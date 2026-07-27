Londres va partager une technologie de brouillage militaire avec Kiev

Le Premier ministre Andy Burnham a annoncé lundi le partage avec l’Ukraine de la propriété intellectuelle d’un système de brouillage britannique destiné à déjouer les défenses aériennes russes, lors d’une visite de Volodymyr Zelensky au Royaume-Uni. Cette visite intervient avant le déplacement de M. Zelensky à Washington mardi, où il doit rencontrer Donald Trump, plus de quatre ans après le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Ils ont pu échanger avec des militaires ukrainiens et britanniques qui participent à un exercice de lutte contre les mines marines, afin de préparer de futures missions en mer Noire. «Volodymyr, vous êtes le premier dirigeant que j’accueille en personne depuis mon entrée en fonction, et ce n’est pas un hasard, a lancé le dirigeant travailliste au président ukrainien. je suis personnellement à vos côtés à 100%, et j’honorerai pleinement tous les engagements pris par ce pays envers l’Ukraine.»

Andy Burnham a annoncé le partage avec l’Ukraine de la propriété intellectuelle d’un nouveau système britannique de brouillage électronique baptisé «Stone Cloak», présenté comme capable de compliquer la détection et le ciblage des drones par les défenses aériennes russes.

Ce partage permettra à Kiev de «produire à grande échelle» ce système de brouillage, au moment où l’Ukraine cherche à préserver son avantage technologique dans la guerre des drones face à la Russie. Sur le plan pratique, il permettra aux drones «d’atteindre leurs cibles et de sauver des vies ukrainiennes», a déclaré Andy Burnham.

Source: AFP