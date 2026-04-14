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«Dans un avenir proche»
Les Européens tremblent à l'idée de se passer de kérosène

La Commission européenne alerte sur des risques imminents de pénurie de kérosène en raison du blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran depuis février. Ce passage stratégique transporte 20% du kérosène mondial.
Publié: 14:22 heures
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Bruxelles, le lundi 13 avril 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La Commission européenne s'est inquiétée mardi de possibles difficultés d'approvisionnement de l'Europe en kérosène dans «un avenir proche», en raison de la guerre au Moyen-Orient. «A l'heure actuelle», il n'y pas de pénurie de carburant dans l'Union européenne, a déclaré une porte-parole de la Commission Anna-Kaisa Itkonen devant la presse.

«Mais des difficultés d'approvisionnement pourraient survenir dans un avenir proche», en particulier pour le kérosène, «principale source de préoccupation», a-t-elle souligné. La semaine dernière, l'association des aéroports européens avait mis en garde contre un risque de «pénurie systémique» de kérosène si le trafic maritime n'était pas rétabli dans le détroit d'Ormuz d'ici fin avril.

Environ 20% du kérosène mondial transite habituellement par ce passage stratégique, bloqué par l'Iran depuis fin février en réponse aux bombardements israélo-américains. Le conflit a provoqué une flambée du prix du kérosène, plus fortement encore que celui du pétrole. Sur tous les continents, nombre de compagnies aériennes ont augmenté leurs tarifs. Et suspendu des vols, par souci de sécurité ou de rentabilité. 

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