Malgré des pourparlers menés par le Pakistan, les tensions s’intensifient au Moyen-Orient. L’Iran menace les navires américains, tandis que Washington impose un blocus maritime.

L'Iran menace de prendre des soldats américains en otage

L'Iran menace de prendre des soldats américains en otage

Janine Enderli

La situation au Moyen-Orient reste extrêmement tendue. Mohsen Rezaei, nommé conseiller militaire par Ali Khamenei le mois dernier, a menacé de prendre des soldats américains en otage s'ils débarquaient et de «réclamer un milliard de dollars pour chaque prisonnier».

«Trump veut faire la police dans le détroit d'Ormuz, mais nous ne renoncerons en aucun cas à nos dix conditions», a-t-il déclaré hier soir à la télévision d'Etat. Mohsen Rezaei est une personnalité de haut rang en Iran. Il a dirigé les Gardiens de la Révolution de 1981 à 1997, notamment pendant la guerre contre l'Irak (1980-88).

«Une prolongation du cessez-le-feu n'est absolument pas dans notre intérêt; c'est mon avis personnel. Il faut accroître la pression. Nos lanceurs de missiles sont désormais pointés sur les navires et nous les coulerons tous», a-t-il poursuivi.

Un accord encore possible?

Dans le même temps, les négociations continuent tant bien que mal en coulisses. Un médiateur pakistanais se trouve actuellement à Téhéran, et l’administration Trump a évoqué un possible accord mercredi soir. «Nous envisageons positivement les perspectives d'un accord», a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, qualifiant les pourparlers sous l'égide du Pakistan de «productifs».

Pour rappel, le blocus américain des navires à destination des ports iraniens est entré en vigueur lundi soir, en réponse à la fermeture quasi totale du détroit d'Ormuz par l'Iran depuis le début du conflit. Le Commandement central américain (Centcom) a indiqué avoir empêché dix navires de quitter le port au cours des premières 48 heures. Cependant, selon les données de suivi des navires, au moins trois bâtiments ayant quitté des ports iraniens ont franchi le détroit d'Ormuz.