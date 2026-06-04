Le chef du Hezbollah exige un «cessez-le-feu global» et un retrait d'Israël du Liban
Le Hezbollah réclame un «cessez-le-feu global» au Liban et le retrait israélien du pays, a affirmé jeudi son chef, Naïm Qassem, appelant les autorités libanaises à «arrêter la mascarade» des négociations avec Israël au lendemain de l'annonce d'un accord à Washington.
Le président libanais Joseph Aoun avait indiqué attendre la réponse du mouvement sur cet accord, prévoyant un cessez-le-feu conditionné à un «arrêt complet» des tirs du Hezbollah, pour la transmettre aux Etats-Unis.
«Le cessez-le-feu doit être global (..) et sans liberté de tuer pour l'ennemi au Liban», a dit cheikh Qassem dans un message diffusé par la chaîne de son parti, soulignant qu'il n'y aurait pas de sécurité pour le nord d'Israël sans sécurité pour les villages du sud du Liban.
Source: AFP
Le guide suprême accuse les Etats-Unis et Israël de chercher à «diviser» la nation
Le guide suprême Mojtaba Khamenei a estimé jeudi dans une déclaration écrite que les Etats-Unis et Israël cherchaient à «diviser» la nation iranienne, après avoir subi un «revers cuisant» dans la guerre déclenchée contre son pays.
«Leur principal outil», pour affaiblir l'Iran, «est de semer les graines du doute, du désespoir, de la peur, de la méfiance et de la division», écrit dans un texte lu en public Mojtaba Khamenei, ajoutant que «l'ennemi malveillant» avait subi un «revers cuisant sur le champ de bataille».
Ces propos ont été lus au mausolée de l'ayatollah Khomeini à Téhéran, à l'occasion du 37e anniversaire de la mort du fondateur de la République islamique. «Face à ces funestes intentions, chacun doit, par la fermeté, la clairvoyance, la préservation de l'unité et de la cohésion, la confiance mutuelle et le refus de relayer la propagande de l'ennemi, neutraliser son sinistre complot», ajoute le message.
Source: AFP
Le Hezbollah a informé les autorités libanaises de son refus de l'accord de cessez-le-feu avec Israël
Le Hezbollah a informé les autorités libanaises de son refus de l'accord de cessez-le-feu annoncé à Washington entre le Liban et Israël, a indiqué jeudi à l'AFP un responsable de la formation pro-iranienne qui a requis l'anonymat.
Cette position, annoncée auparavant par le chef du Hezbollah Naïm Qassem jeudi, a été transmise «au président du Parlement Nabih Berri», allié de la formation chiite, qui «partage la même position», a ajouté le responsable.
Le président libanais Joseph Aoun avait dit plus tôt attendre la réponse du mouvement sur cet accord, qui prévoit un cessez-le-feu conditionné à un «arrêt complet» des tirs du Hezbollah, pour la transmettre aux Etats-Unis.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution exigent le retrait d'Israël du Liban
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont exigé jeudi le retrait de l'armée israélienne du Liban, où elle mène dans le sud une opération au sol contre le Hezbollah, soutenu par Téhéran.
«Soutenir la résistance au Liban est le devoir de chacun d'entre nous, et chasser Israël de la région est un objectif atteignable pour les musulmans», a écrit le général Esmaïl Qaani, responsable de la Force Qods, la branche des opérations extérieures des Gardiens.
«La revendication minimale de la résistance est le retrait du régime usurpateur (ndlr: Israël) et son retour aux positions qu'il occupait avant le début de la guerre» contre l'Iran fin février, a ajouté Emaïl Qaani. Malgré un cessez-le-feu en novembre 2024 dans un précédent conflit, l'armée israélienne maintenait alors cinq positions dans cette région.
Source: AFP
L'accord annoncé à Washington, «dernière chance» pour un cessez-le-feu global avec Israël
L'accord annoncé à Washington après des négociations israélo-libanaises constitue «la dernière chance pour parvenir à un cessez-le-feu global et définitif», avec Israël, a affirmé jeudi le président libanais Joseph Aoun, ajoutant attendre «la réponse» du Hezbollah pro-iranien.
Le chef de l'Etat a dit qu'il transmettrait la réponse du groupe aux Etats-Unis, dont le président sera «le garant» de l'application de cet accord pour un cessez-le-feu conditionné à un «arrêt complet» des tirs du Hezbollah.
«Chaque partie doit assumer la responsabilité si elle ne répond pas favorablement», a-t-il ajouté, alors qu'un message du secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, est prévu 15h00 GMT.
Source: AFP
Un Casque bleu serbe tué dans le sud du Liban
Un Casque bleu serbe a été tué dans le sud du Liban où des tirs de mortier ont atteint sa base, ont annoncé jeudi la force de maintien de la paix de l'ONU et les autorités serbes.
Dans un communiqué, la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) a précisé que l'attaque, dans laquelle deux autres Casques bleus ont été blessés, s'était produite tard mercredi soir. Une source de sécurité a indiqué à l'AFP que les tirs avaient atteint la base de la Finul à Ibl al-Saqi.
Le ministère serbe de la Défense a indiqué que le sergent-chef Milovan Jovanovic avait «reçu des soins médicaux d'urgence» dans la base «après avoir été blessé». Il a ensuite été «transporté par hélicoptère au Centre médical universitaire de Beyrouth, où il est décédé». Il est le septième Casque bleu de la Finul tué depuis que le Liban a été entraîné le 2 mars dans la guerre, après des tirs du Hezbollah pro-iranien contre Israël en soutien à Téhéran.
Source: AFP
Israël dit qu'il frappera Beyrouth en cas d'attaques du Hezbollah contre son territoire
Israël frappera Beyrouth en cas d'attaques contre son sol, a déclaré jeudi le ministre de la Défense Israël Katz, affirmant que l'accord israélo-libanais annoncé dans la nuit pour un cessez-le-feu au Liban y prévoyait la poursuite des opérations israéliennes.
Cette «déclaration de principes» entre Israël et le gouvernement du Liban prévoit dans le sud du Liban «que l'armée, à ce stade, poursuive ses tirs et ses opérations sur le terrain» et se maintienne dans la «zone de sécurité» frontalière «y compris dans le secteur de Beaufort et sans retour de la population (libanaise)».
D'après un communiqué du ministre, l'accord prévoit également «la liberté d'action pour Israël, avec l'aval des Etats-Unis, de frapper Beyrouth en réponse à des tirs sur les localités et le territoire israéliens».
Source: AFP
Un ministre israélien qualifie le cessez-le-feu au Liban de «grave erreur»
Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite, a qualifié jeudi de «grave erreur» l'accord de cessez-le-feu au Liban négocié sous l'égide de Washington.
«Le cessez-le-feu avec le Liban est une grave erreur et une illusion de conseillers qui entraînent le Premier ministre (ndlr: Benjamin Netanyahu) vers de mauvaises décisions», a écrit le ministre sur X.
Israël et le Liban sont convenus mercredi de mettre en oeuvre un cessez-le-feu conditionné à une «cessation complète» des tirs par le Hezbollah, mouvement libanais soutenu par l'Iran, selon un communiqué conjoint publié à l'issue de pourparlers menés sous l'égide des Etats-Unis à Washington.
Source: AFP
Alerte aérienne dans le nord d'Israël en raison d'une «infiltration d'appareil hostile»
L'armée israélienne a annoncé jeudi matin qu'une «infiltration d'appareil hostile» avait déclenché une alerte aérienne dans un village du nord d'Israël, près de la frontière avec le Liban.
«Des sirènes ont retenti dans la région d'Arab al-Aramshe pour signaler l'intrusion d'un appareil hostile. Les détails sont en cours d'examen», a écrit l'armée israélienne sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Un nouveau secouriste tué dans une frappe israélienne au Liban
Un secouriste a été tué et un autre blessé dans une attaque israélienne contre une ambulance dans le sud du Liban, a annoncé jeudi l'Agence nationale d'information (Ani, officielle) en citant le ministère libanais de la Santé.
Cette frappe a visé une ambulance du Comité islamique de la santé à Zebdine, dans le district de Nabatieh, selon l'Ani, qui précise qu'il s'agit de la quatrième attaque en 24 heures contre des secouristes ou des installations médicales au Liban.
Le Comité islamique de la santé est affilié au mouvement chiite pro-iranien Hezbollah, combattu par Israël au Liban.n Mercredi, le ministère avait déjà annoncé la mort de deux secouristes dans le sud du Liban, dans une frappe contre une ambulance de l'association Risala, affiliée au mouvement Amal allié du Hezbollah.
Source: AFP
Israël et le Liban conviennent d'un cessez-le-feu
Israël et le Liban ont convenu mercredi de «la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu» et de la création de «zones pilotes» sous contrôle de l'armée libanaise, selon une déclaration commune publiée à l'issue de deux jours de pourparlers à Washington.
«A l'issue des négociations menées sous l'égide des Etats-Unis, Israël et le Liban ont convenu de la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu», qui sera subordonné «à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah et à l'évacuation de tous les membres du Hezbollah du secteur du Sud-Litani», peut-on lire dans cette déclaration signée des trois parties aux négociations.
Israël et le Liban ont également convenu de participer à un nouveau round de pourparlers la semaine du 22 juin en vue d'un «accord global», ajoute la déclaration.
Source: AFP
Les députés américains approuvent un texte ordonnant la fin de la guerre contre l'Iran
La Chambre américaine des représentants a adopté mercredi un texte ordonnant le retrait des troupes américaines dans la guerre contre l'Iran, un camouflet pour Donald Trump qui a engagé les Etats-Unis dans ce conflit le 28 février.
La résolution – adoptée avec les voix de quatre députés républicains – possède cependant une portée avant tout symbolique, en raison du droit de veto du président américain.
Source: AFP