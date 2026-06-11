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Groupe d'écoliers à vélo percuté
Trois morts dont deux enfants après un accident de la route aux Pays-Bas

Trois personnes, dont deux enfants, ont perdu la vie jeudi aux Pays-Bas lorsqu'une voiture a percuté un groupe d'écoliers à vélo près de Vogelwaarde, en Zélande. Quatre enfants sont gravement blessés.
Publié: il y a 23 minutes
Une voiture fauche un groupe de cyclistes aux Pays-Bas.
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AFP Agence France-Presse

Trois personnes, dont deux enfants, sont décédées jeudi aux Pays-Bas après qu'une voiture a percuté un groupe de cyclistes lors d'une sortie scolaire, ont indiqué les autorités. L'accident s'est produit vers midi et demi sur une autoroute à proximité de Vogelwaarde, dans la province de Zélande.

«Une voiture est entrée en collision avec un groupe de 14 enfants à vélo et deux accompagnateurs pendant leur camp scolaire», ont indiqué les autorités. «Lors de cet incident, trois personnes sont malheureusement décédées, dont deux enfants et un adulte», ont-elles poursuivi.

Quatre autres enfants grièvement blessés ont été transportés à l'hôpital. L'âge des enfants est inconnu.

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