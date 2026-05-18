Un hantavirus a causé le décès de trois passagers lors d'une croisière dans l'Atlantique entre le 11 avril et le 2 mai. Alors qu'un Suisse est hospitalisé à Zurich, l'incertitude plane sur l'origine de cette infection transmissible entre humains et sur son ampleur.

L'OMS maintient son évaluation de «risque faible» avant l'arrivée du Hondius aux Pays-Bas L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a maintenu dimanche son évaluation de «risque faible» au sujet du foyer d'hantavirus apparu à bord du navire de croisière Hondius, qui doit accoster aux Pays-Bas lundi avec le reste de son équipage. «Le risque pour la santé publique a été réévalué à la lumière des informations les plus récentes disponibles, et le risque global reste faible», a annoncé l'OMS dans un bulletin d'évaluation des risques publié dans la soirée. «Bien que d'autres cas puissent encore survenir parmi les passagers et les membres d'équipage exposés avant la mise en place des mesures de confinement, le risque de transmission ultérieure devrait être réduit après le débarquement et la mise en oeuvre des mesures de contrôle», a ajouté l'OMS. En outre, souligne l'organisation, «il convient de noter que certains passagers avaient débarqué dans un nombre limité d'autres lieux avant que l'épidémie ne soit identifiée et qu'ils ont également été placés sous surveillance. De plus, les passagers et les membres d'équipage identifiés ayant voyagé sur des vols associés font également l'objet d'un suivi». Le bateau de croisière, qui avait suscité l'inquiétude mondiale à l'annonce de l'apparition de ce foyer début mai, doit terminer son voyage à Rotterdam lundi, entre 10H00 (08H00 GMT) et midi selon les autorités, avant de débarquer les 27 personnes encore à bord: 25 membres d'équipage et deux membres du personnel médical. Source: AFP Un cas d'Hantavirus confirmé au Canada Un cas suspect de contamination à l'hantavirus a été confirmé positif au Canada chez une personne qui a voyagé à bord du MV Hondius, a annoncé dimanche l'agence de la santé publique du pays. Cette personne a été hospitalisée jeudi dans la province de Colombie-Britannique (ouest) en compagnie de son conjoint, également passager du Hondius, qui a pour sa part fait l'objet d'un dépistage négatif, a précisé l'agence de santé dans un communiqué. «Aucun autre cas n'a été identifié à ce jour», selon la même source. «Le risque global pour la population générale au Canada lié à l'éclosion du hantavirus Andes associée au navire de croisière MV Hondius demeure faible à l'heure actuelle», a souligné l'agence. Quatre Canadiens se trouvaient à bord du navire touché par un foyer d'hantavirus, qui avait appareillé d'Argentine le 1er avril pour une traversée de l'océan Atlantique avec 88 passagers et 61 membres d'équipage. Source: AFP Une passagère canadienne «présumée positive» au hantavirus Une passagère du MV Hondius placée en quarantaine au Canada est «présumée positive» à l'hantavirus, a annoncé samedi l'agence de la santé publique du Canada. Elle a été hospitalisée dans l'ouest du pays. «Une des quatre personnes à risque élevé qui s'étaient mises en quarantaine et faisaient l'objet d'une surveillance des symptômes a été testée présumée positive au hantavirus Andes», a indiqué l'agence dans un communiqué, qui cite les autorités de la province de Colombie-Britannique. Cette femme a été hospitalisée jeudi «en compagnie de son conjoint qui présente également des symptômes légers», selon la même source, qui précise que le conjoint était également passager du Hondius. «Tous deux resteront en quarantaine à l'hôpital», selon le communiqué. Une troisième personne qui se trouvait également en quarantaine a été hospitalisée pour y subir des examens. Les résultats des tests sont attendus dans les deux prochains jours. «Le risque global pour la population générale au Canada lié à l'éclosion du hantavirus Andes associée au navire de croisière MV Hondius reste faible à l'heure actuelle», a souligné l'agence. Source: ATS Au moins 450 cas contacts dans le monde, selon l'OMS Environ 450 contacts de cas d'hantavirus sont surveillés dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). De son côté, le navire MV Hondius est désormais attendu lundi aux Pays-Bas, selon le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Nous connaissons les contacts», a affirmé à la presse un autre responsable de l'institution, «C'est facile à surveiller», a-t-il ajouté. L'opération d'évacuation des passagers du MV Hondius s'est terminée. Près d'une trentaine de membres de l'équipage restent à bord du navire qui est attendu lundi aux Pays-Bas, a dit Tedros Adhanom. «Aucun symptôme» d'hantavirus n'est actuellement identifié sur le bateau, a-t-il ajouté. Il parle toujours régulièrement au capitaine. Au total, 10 cas, dont 8 confirmés, ont été identifiés. Trois personnes sont décédées, aucune depuis deux semaines. L'OMS œuvre avec plus de 20 pays pour mieux comprendre «l'histoire naturelle» de ce virus, a précisé Tedros Adhanom. Des évaluations vont prendre «des années», a ensuite affirmé la directrice des épidémies et des pandémies dans l'organisation, Maria Van Kerkhove. L'OMS souhaite également que des échantillons puissent rejoindre le dépôt international d'agents pathogènes au Laboratoire de Spiez (BE), insiste-t-elle. Vendredi, une discussion a également eu lieu pour identifier les manquements, améliorer la collaboration et établir les chantiers urgents pour trouver des vaccins ou d'autres technologies contre la souche Andes du virus, a encore affirmé le directeur général. Source: ATS Un ex-passager néozélandais du MV Hondius en quarantaine à Taïwan Un passager néozélandais ayant séjourné à bord du navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer d'hantavirus, est hospitalisé en quarantaine à Taïwan, ont annoncé les autorités sanitaires de l'île vendredi. Cette personne a été testée négative à l'hantavirus et ne présente aucun symptôme, selon les mêmes sources. Elle est arrivée à Taïwan le 7 mai, après avoir débarqué du bateau de croisière le 24 avril sur l'île britannique de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique sud. Les Centres de contrôle des maladies (CDC) de Taïwan ont été informés mercredi par les autorités néozélandaises que la personne se trouvait à Taïwan, a déclaré à l'AFP la porte-parole des CDC, Tseng Shu-hui. Elle a été hospitalisée le même jour et le restera jusqu'à 6 juin, a précisé Mme Tseng, qui a refusé de fournir tout détail sur l'identité de la personne concernée. «A l'heure actuelle, nous estimons que sa probabilité de contracter la maladie est relativement faible», a expliqué Tseng Shu-hui. «Son dernier contact avec les autres passagers remonte au 25 avril, soit il y a environ 20 jours.» L'hantavirus a une période d'incubation pouvant durer jusqu'à 42 jours. Source: AFP Six passagers du MV Hondius sont arrivés en Australie Six passagers du MV Hondius, le navire de croisière où s'est déclaré un foyer d'hantavirus, ont atterri vendredi sur une base militaire de l'ouest de l'Australie, a constaté un journaliste de l'AFP, et doivent être placés en quarantaine. Ces six personnes, quatre Australiens, un Britannique vivant en Australie et un Néo-Zélandais, dont les tests sont revenus négatifs avant leur embarquement, doivent être à nouveau testés, a dit le ministre de la Santé Mark Butler. Leur avion s'était envolé des Pays-Bas jeudi, et toutes les personnes à bord devaient porter une tenue complète de protection. Les six personnes avaient été évacuées de l'archipel espagnol des Canaries vers les Pays-Bas, après l'annulation d'un vol direct pour l'Australie. Ils seront ensuite transférés vers un centre de quarantaine d'une capacité de 500 lits, spécialement aménagé pendant la pandémie de Covid-19 dans l'agglomération de la ville de Perth. «Ils y resteront au moins trois semaines», a déclaré Mark Butler à la chaîne nationale ABC qui a évoqué «l'une des mesures de quarantaine les plus strictes au monde». Source: AFP Six passagers du MV Hondius vont commencer leur quarantaine en Australie Six passagers du MV Hondius, le navire de croisière où s'est déclaré un foyer d'hantavirus, vont atterrir vendredi en Australie et être placés dans l'un des centres de quarantaine «les plus stricts au monde», selon le ministre australien de la Santé, Mark Butler. Ces six personnes, quatre Australiens, un Britannique vivant en Australie et un Néo-Zélandais, dont les tests sont revenus négatifs avant leur embarquement, seront «testés immédiatement» après leur atterrissage dans l'ouest de l'Australie, prévu aux alentours de 12h00 (02h00 GMT), a précisé Mark Butler. L'avion a quitté les Pays-Bas jeudi, et toutes les personnes à bord devaient porter une tenue complète de protection. Les six individus avaient été évacués depuis l'archipel espagnol des Canaries vers les Pays-Bas, après l'annulation d'un vol direct pour l'Australie. Ils seront ensuite transférés vers un centre de quarantaine d'une capacité de 500 lits, spécialement aménagé dans l'agglomération de la ville de Perth. «Ils y resteront au moins trois semaines», a déclaré Mark Butler à la chaîne nationale ABC. «Ils sont en route pour rentrer et seront soumis à l'une des mesures de quarantaine les plus strictes», a-t-il précisé. Source: AFP Le cas américain suspect d'hantavirus s'avère finalement négatif Le passager américain du MV Hondius qui ne présentait pas de symptômes mais avait été testé positif est en réalité «négatif» à l'hantavirus, a appris jeudi l'AFP auprès des autorités sanitaires américaines après la réalisation de nouveaux tests. «Les deux tests, par PCR et par sérologie, sont négatifs», a indiqué à l'AFP Taylor Wilson, responsable communication du centre médical du Nebraska où est hospitalisé l'individu. Les autorités américaines avaient annoncé la veille tester à nouveau ce passager asymptomatique en raison de premiers résultats jugés «non concluants» avant son retour aux Etats-Unis. Ceux-ci avaient abouti à des résultats divergents: un test positif et un test négatif selon deux laboratoires différents. Un nouveau test PCR et une sérologie dont «nous n'avons eu les résultats que ce matin», ont permis d'éclaircir le diagnostic, selon Taylor Wilson. Le passager américain a donc été transféré d'une unité de confinement biologique où il avait été initialement placé au service spécialisé dans lequel quinze autres Américains ont été hospitalisés. Deux autres passagers évacués du navire ce week-end sont hospitalisés à Atlanta, en Géorgie. «Il n'y a actuellement aucun cas aux Etats-Unis», a insisté jeudi David Fitter, responsable de la réponse contre l'hantavirus des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), principale agence sanitaire américaine, lors d'un appel avec des journalistes. Source: AFP A la recherche de l'origine de la contamination à l'hantavirus Une mission scientifique argentine se rend la semaine prochaine à Ushuaïa, d'où est parti le navire Hondius, pour rechercher l'éventuelle présence sur place de rongeurs vecteurs de l'hantavirus, espérant obtenir des résultats au plus tard d'ici un mois, a annoncé jeudi une autorité sanitaire locale. «L'idée est de faire le prélèvement d'échantillons (de rongeurs) la semaine prochaine», a affirmé à la presse à Ushuaïa le directeur Epidémiologie de la province de la Terre de Feu, Juan Petrina, sans préciser combien de rongeurs devront être capturés. Après analyses, «on suppose que les résultats devraient être prêts dans les quatre semaines», a-t-il ajouté. La ville touristique d'Ushuaïa, d'où est parti le 1er avril le navire de croisière sur lequel a éclaté un foyer d'hantavirus, se défend depuis deux semaines d'avoir été l'origine de la contagion du passager cas zéro. Selon les autorités locales, l'hantavirus est absent de la province depuis que sa notification a été rendue obligatoire, il y a 30 ans. Source: AFP Hantavirus: La totalité des cas contacts, présents en France, testés négatifs «La totalité des cas contacts à une personne positive à l'hantavirus, présents en France», ont été «testés négatifs, sans exception», a annoncé jeudi la ministre de la Santé Stéphanie Rist sur X. «Par mesure de précaution face à une maladie dont la létalité est évaluée entre 30 et 40% et à la durée d'incubation longue – évaluée aujourd'hui à 42 jours, ces 26 personnes sont toutes placées en isolement hospitalier», et «continueront à être suivies médicalement et à être testées 3 fois par semaine», a-t-elle ajouté. «Il est permis d'exclure toute contamination antérieure d'autres personnes à ce stade des travaux scientifiques», a poursuivi Stéphanie Rist. Désormais, les autorités sanitaires ne communiqueront plus sur ces résultats, à l'exception d'un éventuel test positif, précise la ministre. Vols spéciaux Les 22 cas contacts ont été hospitalisés dans différents hôpitaux de France. Huit d'entre eux ont pris l'avion, le 25 avril, au départ de Sainte-Hélène vers Johannesburg, dans le même appareil qu'une passagère néerlandaise du Hondius porteuse de la maladie. Quatorze autres cas contacts sont montés dans le vol Johannesburg-Amsterdam que la passagère néerlandaise avait essayé de prendre sans succès. Cinq passagers du Hondius sont par ailleurs hospitalisés à l'hôpital Bichat à Paris. Quatre d'entre eux se portent bien et ont été testés négativement, mais une femme a développé le virus et se trouve en réanimation dans un état grave. Les cinq passagers avaient été rapatriés par avion spécial sanitaire depuis les Canaries ou le Hondius a déposé tous ses passagers. Source: AFP Six Britanniques cas contacts ont été placés en auto-isolement Six Britanniques sur la vingtaine évacués du MV Hondius, le navire de croisière touché par une épidémie d'hantavirus, sont sortis mercredi de l'hôpital où ils étaient en quarantaine pour s'isoler chez eux, a indiqué l'agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA). «Aujourd'hui (mercredi), six personnes rentrent chez elles ou dans un autre lieu d'hébergement approprié pour y terminer leur période d'isolement de 45 jours», a indiqué l'UKHSA dans son dernier point sur la gestion de l'épidémie. Toutes les personnes encore hospitalisées «restent asymptomatiques», a précisé l'agence sanitaire. Source: AFP Autres entrées

De nombreuses zones d'ombre subsistent autour du foyer d'hantavirus qui a fait trois morts parmi les passagers ayant voyagé à bord du navire immobilisé en face du port de la capitale cap-verdienne, dans l'Atlantique, et dont l'armateur à demandé mercredi à accoster à Tenerife.

Si plusieurs cas ont été identifiés parmi les passagers et l'équipage, l'origine exacte de la contamination et les conditions de sa propagation restent à ce stade incertaines, tout comme l'ampleur réelle de l'épisode.

Voici ce que l'on sait sur le foyer d'infection à hantavirus survenu lors d'une croisière à bord du MV Hondius, navire du croisiériste néerlandais Oceanwide Expeditions qui reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert.

Qui sont les victimes?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état de trois morts, un couple de Néerlandais et une Allemande.

C'est un passager néerlandais de 70 ans qui a le premier présenté des symptômes (fièvre, maux de tête et légère diarrhée), le 6 avril, selon l'OMS. Il est décédé le 11 avril à bord du navire. Aucun test microbiologique n'avait alors été effectué sur cet homme.

Le 24 avril, son corps a été débarqué à Sainte-Hélène (Royaume-Uni), avec son épouse, une Néerlandaise de 69 ans. Cette dernière, après avoir à son tour présenté des symptômes, a embarqué le 25 avril par avion pour Johannesburg où elle a été hospitalisée et est décédée le lendemain.

Son infection à l'hantavirus a été confirmée le 4 mai. C'est à ce stade le seul cas confirmé d'hantavirus parmi les trois personnes décédées.

Le 2 mai, une ressortissante allemande est décédée à bord, après de premiers symptômes (fièvre et malaise général) le 28 avril.

Qui sont les malades?

Mercredi à la mi-journée, l'OMS recensait «8 cas, dont 3 confirmés» par des tests. Soit trois décès (dont la passagère néerlandaise dont l'infection a été confirmée par un test) et cinq autres cas (dont deux confirmés par des tests).

Une infection à hantavirus a été confirmée la première fois, au cours de cette expédition, chez un passager britannique de 69 ans.

Il avait consulté le médecin de bord le 24 avril, avant d'être débarqué le 27 avril sur l'Île de l'Ascension (Royaume-Uni) et transféré à Johannesburg. Il se trouvait lundi «dans un état critique mais stable», selon Oceanwide Expeditions.

Un autre passager du bateau, hospitalisé à Zurich, a également été testé positif au hantavirus le 5 mai, selon les autorités suisses mercredi. Le ministère suisse de la Santé a précisé qu'il était «rentré en Suisse depuis Sainte-Hélène», où le bateau avait fait escale entre les 22 et 24 avril, selon les données de suivi maritime de Marine Traffic.

Son épouse, qui «ne présente jusqu'ici aucun symptôme (...) s'est placée en isolement pour des raisons de sécurité», a expliqué le ministère suisse. Les deux époux sont suisses, selon les autorités du pays.

Trois autres cas suspects ont été débarqués mercredi du MV Hondius au Cap-Vert: deux membres d'équipage britannique et néerlandais, malades, et une personne cas contact, asymptomatique. Ils «sont en route pour recevoir des soins médicaux aux Pays-Bas», selon le directeur général de l'OMS. Le patient asymptomatique sera hospitalisé en Allemagne, ont ensuite précisé les pompiers allemands.

Transmission interhumaine

Le hantavirus "des Andes", transmissible entre humains, a été détecté sur deux des personnes testées: sur un des passagers évacués en Afrique du Sud, selon le ministre sud-africain de la Santé, et sur le malade de Zurich, selon un test effectué par les Hôpitaux universitaires de Genève. Il s'agit de la seule souche pour laquelle une transmission interhumaine est documentée.

Les hantavirus se transmettent à l'être humain par l'intermédiaire de rongeurs sauvages infectés (souris, rats...) qui excrètent le virus par la salive, l'urine et les excréments. Une morsure, un contact avec ces rongeurs ou leurs déjections ainsi que l'inhalation de poussière contaminée peuvent provoquer une infection.

Une telle infection peut provoquer un syndrome respiratoire aigu. Selon le directeur général de l'OMS mercredi, «à ce stade, le risque global pour la santé publique demeure faible».

Cas contacts

Des efforts sont en cours pour rechercher d'éventuels cas contacts avec les personnes infectées. En particulier, hors du navire, les voyageurs à bord du vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg emprunté par la Néerlandaise de 69 ans qui, depuis, est décédée.

Ce vol opéré par la compagnie sud-africaine Airlink le 25 avril comptait 82 passagers et six membres d'équipage à bord, selon une représentante de la compagnie.

D'autres personnes sont aussi recherchées, a précisé le ministre sud-africain de la Santé mercredi, comme celles «qui se trouvaient à l'aéroport (de Johannesburg) avant que cette dame ne fasse son malaise» ainsi que le «personnel de santé de Kempton Park», l'hôpital où elle a été traitée jusqu'à son décès.

Quant au Britannique de 69 ans actuellement hospitalisé à Johannesburg, il n'avait pas été évacué par un vol commercial mais «des professionnels de santé ont également été en contact avec lui», a indiqué le ministre: «Au total, 62 personnes auraient pu entrer en contact avec ces personnes, 42 d'entre elles ont déjà été retrouvées et sont actuellement sous surveillance».

L'expédition

Le navire voyageait avec 147 personnes – 88 passagers et 59 membres d'équipage – de 23 nationalités, a indiqué l'OMS mardi.

Parmi les passagers, les plus nombreux sont les Britanniques (19), les Américains (17) et les Espagnols (13), selon l'opérateur. Il y a également, entre autres, cinq Français. Au sein de l'équipage, les nationalités les plus représentées sont les Philippins (38) et les Ukrainiens (5).

Selon l'OMS, l'expédition a quitté Ushuaïa le 1er avril pour une traversée de l'Atlantique Sud, avec plusieurs escales dans des régions reculées, notamment dans l'Antarctique.

Il s'est rendu dans les îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud (5 au 7 avril), puis dans les îles Tristan da Cunha, Inaccessible et Nightingale (13 au 16 avril), selon les données de suivi maritime de MarineTraffic. Il a fait le tour de l'île Gough le 17 avril, avant de rejoindre l'île Sainte-Hélène le 22 avril, jusqu'au 24 avril.