Plus de deux millions de victimes, des avancées quasi inexistantes et un front enlisé: de nouvelles analyses dressent un tableau sombre pour la Russie. Le Kremlin peut poursuivre les combats, mais sa capacité à gagner la guerre est plus que jamais incertaine.

La stratégie de Poutine ne tient pas la route

Chiara Schlenz

Depuis le début de la guerre il y a quatre ans, Vladimir Poutine a toujours semblé disposer d'une ressource inépuisable: les hommes. Peu importe le nombre de soldats tombés au combat, le Kremlin en envoyait de nouveaux. Or, de nouveaux chiffres montrent que cette stratégie commence à se retourner contre lui.

Selon une nouvelle analyse du Center for Strategic and International Studies (CSIS), la Russie déplore désormais environ 1,4 million de blessés, de disparus et de morts au combat, dont jusqu’à 450'000 morts. Au total, la guerre aurait déjà fait plus de deux millions de victimes dans les deux camps – dépassant ainsi le bilan de la bataille de Stalingrad.

Mais un autre chiffre fait froid dans le dos:. le huit. Au cours des six derniers mois, la Russie a perdu près de huit soldats pour chaque soldat ukrainien tué. Parallèlement, au printemps, l’armée de Poutine a dû, pour la première fois depuis près de deux ans, céder plus de terrain qu’elle n’en a conquis. Le Kremlin paie aujourd’hui le plus lourd tribut en vies humaines depuis le début de la guerre. Un examen attentif du champ de bataille montre pourquoi cela ébranle toute la stratégie de guerre de Poutine.

La Russie perd du terrain

Sur le papier, l’avancée russe semble toujours menaçante. En effet, Moscou contrôle toujours environ un cinquième du territoire ukrainien. Mais cette impression est trompeuse. Car l’offensive russe est désormais pratiquement au point mort.

Aux alentours de Pokrovsk, Kostiantynivka ou Sloviansk, selon le CSIS, les unités russes n’avancent parfois plus que de 50 à 90 mètres par jour – un rythme qui rappelle davantage les batailles d’usure de la Première Guerre mondiale que la guerre moderne. Même après des mois d’attaques, les gains de terrain ne dépassent souvent que quelques centaines de mètres.

En avril et mai, la Russie a même dû essuyer, pour la première fois depuis août 2024, des pertes territoriales nettes. Les contre-offensives ukrainiennes ont repoussé les troupes russes sur plusieurs tronçons du front. Pour une armée qui attaque presque en permanence, c’est un signal alarmant.

Le front est devenu une zone de mort

La raison principale de cette situation vole désormais dans les airs. L’Ukraine a considérablement accru sa production de drones, transformant ainsi radicalement le champ de bataille. Une «zone mortelle» pouvant atteindre 40 kilomètres de large s’est formée entre les fronts. Les soldats russes sont souvent repérés et attaqués bien avant même d’atteindre les tranchées ukrainiennes.

Ce que l’artillerie accomplissait autrefois est aujourd’hui pris en charge par des milliers de drones. Selon les estimations du CSIS, plus de 90% des pertes russes sont désormais imputables aux drones. Des escouades d’assaut entières sont anéanties avant même d’avoir pu combattre. La Russie réagit en menant des attaques de plus en plus restreintes. Cela réduit certes les pertes lors de chaque offensive, mais rend pratiquement impossible toute percée rapide.

L’Ukraine s’attaque aux points faibles de la Russie

A cela s’ajoute un deuxième problème. Alors que la Russie peine à progresser sur le front, l’Ukraine mène la guerre sur son propre territoire avec de plus en plus de succès. Raffineries, dépôts de carburant, voies ferrées, ponts et dépôts de munitions sont régulièrement pris pour cibles. Même Moscou n’a pas été épargnée ces derniers temps. La Crimée est particulièrement touchée, où les attaques provoquent des coupures d’électricité, des pénuries de carburant et d’énormes problèmes d’approvisionnement.

Ces attaques ne décident pas de l'issue de la guerre. Elles obligent toutefois le Kremlin à mobiliser de plus en plus de moyens de défense aérienne, de soldats et de matériel pour protéger son arrière-pays – des ressources qui font défaut au front.

Le Kremlin à la traîne

Bien sûr, la Russie est encore loin d’être vaincue pour autant. L’armée dispose toujours de plus de soldats, de plus de munitions et d’une économie entièrement réorientée vers la production de guerre. Mais la question décisive n’est désormais plus de savoir si la Russie peut continuer à se battre. Mais de savoir si le Kremlin peut encore gagner cette guerre dans ces conditions.

Poutine voulait placer l’Ukraine sous contrôle russe de manière permanente, diviser l’Occident et consolider le statut de grande puissance de la Russie. Aujourd’hui, le Kremlin en est plus éloigné qu’il y a deux ans.

Chaque nouvelle offensive coûte plus de vies humaines que la précédente – pour des gains de terrain de plus en plus modestes. L’ensemble de la stratégie de Poutine s’en trouve ainsi ébranlé. Une guerre d’usure ne fonctionne que tant que les pertes propres sont compensées par des succès militaires. Or, ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui. La Russie peut certes continuer à se battre, mais chaque petit gain de terrain lui coûte un prix qui n’est pratiquement plus justifiable sur le plan stratégique.