Londres va partager une technologie de brouillage militaire avec Kiev
Le Premier ministre Andy Burnham a annoncé lundi le partage avec l’Ukraine de la propriété intellectuelle d’un système de brouillage britannique destiné à déjouer les défenses aériennes russes, lors d’une visite de Volodymyr Zelensky au Royaume-Uni. Cette visite intervient avant le déplacement de M. Zelensky à Washington mardi, où il doit rencontrer Donald Trump, plus de quatre ans après le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.
Ils ont pu échanger avec des militaires ukrainiens et britanniques qui participent à un exercice de lutte contre les mines marines, afin de préparer de futures missions en mer Noire. «Volodymyr, vous êtes le premier dirigeant que j’accueille en personne depuis mon entrée en fonction, et ce n’est pas un hasard, a lancé le dirigeant travailliste au président ukrainien. je suis personnellement à vos côtés à 100%, et j’honorerai pleinement tous les engagements pris par ce pays envers l’Ukraine.»
Andy Burnham a annoncé le partage avec l’Ukraine de la propriété intellectuelle d’un nouveau système britannique de brouillage électronique baptisé «Stone Cloak», présenté comme capable de compliquer la détection et le ciblage des drones par les défenses aériennes russes.
Ce partage permettra à Kiev de «produire à grande échelle» ce système de brouillage, au moment où l’Ukraine cherche à préserver son avantage technologique dans la guerre des drones face à la Russie. Sur le plan pratique, il permettra aux drones «d’atteindre leurs cibles et de sauver des vies ukrainiennes», a déclaré Andy Burnham.
Source: AFP
La Roumanie abat un autre drone dans son espace aérien et critique vivement la Russie
Les forces armées de Roumanie, pays membre de l'OTAN, ont abattu un troisième drone en trois jours survolant son territoire limitrophe de l'Ukraine, incitant le président roumain dimanche à critiquer vivement la Russie.
La Roumanie est confrontée depuis 2022 à de fréquentes incursions de drones, dont certains se sont écrasés sur son territoire. Mais ses forces ont abattu un drone pour la première fois vendredi, à environ 114 kilomètres de Bucarest. Un deuxième drone a été détruit samedi à 9,6 kilomètres à l'ouest de Sfantu Gheorghe, dans le delta du Danube, près de la frontière avec l'Ukraine, selon les autorités roumaines.
Dimanche un avion de chasse F-16 roumain a abattu un troisième drone au-dessus de la mer Noire, cinq minutes après son entrée dans l'espace aérien du pays, a déclaré le ministre de la Défense, Radu Miruta, sur Facebook.
Le président Nicusor Dan a cité un rapport d'enquête, selon lequel le drone abattu vendredi était un «modèle Shahed, utilisé par la Fédération de Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine». Les enquêtes relatives aux drones abattus samedi et dimanche sont en cours. «Il est inacceptable et intolérable que la Fédération de Russie continue de violer l'espace aérien roumain, qui est également celui de l'OTAN et de l'Union européenne».
Des incursions de drones en Roumanie ont été détectées à des dizaines de reprises depuis le début de la guerre en Ukraine. En mai, un drone s'est écrasé sur un immeuble d'habitation, blessant deux personnes. L'OTAN et l'Union européenne ont accusé et mis en garde la Russie contre de nouvelles incursions.
Source: AFP
La Roumanie abat pour la première fois un drone sur son territoire
La Roumanie a abattu pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine un drone dans son espace aérien vendredi, selon le président de ce pays du flanc est de l'Otan, Nicusor Dan.
«Il a été abattu il y a quelques minutes, vers 11h (08h GMT), par un pilote roumain aux commandes d'un F-16 (...) et des équipes mènent l'enquête afin de fournir tous les détails sur l'incident», a déclaré Nicusor Dan devant les médias.
Source: AFP
La Roumanie expulse un membre de l'ambassade russe après des incursions de drones
La Roumanie a ordonné lundi l'expulsion d'un membre de l'ambassade russe, en guise de «réponse ferme» après des incursions répétées de drones sur son territoire.
L'ambassadeur russe a été notifié de la décision de déclarer «indésirable» un membre russe de l'ambassade, qui doit quitter le pays dans les cinq jours, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Source: AFP
Six morts dans des zones occupées de l'Ukraine et un village russe
Six personnes ont été tuées dimanche dans des zones occupées de l'Ukraine et dans un village frontalier, ont déclaré les autorités locales russes, tandis qu'une personne est morte dans une attaque russe en Ukraine, selon Kiev.
Ces frappes interviennent au lendemain d'attaques qui ont fait 20 morts dans les deux pays et alors que, plus de quatre ans après le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine, la diplomatie est au point mort et la guerre fait un nombre croissant de victimes civiles.
A Gorlivka, une ville de la partie orientale de l'Ukraine qu'occupe la Russie, quatre personnes ont été tuées et d'autres blessées dans une attaque de drone ukrainienne, a affirmé sur Telegram le maire Ivan Prikhodko. Une autre personne est morte dans la partie occupée de la région de Kherson, selon les responsables installés par Moscou.
Dans le village de Smorodino, dans la région frontalière de Belgorod, un homme a été tué par un drone, a annoncé l'administration régionale, alors que le gouverneur de la région de Koursk a annoncé trois blessés dans la ville de Rylsk. Le président ukrainien a de son côté annoncé qu'une attaque de drone russe sur des immeubles résidentiels a fait «un mort et neuf blessés, dont deux enfants», à Kharkiv, dans l'est du pays.
Samedi, dans la partie occupée de la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, le responsable installé par Moscou a affirmé qu'une attaque ukrainienne sur un «camp touristique» au bord de la mer d'Azov avait tué douze personnes, dont quatre enfants.
Source: ATS
L'ambassadeur russe convoqué après un 3ème drone abattu en Roumanie
La Roumanie a annoncé dimanche convoquer l'ambassadeur de Russie, après qu'un drone, le troisième en trois jours à survoler son territoire limitrophe de l'Ukraine, a été abattu par ses forces armées.
La Roumanie convoque l'ambassadeur de Russie à la suite de «violations répétées» de son espace aérien, a annoncé la ministre des Affaires étrangères Oana Toiu sur X.
Le président Nicusor Dan a cité un rapport d'enquête, selon lequel le drone abattu vendredi était un «modèle Shahed, utilisé par la Fédération de Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine». Les enquêtes relatives aux drones abattus samedi et dimanche sont en cours, a-t-il ajouté.
«Il est inacceptable et intolérable que la Fédération de Russie continue de violer l'espace aérien roumain, qui est également celui de l'Otan et de l'Union européenne», a-t-il déclaré dans un message publié sur X.
En 2025, le Parlement roumain a adopté une loi autorisant le pays à abattre les drones qui violeraient son espace aérien.
«Le renforcement de la défense et de la dissuasion le long de notre frontière orientale reste une priorité absolue», a déclaré vendredi sur X la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en rendant hommage à l'armée roumaine.
Source: ATS
Moscou réclame 30'000 soldats nord-coréens supplémentaires, dit Kiev
La Russie a demandé à la Corée du Nord 30'000 soldats supplémentaires pour l'aider à combattre l'Ukraine, a affirmé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Corée du Nord va également transférer des lanceurs pour missiles balistiques en Russie.
«Il ne s'agit pas seulement d'une menace pour l'Ukraine. La Russie aide la Corée du Nord à apprendre à faire la guerre, à améliorer ses armes et à acquérir une véritable expérience de combat dans leur utilisation. Tout cela constitue une menace pour toutes les personnes en Asie qui se trouvent à portée des missiles nord-coréens», a déclaré Volodymyr Zelensky.
«La partie nord-coréenne a exprimé son soutien indéfectible à l'ensemble des politiques intérieures et extérieures de la Fédération de Russie visant à éliminer la cause profonde du conflit ukrainien et à défendre sa souveraineté nationale, son intégrité territoriale et la justice internationale», avait écrit à cette occasion l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.
La Corée du Nord et la Russie ont rapidement renforcé leur coopération depuis le début de la guerre en Ukraine début 2022. Pyongyang a envoyé des milliers de soldats dans la région russe de Koursk pour aider à y repousser une contre-offensive ukrainienne en 2024 et 2025 et fournit également Moscou en armes et en munitions.
En échange, selon les experts, la Corée du Nord reçoit de la Russie une aide financière, des techniques militaires, ainsi que de la nourriture et des ressources énergétiques, ce qui permet à Pyongyang de contourner les lourdes sanctions internationales la frappant pour ses programmes nucléaires. En 2024, les deux pays ont signé un traité militaire obligeant chacun des Etats à fournir une assistance militaire «sans délai» en cas d'attaque contre l'autre.
Source: ATS
Le dirigeant kazakh dit à Poutine que la guerre en Ukraine doit prendre fin
Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev a dit samedi au président russe Vladimir Poutine que les combats en Ukraine devaient être «arrêtés», appelant à un «gel» du conflit, dans un rare commentaire adressé en face à face au dirigeant russe.
«Comment sortir de cette situation? Personne ne le sait, parce qu'il y a les positions des deux parties. Mais, d'un autre côté, il y a en ce moment, cette possibilité de geler tout cela», a déclaré le président kazakh à son homologue russe à l'occasion d'un sommet de coopération entre les deux pays dans la ville sibérienne d'Omsk, ajoutant: «C'est regrettable, des jeunes meurent... Tout cela doit être arrêté».
Source: AFP
L'Ukraine frappe des régions russes jusqu'à l'Oural, 8 morts dans une ville occupée du sud de l'Ukraine
L'Ukraine a lancé samedi plus de 300 drones en Russie, tuant deux personnes dans la région frontalière de Belgorod, quand huit personnes ont été tuées dans un village occupé dans le sud de l'Ukraine, selon les autorités russes.
Plus de quatre ans après le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine, la diplomatie est au point mort et les deux pays font monter en puissance leurs frappes à longue portée, faisant un nombre croissant de victimes civiles.
Le responsable installé par Moscou de la partie contrôlée par l'armée russe de la région de Zaporijjia a annoncé que huit personnes, dont deux enfants, étaient mortes dans une frappe ukrainienne sur un «camp touristique» dans le village de Kyrylivka, au bord de la mer d'Azov.
Quatorze autres personnes, dont trois enfants, ont été blessées, a ajouté Evguéni Balitsky.
Source: AFP
Des Panaméens recrutés pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine, selon les autorités
Au moins 15 Panaméens ont été recrutés pour participer à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et l'un d'entre eux a trouvé la mort, ont annoncé vendredi les autorités panaméennes, mettant en garde la population contre ce «risque mortel».
Le ministère des Affaires étrangères du Panama a indiqué qu'il enquêtait sur la présence de ses ressortissants dans ce conflit - qui a débuté en 2022 lorsque la Russie a envahi l'Ukraine - après des plaintes de familles dont des proches s'étaient enrôlés.
Le ministre des Affaires étrangères par intérim, Carlos Arturo Hoyos, a déclaré à la chaîne de télévision Telemetro que 15 ressortissants panaméens au moins avaient été recrutés pour participer à la guerre depuis 2025, sans préciser dans quel camp.
«Certains savaient exactement ce à quoi ils s'engageaient, mais d'autres estiment avoir été trompés pensant qu'ils allaient travailler comme agents de sécurité privés, ou (...) conduire des engins de chantier», a-t-il expliqué vendredi.
«Les gens doivent rester vigilants, en sachant que cela peut représenter un risque - un risque mortel», a-t-il ajouté. Selon Carlos Arturo Hoyos qui n'a livré aucun détail, un individu est décédé et plusieurs autres sont portés disparus.
Le ministre de la Présidence, Juan Carlos Orillac, a qualifié la situation de «honte», déclarant que le gouvernement panaméen et le président n'avaient rien à voir avec cela. «Nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas impliqués et nous n'avons aucune intention de laisser cela se produire», a-t-il déclaré en référence au recrutement.
Le bureau du procureur général a indiqué qu'après avoir reçu des plaintes, il menait deux enquêtes afin de déterminer si des infractions avaient été commises au Panama et d'établir les responsabilités.
Le ministère des Affaires étrangères panaméen a indiqué avoir demandé à plusieurs reprises des informations aux ambassades de Russie et d'Ukraine, et avoir également soulevé la question auprès de Moscou et de Kiev.
Toujours selon le ministère des Affaires étrangères, les autorités russes ont répondu que «les contrats signés sont de nature volontaire et résultent d'une décision individuelle de la part de ceux qui les signent».
Source: AFP
Huit morts dans une frappe de Kiev sur une ville occupée du sud de l'Ukraine, selon un responsable pro-russe
Une frappe ukrainienne sur une ville occupée par la Russie, dans le sud de l'Ukraine, a fait huit morts, dont deux enfants, a déclaré samedi le responsable nommé par Moscou à la tête de la partie de la région ukrainienne de Zaporijjia contrôlée par la Russie.
Evgueni Balitski a indiqué que des «camps touristiques» dans le village de Kyrylivka, sur la mer d'Azov, avaient été attaqués dans la nuit, ajoutant: "«il y a des morts: huit personnes, dont deux enfants».
Source: AFP
Deux morts dans une frappe de drone sur Soumy, en Ukraine
Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dans une frappe de drone russe à Soumy, en Ukraine, a annoncé samedi le chef de l'administration militaire locale. En Russie, les autorités ont fait état d'une «attaque massive de drones ennemis» sur Belgorod.
«A la suite d'une frappe de drone à réaction contre un bureau de poste, deux personnes ont été tuées» à Soumy, a écrit Sergiï Kryvocheenko sur le réseau social Telegram, en précisant qu'il s'agissait de deux hommes. Deux autres hommes ont été légèrement blessés, a-t-il ajouté. A Zaporijjia (sud), un homme a été blessé dans une «attaque ennemie», a par ailleurs indiqué le chef de l'administration militaire Ivan Fedorov.
Ces frappes surviennent au lendemain d'une attaque de missile russe contre une démonstration d'équipements militaires dans la région de Kiev, qui a tué vendredi au moins dix personnes et blessé près d'une centaine d'autres à des degrés divers.
Du côté russe, le gouverneur intérimaire de la région de Belgorod, frontalière avec l'Ukraine, a fait état samedi à l'aube sur les réseaux sociaux d'une «attaque massive de drones ennemis» sur la ville de Belgorod. «Malheureusement, il y a des blessés», a-t-il écrit, sans préciser le nombre.
Source: AFP
Une frappe de missile russe fait 10 morts et près de 100 blessés près de Kiev
Une attaque de missile russe contre une démonstration d'équipements militaires a tué vendredi au moins dix personnes et blessé près d'une centaine d'autres dans la région de Kiev, un bombardement qui soulève à nouveau des questions sur la sécurité de ce type d'événements en Ukraine.
La frappe a touché un stand de tir privé situé à une vingtaine de kilomètres de la capitale ukrainienne, selon une journaliste de l'AFP ayant vu sur place des tentes sous lesquelles étaient toujours disposés, peu de temps après l'attaque, des drones et un écran diffusant une vidéo promotionnelle d'une entreprise militaire.
Moscou répond
Les autorités ukrainiennes ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour «négligence ayant entraîné la mort» concernant «d'éventuels manquements aux obligations» lors de l'organisation de cet événement militaire.
L'armée russe a affirmé avoir frappé «une démonstration de drones de fabrication ukrainienne et étrangère», évoquant la présence de «fabricants de premier plan», d'officiers de l'armée et d'agents des services de sécurité ukrainiens.
«Un jour de deuil»
Après cette nouvelle tragédie, un conseiller de Volodymyr Zelensky pour la défense, Serguiï Beskrestnov, a dénoncé sur Telegram les événements militaires qui ne prévoient pas d'abri pour leurs invités et annoncent à l'avance leur tenue sur les réseaux sociaux.
Kateryna Mykhalko, une autre responsable du secteur, a évoqué sur Instagram un «jour de deuil pour l'industrie» militaire ukrainienne.
Source: AFP