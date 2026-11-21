Face à une grave pénurie d'énergie exacerbée par des frappes américano-israéliennes, l'Iran rationnera l'électricité dès dimanche, a déclaré Mohammad Allahdad, chef de la compagnie nationale d'électricité, ce samedi.

AFP Agence France-Presse

L'Iran va rationner l'électricité face à la pénurie énergétique, aggravée par les dégâts subis par les infrastructures énergétiques lors de la guerre au Moyen-Orient, a déclaré samedi un média d'Etat, citant un responsable.

«Compte tenu des conditions particulières d'approvisionnement en combustible du pays, le secteur de l'électricité sera contraint d'imposer des restrictions de distribution à compter de dimanche», a indiqué Mohammad Allahdad, chef de la compagnie nationale d'électricité, cité par la télévision d'Etat. Les autorités iraniennes avaient déjà annoncé une mesure similaire ces dernières années en raison d'une pénurie de carburant dans les centrales.

«La durée de ces restrictions sera variable, mais devrait être de deux heures sur deux jours, ou de deux heures maximum par jour», a précisé samedi le responsable. L'Iran est un géant sur le plan énergétique avec des ressources en gaz et en pétrole parmi les plus importantes au monde. Mais le réseau électrique souffre d'un manque d'investissements dans ses infrastructures, en raison notamment des sanctions occidentales en place depuis des décennies.

Des services publics fermés

Et samedi, le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que des frappes américano-israéliennes contre les infrastructures énergétiques du pays avaient «aggravé» la pénurie d'énergie. «Nous devons donc nous attendre à des difficultés cet hiver», a-t-il indiqué, cité par l'agence Isna. L'Iran invoque régulièrement des conditions météorologiques extrêmes et des pénuries de carburant pour mettre au repos forcé ses fonctionnaires et fermer des services publics. Des coupures de courant à répétition ont provoqué la colère des citoyens ces dernières années.