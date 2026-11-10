Plusieurs milliers de militaires de huit pays de l'Otan participent à Dynamic Merlin en mer Baltique. Objectif: renforcer la lutte anti-sous-marine face aux défis d’un environnement stratégique et à la dégradation sécuritaire.

L'Otan s'entraîne à la traque aux sous-marins en mer Baltique

L'Otan s'entraîne à la traque aux sous-marins en mer Baltique

En bref La Suède accueille depuis lundi l'exercice naval annuel Dynamic Merlin en mer Baltique, réunissant huit pays membres de l'Otan pour cinq jours de manœuvres anti-sous-marines. Cet entraînement vise à perfectionner les techniques de détection dans des eaux complexes et stratégiques.

La mer Baltique, avec ses caractéristiques uniques comme une faible salinité et un trafic dense, complique la détection acoustique des sous-marins, posant des défis sécuritaires majeurs. L'Otan a intensifié sa présence navale dans la région.

Plusieurs milliers de militaires, deux sous-marins, des navires de surface et des avions participent à cet exercice. La protection des infrastructures sous-marines, comme les câbles de télécommunications, est également une priorité face aux menaces émergentes.

AFP Agence France-Presse

La Suède accueille depuis lundi et pendant cinq jours huit pays membres de l'Otan pour un exercice conjoint en mer Baltique, un environnement maritime particulier, dans le but d'aiguiser leurs capacités communes de lutte anti-sous-marine. Baptisé Dynamic Merlin et organisé chaque année, il doit permettre aux pays participants (Canada, Allemagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas, Suède) de perfectionner leurs techniques de traque et de détection de ces engins ultra silencieux.

«C'est un savoir-faire qui se perd s'il n'est pas entretenu. Nous devons donc nous exercer en permanence car, tant que nous ne serons pas capables de rendre les océans véritablement transparents, les sous-marins resteront une menace», a expliqué à l'AFP le contre-amiral John Craddock, commandant des forces sous-marines de l'Alliance.

De multiples menaces

D'autant que la mer Baltique pose des défis particuliers: avec ses eaux peu profondes, un trafic maritime dense, une faible salinité et des températures variables, les ondes sonores – essentielles pour le repérage des sous-marins – peuvent être déviées. Sous l'eau, le son constitue la principale source d'information. Grâce à des sonars passifs, un sous-marin peut notamment écouter et détecter les bruits des machines et des hélices d'autres navires, sans émettre lui-même de signal sonore.

Plusieurs milliers de militaires, deux sous-marins allemand et suédois, des bâtiments de surface et des avions de patrouille maritime étaient mobilisés dans le cadre de cet exercice qui se déroule jusqu'à vendredi. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, l'Otan a renforcé sa présence navale et ses activités de surveillance dans la région.

La mer Baltique, dont les fonds marins abritent beaucoup de câbles de télécommunications et de conduites, est confrontée à d'autres menaces que celles posées par les sous-marins, selon le contre-amiral Nicolas Molitor, au commandement du groupe maritime numéro 1 de l'alliance. «Il y a aussi la menace de véhicules ou de robots qui peuvent opérer sous l'eau, ou finalement aussi de bâtiments de surface qui, éventuellement, en laissant traîner leur ancre, peuvent endommager des infrastructures sous-marines qui sont essentielles au bon fonctionnement de nos pays», a-t-il souligné auprès de l'AFP.