Un bateau transportant 116 personnes a chaviré au large du Guyana dans la nuit du 18 au 19 juillet. Huit survivants ont été secourus, selon le ministre Juan Edghill. Les opérations de sauvetage se poursuivent.

Un ferry fait nauffrage avec 116 personnes à son bord au large du Guyana

Un ferry fait nauffrage avec 116 personnes à son bord au large du Guyana

AFP Agence France-Presse

Un bateau transportant 116 personnes plus l'équipage a chaviré dans la nuit de samedi à dimanche au large du Guyana, a annoncé le ministre des Travaux publics Juan Edghill, ajoutant que huit personnes avaient été secourues. «Vers 15h15 cet après-midi, le MV Barima est parti (de Georgetown) avec 116 passagers plus l'équipage à destination de Port Kaituma (ouest du Guyana). Un appel de détresse a été reçu vers 23h01», a affirmé le ministre dans une vidéo sur Facebook.

«Les opérations d'urgence ont été déclenchées en mobilisant des moyens publics et privés. Cette opération est actuellement en cours. A ce stade, nous avons déjà récupéré huit personnes vivantes», a-t-il poursuivi. «Une opération de recherche et de sauvetage est en cours, et nous prions pour la sécurité de tous», a ajouté le ministre, précisant que le navire était doté de 250 gilets de sauvetage et qu'un bateau avait été dépêché sur les lieux pour prodiguer des soins.

Port Kaituma se trouve à l'intérieur des terres dans la région de l'Essequibo, et le bateau emprunte la mer avant de remonter un cours d'eau pour rallier Port Kaituma. L'Essequibo, territoire de 160'000 km2 riche en pétrole, est administré par le Guyana depuis plus d'un siècle mais se trouve au coeur d'un différend avec le Venezuela, les deux pays s'opposant sur le tracé de leur frontière commune.