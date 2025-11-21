Une frappe russe en Ukraine fait 26 morts, dont trois enfants

L'Ukraine a reçu mercredi une nouvelle proposition de paix de la part des Etats-Unis qui requiert notamment qu'elle cède des territoires à la Russie et réduise son armée de moitié, au moment où elle subissait l'une des frappes russes les plus meurtrières, qui a fait au moins 26 morts dont trois enfants dans une ville de l'ouest.

Volodymyr Zelensky au palais de la Moncloa, à Madrid, en Espagne, le 18 novembre 2025. Photo: Getty Images

Le plan américain, selon des déclarations à l'AFP d'un haut responsable ukrainien sous couvert de l'anonymat, semble reprendre les conditions maximalistes avancées précédemment par la Russie, des exigences dénoncées par Kiev comme équivalant à une capitulation de facto.

La proposition inclut la «reconnaissance de (l'annexion de) la Crimée et d'autres régions prises par la Russie» et «la réduction de l'armée à 400'000 personnes», a indiqué cette source. L'Ukraine devrait également renoncer à toutes ses armes à longue portée.

«Une nuance importante est que nous ne comprenons pas s'il s'agit réellement d'un plan Trump» ou «de son entourage», a ajouté le haut responsable ukrainien, qui a également jugé floues les informations sur l'attitude que la Russie serait supposée adopter en retour. Le média américain Axios avait précédemment affirmé que Washington et Moscou travaillaient en secret sur un plan pour mettre fin à la guerre lancée par Moscou contre son voisin il y a près de quatre ans. Le Kremlin a refusé de commenter ces informations.

Source: AFP