Le chef du Hezbollah exige un «cessez-le-feu global» et un retrait d'Israël du Liban

Le Hezbollah réclame un «cessez-le-feu global» au Liban et le retrait israélien du pays, a affirmé jeudi son chef, Naïm Qassem, appelant les autorités libanaises à «arrêter la mascarade» des négociations avec Israël au lendemain de l'annonce d'un accord à Washington.

Le président libanais Joseph Aoun avait indiqué attendre la réponse du mouvement sur cet accord, prévoyant un cessez-le-feu conditionné à un «arrêt complet» des tirs du Hezbollah, pour la transmettre aux Etats-Unis.

«Le cessez-le-feu doit être global (..) et sans liberté de tuer pour l'ennemi au Liban», a dit cheikh Qassem dans un message diffusé par la chaîne de son parti, soulignant qu'il n'y aurait pas de sécurité pour le nord d'Israël sans sécurité pour les villages du sud du Liban.

Source: AFP