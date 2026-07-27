Les services de renseignement pakistanais jugent de plus en plus probable une offensive terrestre américaine en Iran. Donald Trump pourrait, selon eux, passer outre les avertissements de son armée.

Les services secrets pakistanais redoutent une attaque terrestre américaine en Iran

Les services secrets pakistanais redoutent une attaque terrestre américaine en Iran

De plus en plus probable

Mattia Jutzeler

Une offensive terrestre américaine en Iran pourrait-elle finalement avoir lieu? Les services de renseignement pakistanais estiment que ce scénario devient de plus en plus probable.

Selon «20 Minuten», qui cite l’agence de presse allemande DPA, le président américain Donald Trump pourrait décider de passer outre les avertissements de sa propre armée et lancer une opération terrestre dans les régions côtières iraniennes.

Cette évaluation des services secrets pakistanais repose sur plusieurs observations militaires. Le Pakistan, qui joue un rôle de médiateur important entre les Etats-Unis et l’Iran, transmet à nouveau des propositions de négociation aux deux parties.

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