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Un bilan provisoire
Le naufrage d’un ferry près du Guyana a fait 41 morts

Le naufrage d’un ferry au large de Georgetown, Guyana, a fait 41 morts selon un bilan révisé ce mardi. Plusieurs passagers restent portés disparus, tandis que 77 survivants ont été secourus, dont 8 de plus qu’hier.
Publié: il y a 37 minutes
Le naufrage d’un ferry au large de Georgetown, Guyana, a fait 41 morts selon un bilan révisé ce mardi
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le bilan du naufrage d'un ferry au large de Georgetown a été réévalué mardi à 41 morts par le gouvernement du Guyana, un nombre de décès encore provisoire, plusieurs personnes étant toujours portées disparues.

«Au total, 41 corps ont été retrouvés à ce jour (...) à 13H00 heure locale» (17H00 GMT), «aujourd'hui 14 corps ont été retrouvés», indique le communiqué gouvernemental. Il précise que 77 personnes ont été secourues, soit huit de plus que la veille. Un précédent bilan lundi faisait état de 27 morts et 83 disparus.

«Nous dormions tous»

Le nombre de personnes à bord du bateau lors de son appareillage a fait polémique. La liste des passagers comportait 133 noms, mais une enquête ultérieure a permis d'établir, selon le Premier ministre guyanien Mark Phillips, que 179 personnes avaient pris place à bord du ferry.

Le «MV Barima» était parti de la capitale Georgetown dans la nuit de samedi à dimanche, et devait prendre la mer avant de remonter un cours d'eau pour atteindre Port Kaituma, situé en pleine forêt tropicale dans la région de l'Essequibo. «C'est une grosse vague qui a renversé le Barima», avait indiqué le ministre des Travaux Publics Juan Edghill. «Nous dormions tous» quand le bateau a chaviré, avait affirmé un rescapé de 18 ans, Wayne Kitson.

Une large zone de recherche pour retrouver des éventuels survivants et les corps de victimes a été mise en place. Des pêcheurs locaux se sont joints aux recherches, auxquelles participent une quinzaine de plongeurs militaires français venus de Guyane.

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