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«Haine antimusulmane»
Au Royaume-Uni, 12 personnes arrêtées pour une «menace» islamophobe

Douze personnes ont été arrêtées après des menaces visant un grand rassemblement musulman en Angleterre. La police britannique privilégie la piste d'un projet terroriste lié à l'extrême droite et à l'islamophobie.
Publié: il y a 20 minutes
Le UK Ijtima, qui a eu lieu dans le Suffolk de jeudi à dimanche, a dû être écourté, alors que 15'000 personnes y étaient réunies.
Photo: BBC
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ATS Agence télégraphique suisse

La police britannique a annoncé lundi avoir arrêté douze personnes soupçonnées d'être impliquées dans une «menace» liée au «terrorisme d'extrême droite» contre un rassemblement musulman qui s'est tenu la semaine dernière en Angleterre.

Cet événement, le UK Ijtima, qui a eu lieu dans le Suffolk de jeudi à dimanche, a dû être légèrement écourté le dernier jour, alors que 15'000 personnes étaient réunies.

«Après avoir été informé d'une menace potentielle grave» pesant sur ce rassemblement, «nous avons agi très rapidement pour procéder à plusieurs arrestations dans divers endroits du pays», a déclaré Helen Flanagan, responsable de la police antiterroriste de Londres.

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Onze hommes, âgés de 27 à 82 ans, et une femme de 48 ans ont été arrêtés. Les interpellations ont eu lieu dimanche et lundi, pour la plupart dans l'est de l'Angleterre et à Londres.

Huit hommes sont soupçonnés de «terrorisme», trois autres de «complot en vue d'un meurtre» tandis que la femme est soupçonnée de complicité.

«Je sais que cette nouvelle est très préoccupante pour les musulmans britanniques. Nous devons nous opposer à la haine», a déclaré la ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, sur le réseau social X.

Le mois dernier, un Ecossais a été inculpé de tentatives de meurtres après que cinq personnes ont été blessées lors d'une série d'agressions à l'arme blanche motivées selon les autorités par la «haine antimusulmane».

Les signalements d'incidents antimusulmans rapportés par les associations ont augmenté ces dernières années au Royaume-Uni, dans un contexte de tensions accrues à propos de l'immigration.

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