Un important incendie est encours dans un complexe résidentiel à Hong Kong. Au moins quatre morts sont déjà à déplorer, dont un pompier. Plusieurs habitants seraient toujours pris au piège au sein des tours.

Un immense incendie ravage plusieurs tours à Hong Kong, des habitants pris au piège

Un immense incendie ravage plusieurs tours à Hong Kong, des habitants pris au piège

Le feu n'a toujours pas été maîtrisé mercredi matin (heure locale). Photo: AFP

Au moins quatre personnes sont décédées dans un incendie qui a éclaté mercredi dans les échafaudages en bambou d'un complexe résidentiel de Hong Kong, a indiqué gouvernement local à l'AFP. Le feu n'a toujours pas été maîtrisé à ce stade, comme le montrent les images diffusées en direct par l'agence Reuters.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Quatre personnes sont décédées» et «deux sont dans un état critique», a confié à l'AFP un représentant du département des services d'information du gouvernement du territoire chinois. Un pompier figure parmi les morts, selon les médias locaux. Selon la chaîne de télévision publique RTHK, citée par Reuters, plusieurs personnes sont toujours piégées dans les tours.

Les pompiers ont été dépêchés mercredi après-midi après un appel signalant un incendie dans le district de Tai Po, dans le nord de Hong Kong. Les images diffusées par les médias locaux montrent d'épais panaches de fumée s'élevant des échafaudages de plusieurs tours.

Les habitants priés de rester chez eux

Les autorités ont fermé certaines sections d'une autoroute voisine, alors que les pompiers continuaient de lutter contre l'incendie en début de soirée. Au moins un homme et une femme ont été transportés d'urgence à l'hôpital, inconscients et gravement brûlés, selon la police qui a été informée de résidents pris au piège.

Le service de lutte contre les incendies de Hong Kong conseille «aux habitants des environs de rester chez eux, de fermer leurs portes et fenêtres et de rester calmes» et au public «d'éviter de se rendre dans la zone touchée par l'incendie». Le mois dernier, un précédent incendie de l'échafaudage d'un immeuble du quartier central des affaires de Hong Kong avait fait quatre blessés.