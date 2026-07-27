Donald Trump laisserait «de la place» aux négociations, en épargnant l'Iran durant deux nuits

Donald Trump laisse «de la place» pour les négociations sur la guerre en Iran, a déclaré dimanche l'ambassadeur américain à l'ONU, après deux nuits consécutives sans frappes américaines contre le pays.

Interrogé sur NBC News pour savoir si le président américain avait décidé de renoncer à une nouvelle escalade en Iran, Mike Waltz a répondu: «Je n'irais pas jusque-là. Le président garde toutes les options sur la table.» «Ce que fait le président en ce moment, (...) c'est laisser de la place aux négociations. Les négociations se poursuivent», a-t-il ajouté.

Plus assez de munitions? Mike Waltz conteste

Après bientôt cinq mois de guerre, plusieurs médias américains ont rapporté ces derniers jours – notamment après deux nuits sans frappes sur l'Iran – des craintes au sein du gouvernement américain concernant un possible épuisement des stocks déjà réduits de munitions.

«Une grande partie des stocks de l'armée a été entamée» au cours des «quatre ou cinq dernières années», en raison des livraisons à l'Ukraine et des opérations américaines contre les Houthis du Yémen pendant la présidence de Joe Biden, a affirmé Mike Waltz.

Mais, a-t-il ensuite assuré, l'armée américaine dispose «de tout ce dont elle a besoin pour mener cette campagne avec toute l'efficacité requise». «Davantage de ressources vont être déployées dans la région», a-t-il aussi affirmé, estimant que ceux qui avaient divulgué des informations concernant un manque possible de munitions «mériteraient d'être en prison».