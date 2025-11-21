Le Kremlin pousse Zelensky à négocier «maintenant» pour ne pas perdre d'autres territoires
Le Kremlin a pressé vendredi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, de négocier «maintenant», plutôt que de risquer la perte de nouveaux territoires, au lendemain de la publication surprise d'une proposition américaine de sortie du conflit avec la Russie.
«Il vaut mieux négocier et le faire maintenant que plus tard. L'espace pour prendre des décisions pour lui (le président Zelensky, NDLR) se réduit à mesure qu'il perd des territoires» face à l'offensive des forces russes, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP. Il a assuré que Moscou n'avait cependant pas reçu "officiellement" les détails de la proposition de Washington.
L'Ukraine n'acceptera aucun plan franchissant ses «lignes rouges»
L'Ukraine n'acceptera aucun plan franchissant ses lignes rouges, a déclaré vendredi un négociateur ukrainien clé après le dévoilement des propositions américaines pour mettre fin à la guerre, qui prévoient de fortes concessions à la Russie.
Il ne peut y avoir de «décisions en dehors du cadre de notre souveraineté, de la sécurité de notre peuple ou de nos lignes rouges», a martelé sur Facebook Roustem Oumerov, secrétaire du Conseil de la sécurité nationale ukrainien.
L'UE n'a pas reçu le plan américain en 28 points pour la paix en Ukraine
Le plan américain pour l'Ukraine n'a pas été officiellement communiqué à l'Union européenne, qui compte en discuter lors du sommet du G20 ce weekend à Johannesburg, ont indiqué vendredi le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
«Aucun plan n'a été communiqué de manière officielle à l'Union européenne», a déclaré Antonio Costa, interrogé lors d'une conférence de presse à Johannesburg. «A ce stade, ça n'a pas de sens pour nous de commenter», a-t-il ajouté.
«Un plan en 28 points a été rendu public. Nous discuterons de la situation, à la fois avec les dirigeants européens et avec les dirigeants ici en marge du G20. Je vais aussi contacter le président Zelensky pour discuter du sujet», a précisé Ursula von der Leyen.
Au moins cinq morts dans une frappe russe à Zaporijjia
Une frappe russe a fait au moins cinq morts et plusieurs blessés jeudi soir à Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont indiqué les secours.
«Le 20 novembre à 22H10 (20H10 GMT, ndlr), les troupes russes ont attaqué Zaporijjia. Selon les informations préliminaires, cinq personnes ont été tuées et trois autres blessées à la suite de l'attaque. (...) Des étals de commerçants et une voiture ont pris feu», a précisé le Service de secours de l'Etat sur Telegram.
Zelensky plaide pour une «paix digne» après un entretien avec un responsable américain
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé jeudi en faveur d'une «paix digne» pour son pays, après un entretien à Kiev avec un haut responsable américain qui lui a présenté le plan de Washington pour mettre fin à l'invasion russe.
«L'Ukraine a besoin de paix. (...) Une paix digne, afin que les conditions soient respectueuses de notre indépendance, de notre souveraineté et de la dignité du peuple ukrainien», a indiqué Zelensky dans son adresse quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux, après s'être entretenu avec le secrétaire américain à l'Armée, Daniel Driscoll.
La Russie revendique la prise de la ville de Kupiansk, dans l'est de l'Ukraine
L'armée russe a revendiqué jeudi la prise de la ville de Kupiansk, bastion ukrainien du nord-est, l'une des villes où les troupes de Moscou avaient réalisé des avancées ces dernières semaines face à des forces ukrainiennes en difficulté sur le front.
Les forces russes «ont terminé la libération de la ville de Kupiansk», a déclaré au président Vladimir Poutine le commandant du groupement de troupes Ouest, Sergey Yuryevich Kuzovlev, selon des propos retransmis à la télévision. Il a qualifié la ville de «noeud clef dans la défense» ukrainienne.
Zelensky va rencontrer des responsables du Pentagone
Volodymyr Zelensky va rencontrer jeudi à Kiev des haut responsables du Pentagone, a annoncé son administration. Cela au lendemain du dévoilement des éléments d'un plan américain pour mettre fin à la guerre menée par la Russie en Ukraine, à des conditions favorables au Kremlin.
Cette réunion intervient au retour d'une visite infructueuse mercredi en Turquie du président ukrainien, qui espérait que Washington s'investisse à nouveau dans les négociations de paix. Mais l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, ne s'est pas déplacé.
Elle intervient également au lendemain d'une frappe russe ayant tué au moins 26 personnes dans une ville de l'ouest de l'Ukraine, l'une des attaques les plus meurtrières de Moscou sur son voisin ukrainien cette année.
La délégation du Pentagone, conduite par le secrétaire à l'Armée américaine, Daniel Driscoll, a rencontré mercredi le commandant en chef des armées ukrainiennes Oleksandre Syrsky et le ministre ukrainien de la Défense Denys Chmygal, selon leurs communiqués respectifs.
Kiev annonce que la Russie a rendu 1000 dépouilles à l'Ukraine
La Russie a rendu jeudi à l'Ukraine 1000 dépouilles présentées comme celles de soldats ukrainiens tués au combat, a annoncé l'administration ukrainienne chargée des prisonniers de guerre.
«Aujourd'hui, des mesures de rapatriement ont eu lieu. Mille corps, présentés par la partie russe comme ceux de militaires ukrainiens, ont été rendus à l'Ukraine», a indiqué sur Telegram le Centre gouvernemental ukrainien pour les prisonniers de guerre.
22 personnes portées disparues au lendemain de la frappe russe sur Ternopil
Vingt-deux personnes sont toujours portées disparues au lendemain de la frappe russe sur la ville de Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, qui a fait 26 morts et plus de 90 blessés, a indiqué jeudi le président Volodymyr Zelensky.
«Nos sauveteurs ont travaillé toute la nuit à Ternopil, et les opérations de recherche et de secours se poursuivent. Vingt-deux personnes sont toujours portées disparues», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, ajoutant que plus de 200 secouristes avaient été déployés dans la ville.
La paix en Ukraine ne peut se faire qu'avec les Européens et les Ukrainiens
La paix en Ukraine ne peut se faire qu'avec les Européens et les Ukrainiens, a affirmé jeudi la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, réagissant au nouveau plan de paix défendu par les Etats-Unis.
«Pour qu'un plan fonctionne, il faut que les Ukrainiens et les Européens soient impliqués, c'est très clair», a-t-elle déclaré à Bruxelles, interrogée sur un plan de paix américain prévoyant que Kiev accepte notamment de céder des territoires et de réduire son armée de moitié.
Une frappe russe en Ukraine fait 26 morts, dont trois enfants
L'Ukraine a reçu mercredi une nouvelle proposition de paix de la part des Etats-Unis qui requiert notamment qu'elle cède des territoires à la Russie et réduise son armée de moitié, au moment où elle subissait l'une des frappes russes les plus meurtrières, qui a fait au moins 26 morts dont trois enfants dans une ville de l'ouest.
Le plan américain, selon des déclarations à l'AFP d'un haut responsable ukrainien sous couvert de l'anonymat, semble reprendre les conditions maximalistes avancées précédemment par la Russie, des exigences dénoncées par Kiev comme équivalant à une capitulation de facto.
La proposition inclut la «reconnaissance de (l'annexion de) la Crimée et d'autres régions prises par la Russie» et «la réduction de l'armée à 400'000 personnes», a indiqué cette source. L'Ukraine devrait également renoncer à toutes ses armes à longue portée.
«Une nuance importante est que nous ne comprenons pas s'il s'agit réellement d'un plan Trump» ou «de son entourage», a ajouté le haut responsable ukrainien, qui a également jugé floues les informations sur l'attitude que la Russie serait supposée adopter en retour. Le média américain Axios avait précédemment affirmé que Washington et Moscou travaillaient en secret sur un plan pour mettre fin à la guerre lancée par Moscou contre son voisin il y a près de quatre ans. Le Kremlin a refusé de commenter ces informations.
