit vers midi et demi sur une autoroute à proximité de Vogelwaarde, dans la province de Zélande.
«Une voiture est entrée en collision avec un groupe de 14 enfants à vélo et deux accompagnateurs pendant leur camp scolaire», ont indiqué les autorités. «Lors de cet incident, trois personnes sont malheureusement décédées, dont deux enfants et un adulte», ont-elles poursuivi.
Quatre autres enfants grièvement blessés ont été transportés à l'hôpital. L'âge des enfants est inconnu.
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