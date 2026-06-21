Un suspect armé a été arrêté après une série d'attaques violentes qui ont fait cinq blessés vendredi soir à Edimbourg. La police écossaise suspecte un mobile antimusulman et enquête pour terrorisme.

ATS Agence télégraphique suisse

La police écossaise a annoncé samedi que l'antiterrorisme enquêtait sur une série de «violentes attaques» vendredi soir à Edimbourg pendant lesquelles cinq hommes ont été blessés, des actes potentiellement antimusulmans. Un Ecossais de 36 ans, a été arrêté, a précisé la police. Selon l'agence Press Association, citant la police, l'homme a été «inculpé en lien avec un certain nombre d'incidents survenus à Edimbourg», et il sera «présenté au tribunal en temps voulu», sans plus de détails.

Une vidéo diffusée en ligne montre un homme torse nu, qui pourrait être le suspect, errant dans les rues de la capitale écossaise, muni d'une arme. La police antiterroriste «mène l'enquête», a précisé la police écossaise dans un communiqué. Les dirigeants politiques ont condamné ces incidents.

«Le suspect semble avoir agi sous l'emprise de la haine antimusulmane. Je ne tolérerai pas cela: il sera puni avec toute la rigueur de la loi», a réagi le Premier ministre travailliste Keir Starmer sur X. La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, s'est dite «horrifiée», ajoutant qu'il n'y avait «pas de place pour la haine et la violence à l''encontre des musulmans».

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Plusieurs attaques simultanées

«Il n'y a pas de place pour la violence, le racisme ou l'intolérance dans notre pays», a de son côté commenté le Premier ministre écossais John Swinney, «profondément préoccupé». La police a reçu vendredi soir de multiples appels d'urgence signalant «des attaques violentes, incluant menaces, vols et actes de vandalisme».

Selon la BBC, les attaques ont commencé à proximité d'une mosquée. Deux hommes ont d'abord été blessés à Sighthill, une banlieue à l'ouest d'Edimbourg, puis transportés à l'hôpital, a expliqué la police. Trois autres ont ensuite été attaqués ailleurs, avant que des policiers n'arrêtent le suspect, a-t-elle poursuivi.

Les victimes –deux âgées de 22 ans, les autres de 24, 27 et 39 ans – ont subi diverses blessures. Trois ont été hospitalisées mais leur vie n'est pas en danger, a souligné la police. L'Association écossaise des mosquées et l'ONG antiraciste MEND, qui lutte contre l'islamophobie, assurent que plusieurs des victimes sont musulmanes.

Tensions au Royaume-Uni

Selon MEND, la vidéo de l'homme torse nu le montre également en train de crier qu'il faut «protéger le pays» des musulmans. Ces agressions surviennent dans un contexte de tensions accrues au Royaume-Uni à propos de l'immigration.

La capitale nord-irlandaise, Belfast, a connu deux nuits de graves troubles la semaine dernière après qu'une violente attaque au couteau, pour laquelle un Soudanais a été inculpé, a été filmée, avant que la vidéo ne devienne virale. De violents affrontements ont en outre éclaté entre manifestants et police la semaine précédente à Southampton, dans le sud de l'Angleterre, pour dénoncer la façon prétendument «raciste» dont la police locale a géré, en décembre, le meurtre d'un étudiant blanc, Henry Nowak, par un jeune homme sikh.