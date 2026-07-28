Zelensky attendu à la Maison Blanche pour obtenir de Trump des missiles Patriot

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu mardi à la Maison Blanche pour tenter d'obtenir de Donald Trump son accord à l'achat d'intercepteurs Patriot au moment où la Russie intensifie ses frappes contre Kiev.

Cette rencontre prévue à 09H30 locales (13H30 GMT) intervient au moment où l'Ukraine et la Russie font monter en puissance leurs frappes de longue portée. Les efforts diplomatiques déployés par les Etats-Unis sont, eux, au point mort, plus de quatre ans après le début de l'invasion russe. «Notre priorité absolue est la défense contre les missiles balistiques», a déclaré Zelensky sur X en annonçant son arrivée aux États-Unis.

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Selon l'Onu, juin a été le mois plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis avril 2022, la Russie ayant multiplié les frappes de missiles balistiques, particulièrement difficiles à intercepter, contre les villes et localités ukrainiennes. Seuls les systèmes américains Patriot sont capables de les abattre, mais l'Ukraine manque cruellement des missiles intercepteurs PAC-3, une pénurie aggravée depuis la guerre lancée par les Etats-Unis avec Israël contre l'Iran en février.

Moscou entend accroître encore ses attaques en déployant des lanceurs balistiques supplémentaires près de la frontière ukrainienne et attend en août de nouvelles livraisons de ce type en provenance de Corée du Nord, a affirmé à l'AFP un haut responsable ukrainien.

«Il est crucial que Washington autorise l'achat d'un lot de missiles Patriot», a-t-il ajouté. Cette source a refusé de préciser combien de missiles Kiev demande, indiquant simplement: «suffisamment pour pouvoir intercepter ce que Poutine utilise en un mois». «Beaucoup dépendra de l'humeur du président Trump», a concédé le responsable.

Source: AFP