Washington frappe l'Iran, qui promet une offensive totale

L'armée américaine annonce une nouvelle série de frappes contre l'Iran
L'armée américaine a annoncé vendredi mener une nouvelle série de frappes contre l'Iran, pour la septième nuit consécutive.
Ces nouvelles frappes ont commencé «à 19H00 GMT», a indiqué sur X le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom). Elles «visent à continuer d'affaiblir les capacités militaires iraniennes» sur ordre du président Donald Trump, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Un haut responsable menace d'une «offensive totale» si les frappes américaines se poursuivent
L'Iran va entrer dans «une phase d'offensive totale» si les frappes américaines se poursuivent au delà de «deux-trois jours», a menacé vendredi Mohsen Rezaï, conseiller militaire du guide suprême iranien, cité par la télévision d'Etat.
«L'Iran ne se contentera plus de riposter, et aucune frontière ne sera à l'abri», a-t-il aussi déclaré, selon la même source.
Source: AFP
Le Kurdistan irakien exhorte l’Iran à cesser ses attaques «injustifiées»
Le Premier ministre du Kurdistan irakien a dénoncé vendredi des «attaques injustifiées» imputées à l’Iran contre la région autonome, exhortant Téhéran à y mettre fin.
«Tout en exhortant la République islamique d’Iran à mettre un terme à cette escalade, nous appelons également le gouvernement fédéral irakien et la communauté internationale à mettre fin à ces violations», ont déclaré les services de Masrour Barzani.
Les défenses aériennes avaient annoncé plus tôt avoir abattu des drones au-dessus d’Erbil, la capitale du Kurdistan irakien,le deuxième incident de ce type cette semaine.
Source: AFP
L’armée koweïtienne fait état de blessés dans ses rangs
L’armée koweïtienne a fait état vendredi de blessés dans ses rangs après des frappes iraniennes dans le pays du Golfe.
Le chef d’Etat major, Khaled Daraj Saad Al-Sharian, «a rendu visite à plusieurs blessés parmi les membres des forces terrestres koweïtiennes, qui ont été blessés à la suite de l’attaque de plusieurs installations et camps de l’armée koweïtienne par des drones ennemis ce matin (vendredi), dans le cadre de l’agression iranienne criminelle», a écrit l’armée dans un message sur X, accompagné de photos.
Source: AFP
Neuf rebelles kurdes iraniens tués par des frappes en Irak
Neuf rebelles kurdes iraniens ont été tués dans le nord de l’Irak par des frappes, a annoncé vendredi leur groupe dans un nouveau bilan, en faisant porter la responsabilité à l’Iran.
«A 04h30 (03h30 en Suisse), le régime iranien a attaqué au moyen de drones et de roquettes un camp» appartenant au parti Komala en exil, a indiqué à l’AFP un membre de ce groupe, Idriss Kohlwazi. Les frappes, près de la ville de Souleimaniyeh, ont fait neuf morts et deux blessés, a-t-il ajouté, révisant à la hausse un premier bilan de huit morts.
Un autre camp a également été visé par une frappe qui a fait deux blessés parmi les combattants, a indiqué pour sa part Amjad Panahi, un autre membre du parti Komala. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février, la région du Kurdistan irakien, riche en pétrole et siège de bases militaires américaines, a été visée par des attaques lancées par l’Iran comme des groupes irakiens pro-iraniens.
Source: AFP
L'Iran ne compte pas arrêter ses attaques
Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, ont prévenu vendredi qu’ils poursuivront leurs attaques tant que les frappes sur le sud de l’Iran et dans le détroit d’Ormuz ne cesseront pas.
«Nos frappes efficaces et ciblées, menées depuis l’ensemble du territoire iranien contre l’ennemi, se poursuivront jusqu’au retour du calme sur la côte sud et dans le détroit d’Ormuz», a déclaré sur les réseaux sociaux Majid Mousavi, commandant de la Force aérospatiale des Gardiens de la Révolution.
Source: AFP
L'Iran a attaqué une base américaine pour «punir l’agresseur»
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé vendredi avoir visé des systèmes radar et des avions militaires américains au Qatar afin de «punir l’agresseur», en représailles aux frappes menées dans la nuit contre l’Iran.
«Dans le prolongement des opérations de représailles menées la nuit dernière, les courageux combattants de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution (...) ont lancé une attaque lourde et par surprise contre la base aérienne américaine d’Al-Udeid, au Qatar, afin de punir l’agresseur et l’armée américaine qui tue des enfants», ont déclaré les Gardiens dans un communiqué.
Source: AFP
Une source militaire dément que l’Iran ait bombardé la base d’Al-Tanf
Une source militaire syrienne a démenti vendredi à l’AFP que l’Iran ait bombardé la base militaire d’Al-Tanf, dans le sud-est de la Syrie, située dans le triangle frontalier avec la Jordanie et l’Irak. «Nous démentons tout bombardement iranien en direction de la région d’Al-Tanf», a affirmé cette source qui a requis l’anonymat.
L’Iran a annoncé avoir attaqué «le centre de commandement des opérations spéciales de l’ennemi dans la région d’Al-Tanf», dans une allusion aux Etats-Unis qui se sont retirés de cette base en février.
Source: AFP
L’Iran appelle sa population à réduire sa consommation d’électricité
Le ministère iranien de l’Energie a appelé vendredi la population à réduire sa consommation d’électricité, le réseau électrique étant soumis à de fortes tensions après les frappes américaines contre des infrastructures énergétiques dans le sud du pays.
Dans un communiqué, le ministère a exhorté les habitants à éteindre les climatiseurs pendant les heures de pointe «afin de contribuer à garantir un approvisionnement stable en électricité dans les provinces du sud, qui sont actuellement confrontées à une chaleur extrême et à des attaques contre les installations d’alimentation électrique».
Source: AFP
Une centrale électrique touchée au Koweït
Le Koweït a annoncé vendredi qu’une de ses centrales électriques avait été visée par une attaque iranienne, provoquant des dégâts.
«L’une des centrales électriques et de distillation d’eau a été la cible d’une attaque dans le cadre de l’agression iranienne (...), entraînant un incendie, des dégâts et l’endommagement de plusieurs unités de production», a indiqué le ministère de l’Electricité dans un communiqué, en appelant les usagers «à rationaliser leur consommation d’électricité durant cette phase exceptionnelle».
Source: AFP
Bahreïn, le Koweït et le Qatar confirment avoir été attaqués
Bahreïn, le Koweït et le Qatar ont dit vendredi avoir eu affaire à des attaques iraniennes, après que les Etats-Unis ont bombardé l’Iran pour la sixième nuit consécutive. L’armée bahreïnie a affirmé dans un communiqué avoir «intercepté et détruit plusieurs attaques aériennes iraniennes».
Une journaliste de l’AFP à Manama, la capitale du royaume, a dit avoir entendu plusieurs explosions dans la nuit, après que les sirènes d’alertes ont été déclenchées. Le Koweït a annoncé aussi faire face à des «attaques de drones et de missiles» attribuées à l’Iran après que les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes contre la République islamique.
L’armée iranienne a ensuite revendiqué avoir visé au Koweït, au moyen de drones de type Arash, des sites «de déploiement des forces américaines et de soutien logistique à l’armée» des Etats-Unis, en riposte aux frappes américaines contre l’Iran, dans un message diffusé par la télévision d’Etat.
A Bahreïn, l’Iran a dit cibler, au moyen de drones, des avions de reconnaissance de l’armée américaine stationnés sur la base de Sakhir, en riposte aux attaques des Etats-Unis contre des «infrastructures urbaines» iraniennes, dans un communiqué relayé par la télévision d’Etat.
Le Qatar, qui joue le rôle de médiateur des pourparlers avec les Etats-Unis aux côtés du Pakistan et abrite la plus importante base américaine du Moyen-Orient, a dit lui aussi avoir repoussé une attaque de missiles dans la nuit.
Source: AFP
L'Iran dit avoir touché des avions américains en Jordanie
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé vendredi avoir bombardé des avions militaires américains stationnés en Jordanie au moyen de missiles et de drones, en représailles aux frappes américaines sur l’Iran dans la nuit.
Dans un communiqué, l’armée idéologique de la République islamique a assuré avoir détruit «plusieurs avions ravitailleurs et chasseurs américains» et occasionné «de graves dégâts à de nombreux autres». Les Gardiens ont également appelé les Jordaniens à s’en prendre «aux intérêts des Américains agressifs et hostiles à l’Islam» dans leur pays, l’un des principaux alliés de Washington au Moyen-Orient.
Source: AFP