L'Iran met en garde contre des conséquences imprévisibles après l'attaque ukrainienne contre un de ses navires
L'Iran a mis en garde l'Ukraine lundi contre des conséquences «imprévisibles» après l'attaque, ce week-end, d'un de ses navires en mer Caspienne, attribuée à Kiev.
«Cette action de l'Ukraine était un acte absolument illégal et injustifié, contraire à la Charte des Nations unies, ainsi qu'un acte d'aventurisme dangereux qui ne restera certainement pas sans réponse de notre part», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, lors d'un point de presse hebdomadaire, en ajoutant que les conséquences de l'attaque seraient «assurément imprévisibles».
Source: AFP
Donald Trump laisserait «de la place» aux négociations, en épargnant l'Iran durant deux nuits
Donald Trump laisse «de la place» pour les négociations sur la guerre en Iran, a déclaré dimanche l'ambassadeur américain à l'ONU, après deux nuits consécutives sans frappes américaines contre le pays.
Interrogé sur NBC News pour savoir si le président américain avait décidé de renoncer à une nouvelle escalade en Iran, Mike Waltz a répondu: «Je n'irais pas jusque-là. Le président garde toutes les options sur la table.» «Ce que fait le président en ce moment, (...) c'est laisser de la place aux négociations. Les négociations se poursuivent», a-t-il ajouté.
Plus assez de munitions? Mike Waltz conteste
Après bientôt cinq mois de guerre, plusieurs médias américains ont rapporté ces derniers jours – notamment après deux nuits sans frappes sur l'Iran – des craintes au sein du gouvernement américain concernant un possible épuisement des stocks déjà réduits de munitions.
«Une grande partie des stocks de l'armée a été entamée» au cours des «quatre ou cinq dernières années», en raison des livraisons à l'Ukraine et des opérations américaines contre les Houthis du Yémen pendant la présidence de Joe Biden, a affirmé Mike Waltz.
Mais, a-t-il ensuite assuré, l'armée américaine dispose «de tout ce dont elle a besoin pour mener cette campagne avec toute l'efficacité requise». «Davantage de ressources vont être déployées dans la région», a-t-il aussi affirmé, estimant que ceux qui avaient divulgué des informations concernant un manque possible de munitions «mériteraient d'être en prison».
L'Iran épargné par les frappes américaines pour la 2e nuit de suite
Aucun bombardement américain n'a été signalé en Iran dans la nuit de samedi à dimanche, marquant la deuxième nuit consécutive de pause dans les hostilités. Des médias américains font état d'un possible manque de munitions après bientôt cinq mois de guerre.
Alors même que le président américain Donald Trump a dit vendredi envisager des bombardements encore plus importants contre l'Iran, l'armée américaine n'a annoncé aucune frappe dimanche à l'aube.
De son côté, l'Iran n'a revendiqué aucune attaque contre ses voisins du golfe Persique et ces derniers n'ont fait état d'aucune alerte nocturne.
Tout en menaçant l'Iran, Donald Trump a cependant affirmé que le dialogue avec Téhéran n'était pas rompu. «En fait, on leur parle en ce moment», a-t-il dit au sujet des dirigeants iraniens. "Je pense qu'ils deviennent de plus en plus sérieux au fil des jours, peut-être pour une raison évidente", a-t-il ajouté, en allusion aux bombardements américains.
Source: AFP
L'Iran accuse l'Ukraine d'avoir attaqué un de ses navires, Zelensky revendique des frappes
L'Iran a accusé l'Ukraine d'avoir visé un de ses navires marchands en mer Caspienne samedi, a rapporté l'agence de presse officielle Irna. L'attaque a causé une explosion, qui a tué un marin et en a blessé un autre, selon Irna, qui cite le ministère iranien des affaires étrangères.
«L'attaque menée par le régime ukrainien contre un navire marchand iranien en mer Caspienne, explicitement revendiquée par le chef de ce régime, témoigne de la persistance de l'attitude irrationnelle et hostile du régime ukrainien» contre l'Iran, a protesté le ministère, cité par Irna. La République islamique «n'est jamais intervenue dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine», a-t-il affirmé.
Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé sur les réseaux sociaux avoir obtenu «des résultats très solides avec des frappes à longue portée en mer Caspienne, visant notamment des navires utilisés pour le transport de cargaisons militaires impliquant l'Iran, ainsi qu'un navire de guerre». Les services de renseignement ukrainiens (SBU) ont pour leur part fait état sur le réseau social Telegram d'attaques de drones contre «des cargos sous sanctions internationales qui étaient utilisés pour transporter des cargaisons militaires entre l'Iran et la Russie».
Selon la télévision d'Etat iranienne, le chargé d'affaires ukrainien à Téhéran a été convoqué samedi au ministère des affaires étrangères pour y être sermonné par un haut fonctionnaire pour cet «acte hostile et criminel». Au cours d'une conversation avec la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, le ministre iranien des affaires étrangères Abbas Araghchi a par ailleurs appelé à une «réponse résolue» de l'UE et du Conseil de sécurité de l'ONU à cette attaque, a ajouté Irna.
Source: AFP
L'Iran affirme qu'il n'y a actuellement aucune négociation avec les Etats-Unis
La diplomatie iranienne a affirmé lundi qu'elle ne menait actuellement aucune négociation avec les Etats-Unis, malgré l'arrêt récent des combats entre les deux pays.
«A l'heure actuelle, nous ne sommes engagés dans aucune négociation avec les Etats-Unis», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baqhaï, lors de son point de presse hebdomadaire, démentant les informations selon lesquelles l'Iran aurait demandé l'ouverture de discussions.
Source: AFP
L'armée israélienne affirme avoir intercepté deux drones près de la frontière jordanienne
L'armée israélienne a indiqué lundi avoir intercepté deux drones près de la frontière avec la Jordanie et enquêter sur leur lieu de lancement. Plus tôt ce mois-ci, les armées israélienne et jordanienne avaient intercepté un missile iranien tiré en direction de la ville jordanienne d'Aqaba.
«Il y a peu, l'armée a intercepté deux drones identifiés dans la zone de la frontière jordanienne», a déclaré l'armée dans un communiqué, sans préciser de localisation exacte. «Les drones ne sont pas entrés sur le territoire israélien. L'origine de leur lancement est en cours d'examen», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
L'Iran affirme que les Etats-Unis ne sont pas impliqués dans les discussions avec Oman
La diplomatie iranienne a affirmé lundi que les Etats-Unis n'étaient pas impliqués dans les récentes discussions avec Oman sur l'administration du détroit d'Ormuz, au coeur des tensions.
«Ces discussions n'ont aucun lien avec les Etats-Unis. Il s'agit d'une affaire bilatérale entre l'Iran et Oman et elles se poursuivent», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baqhaï, lors de son point de presse hebdomadaire, ajoutant que la voie maritime «reste fermée».
Source: AFP
L'Iran dit avoir convoqué l'ambassadeur français pour ingérence
L'ambassadeur français en Iran, Pierre Cochard, a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères à Téhéran pour «ingérence», a indiqué lundi ce dernier, après la détention de deux diplomates français en poste dans la capitale iranienne la semaine dernière.
«Hier (dimanche), l'ambassadeur de France à Téhéran a été convoqué au ministère des Affaires étrangères, où il a été souligné que le gouvernement français devait cesser de telles actions et de telles ingérences dans les affaires intérieures de l'Iran sous des appellations trompeuses», a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaïl Baqhaï, lors d'un point de presse hebdomadaire, ajoutant que les deux diplomates français avaient mené des activités «qui n'étaient en aucun cas justifiées».
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution stoppent six navires dans le détroit d'Ormuz
La marine des Gardiens de la Révolution iraniens a empêché lundi six navires d'emprunter le détroit d'Ormuz après qu'ils ont tenté d'y transiter par des routes non autorisées par les autorités iraniennes, a rapporté la télévision d'Etat.
«La nuit dernière, six navires qui tentaient de passer par une route autre que celle désignée ont été stoppés par la marine des Gardiens de la Révolution à l'aide de tirs de semonce et contraints de faire demi-tour», a indiqué un correspondant de la télévision d'Etat depuis le Golfe.
Plus tôt, la télévision d'Etat avait fait état d'un «incident» impliquant un navire, sans fournir davantage de précisions.
Source: AFP
Les prix du pétrole chutent de plus de 5% avec les espoirs renouvelés d'accord USA-Iran
Les cours du pétrole s'affichent en forte baisse lundi à l'ouverture des marchés asiatiques, les investisseurs se montrant soulagés par deux nuits consécutives sans frappes américaines en Iran, qui laissent la porte ouverte à de nouveaux pourparlers entre les belligérants.
Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale pour le pétrole, cédait 5,58% à 91,38 dollars. Son équivalent américain, le baril de WTI, reculait lui de 5,46% à 84,43 dollars.
Source: AFP
L'Iran menace de riposter à l'attaque ukrainienne contre son navire en mer Caspienne
Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti dimanche que son pays ne laisserait pas impunie l'attaque meurtrière perpétrée par l'Ukraine contre un navire iranien en mer Caspienne. Le président ukrainien Volodymyr «Zelensky a attaqué un navire marchand iranien, tuant un marin», a écrit dimanche sur X Abbas Araghchi. «Les agissements de ce parasite de Kiev ne PEUVENT RESTER SANS REPONSE».
Samedi, le ministère des Affaires étrangères a rapporté qu'un navire marchand iranien avait été attaqué par l'Ukraine, provoquant une explosion. Et le même jour, Volodymyr Zelensky avait affirmé sur les réseaux sociaux avoir obtenu «des résultats très solides avec des frappes à longue portée en mer Caspienne, visant notamment des navires utilisés pour le transport de cargaisons militaires impliquant l'Iran, ainsi qu'un navire de guerre».
«L'attaque menée par le régime ukrainien contre un navire marchand iranien en mer Caspienne, explicitement revendiquée par le chef de ce régime, témoigne de la persistance de l'attitude irrationnelle et hostile du régime ukrainien», a protesté le ministère dans un communiqué de presse. La République islamique «n'est jamais intervenue dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine», a-t-il affirmé.
Le chef de l'ONU appelle à lever «immédiatement» toutes les sanctions contre la Syrie
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé dimanche à lever «immédiatement» toutes les sanctions imposées à la Syrie lorsque le président déchu Bachar al-Assad était au pouvoir, à l'issue d'une visite de deux jours dans le pays.
«Je salue les mesures qui ont allégé les sanctions et ouvert de nouvelles possibilités pour une reprise de l'économie, mais toutes ces sanctions doivent être immédiatement levées», a affirmé Antonio Guterres lors d'une conférence de presse à Damas.
Des pays occidentaux, en particulier les Etats-Unis, ont commencé à lever les sanctions économiques contre le pays, mais des investisseurs hésitent encore à se lancer, même si la Banque mondiale a estimé le coût de la reconstruction à quelque 216 milliards de dollars.
«Les Nations unies sont solidaires des Syriens à ce moment crucial», a ajouté Antonio Guterres, qui effectuait la première visite d'un secrétaire général de l'ONU en Syrie depuis 2009. Il a appelé la communauté internationale à «n'épargner aucun effort pour soutenir les Syriens et soutenir le gouvernement syrien».
«La Syrie a besoin d'investissements dans sa population, son économie et ses institutions. La Syrie doit rétablir les services essentiels, reconstruire les infrastructures, recréer les moyens de subsistance», a-t-il énuméré, en mentionnant aussi l'objectif d'un «retour volontaire, digne et en toute sécurité, des réfugiés et des déplacés».
Source: AFP
Les Houthis disent avoir abattu un drone de reconnaissance saoudien
Les Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont annoncé dimanche avoir abattu un drone de reconnaissance saoudien qui survolait selon eux leur territoire, au lendemain d'attaques contre des installations pétrolières dans le royaume.
Le drone a été abattu alors qu'il menait des «opérations hostiles» dans le nord-ouest du Yémen, a indiqué sur X le porte-parole militaire du mouvement rebelle, Yahya Saree.
Source: AFP
L'Iran dit avoir arrêté de frapper ses voisins parce que les Etats-Unis ont cessé leurs bombardements
L'Iran a arrêté de frapper ses voisins du Golfe depuis deux jours parce que les Etats-Unis ont cessé de bombarder son territoire, a affirmé dimanche l'armée iranienne, assurant que la stratégie de Téhéran était basée sur «la riposte».
«Les deux dernières nuits, les Américains ont stoppé leurs attaques. Comme notre stratégie est essentiellement basée sur la riposte, nous avons également interrompu nos opérations», a déclaré le porte-parole Mohammad Akraminia dans un entretien à la télévision d'Etat.
Source: AFP