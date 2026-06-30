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L'Ukraine bombarde la Russie et frappe un immeuble à Moscou
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Un bébé tué:L'Ukraine bombarde la Russie et frappe un immeuble à Moscou

Attaques ukrainiennes
Un bébé de six mois tué lors d’un raid de drones contre Moscou

Des frappes de drones ukrainiens ont touché plusieurs régions de Russie dans la nuit de jeudi à vendredi, causant des incendies, dont un à Egorievsk. Un bébé de six mois est décédé après une attaque.
Publié: 13:15 heures
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Un nourrisson a perdu la vie lors d'une attaque de drone près de Moscou.
Photo: AFP
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Angela Rosser

Depuis des semaines, l'Ukraine bombarde massivement la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré: «Moscou va brûler.» Des incendies se sont déclarés dans la nuit de jeudi à vendredi. Des attaques massives de drones ont frappé plusieurs régions de Russie.

Comme l’a indiqué le gouverneur de la région, Andreï Vorobiov, sur les réseaux sociaux, un immeuble d’habitation de la ville d’Egorievsk – située à environ 100 kilomètres au sud-est de la capitale – a pris feu à la suite d’une frappe de drone. Un bébé de six mois aurait été blessé lors de cet incident. Il serait décédé pendant son transport à l'hôpital, selon des informations relayées sur Telegram.

Drones neutralisés

Au total, environ 60 drones auraient été abattus ou neutralisés aux alentours de Moscou. Le 18 juin déjà, des drones ukrainiens avaient franchi le système de défense aérienne et touché une raffinerie à Moscou.

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Selon le ministère russe de la Défense, 419 engins ukrainiens au total ont été interceptés dans tout le pays dans la nuit de lundi à mardi. Dans la région de Belgorod, qui borde directement l’Ukraine, on dénombre par ailleurs un autre mort et quatre blessés.

La Russie attaque l’Ukraine

De l’autre côté de la frontière, les attaques de drones se multiplient. Selon les informations fournies par l’armée de l’air à Kiev, 138 des 154 drones attaquants ont pu être repoussés dans la nuit de lundi à mardi. Cela fait désormais plus de quatre ans que l’Ukraine se défend contre la Russie.

Vendredi, l’état d’urgence a été déclaré. Presque au même moment, le Kremlin se serait soudainement montré intéressé par des négociations, selon certaines sources. La Russie maintiendrait toutefois ses exigences.

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