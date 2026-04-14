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Espoirs de désescalade en Iran
Le prix du baril américain de pétrole perd 5%

Le prix du pétrole chute mardi, avec le baril américain en baisse de 6,20 % à 92,94 dollars, porté par des espoirs de désescalade au Moyen-Orient après des propos de Donald Trump.
Publié: il y a 30 minutes
Le prix du pétrole chute mardi, avec le baril américain en baisse de 6,20 % à 92,94 dollars.
Photo: Anadolu Agency via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Les cours du pétrole accélèrent leur baisse mardi, le marché semblant croire à un apaisement du conflit au Moyen-Orient après des déclarations de Donald Trump interprétées en ce sens et avant des pourparlers entre le Liban et Israël.

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Vers 14H15 GMT (16H15 à Paris), le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, tombait de 6,20% à 92,94 dollars, et le prix du baril de Brent, la référence internationale, pour livraison en juin, perdait 3,77% à 95,61 dollars.


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