Alors qu'il revenait de Russie, l'extrémiste de droite a été interpellé à l'aéroport de Heathrow samedi soir. Il a été interrogé, ses appareils de communication ont été saisis, puis il a été relâché.

Le militant d'extrême droite Tommy Robinson a été interpellé

Le militant d'extrême droite Tommy Robinson a été interpellé

AFP Agence France-Presse

Le militant anti-immigration et anti-islam Tommy Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, a affirmé avoir été interpellé samedi soir à l'aéroport londonien de Heathrow, en vertu de la loi antiterroriste.

Un porte-parole de la police métropolitaine de Londres a confirmé dimanche à la BBC qu'un quadragénaire avait été arrêté à son retour au Royaume-Uni en provenance de Russie, samedi, sans toutefois le nommer, comme c'est l'usage au Royaume-Uni.

«L'homme a été interrogé par des agents et ses appareils de communication ont été saisis. Il a ensuite été relâché», a précisé la police, ajoutant que l'interpellation avait été effectuée sur la base de la loi de 2019 sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité des frontières (Counter-Terrorism and Border Security Act 2019). Tommy Robinson, 43 ans, avait annoncé lui-même son interpellation sur le réseau social X où il est suivi par deux millions de personnes.

Attaque au couteau à Belfast

Cette interpellation intervient moins d'une semaine après une attaque au couteau en Irlande du Nord, dont la vidéo, particulièrement violente, a été mise en ligne environ une heure après les faits par Tommy Robinson.

Le militant d'extrême droite a, dans la foulée, appelé à des manifestations dans la province britannique, qui a ensuite été le théâtre d'émeutes anti-immigrés.